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翻訳者：
新加入のカリム・アデイェミ、「怖くない」ラミン・ヤマルとの争いへ。ハンジ・フリック体制のバルセロナ攻撃陣で定位置確保を目指す
アデイェミ、バルセロナでの競争を歓迎へ
アデイェミは、フリック監督の先発メンバーに入るための争いに臨む準備はできていると宣言し、ヤマルとの競争にも恐れはないと強調した。バルセロナのプレシーズン合宿が行われているセント・ジョージズ・パークで、『ムンド・デポルティーボ』の取材に応じたドイツ人FWは、新たな環境への適応について語った。
アデイェミは、新シーズンに向けてバルセロナの攻撃陣の選択肢を強化するため、ボルシア・ドルトムントからの移籍を完了させた。バルセロナの前線での競争に気後れするのではなく、24歳のアタッカーは自らの能力に全面的な自信を示した。
- Getty Images
「どの選手も怖くない」
ウイングでの出場時間をめぐり、スーパースターの10代ヤマルとの争いを不安に感じているかと問われたアデイェミは、率直かつ恐れのない回答を示した。複数の役割をこなせるアタッカーは、自身の意識がピッチ上でのパフォーマンスに完全に向けられていることを明確にした。
「いや。どんな選手も怖くはない」と、アデイェミはインタビューで力強く語った。「自分がベストを尽くせば、プレーするチャンスはあると分かっている」
フリックの交渉成立へ向けたシンプルな口説き文句
アデイェミはまた、自身をカンプ・ノウへ連れてくるにあたって、フリックから説得を受ける必要はまったくなかったことも明かした。2人はドイツ代表で時間をともにする中で強い仕事上の関係を築いており、そのためこの移籍はFWにとってごく自然な決断となった。
「説得という言葉は正しくない」と彼は付け加えた。「彼はただ僕に電話をして、来たいかどうかを聞いただけだ。僕はもちろんだと答えた。世界最大のクラブだし、こういうチャンスは一度しか訪れないからね。彼が僕を説得する必要はなかった。僕は長い間彼を信頼してきたし、とても尊敬している。
「ピッチ上でチームに貢献できるものを、彼が僕の中に見てくれていることを願っている。彼は代表で僕のことをとてもよく知っているし、僕たちはとても近い関係なんだ」
- AFP
バーミンガムでのテストに向けて
バルセロナは月曜日、イングランド代表が普段使用するバートン・アポン・トレントのトレーニング拠点で集中的なプレシーズンキャンプを開始するため、英国に到着した。フリック監督率いる30人のスカッドは、今後予定されているプレシーズンマッチに向けて準備の強度を高めている。
カタルーニャの強豪は、金曜夜にチャンピオンシップ所属のバーミンガム・シティとの親善試合に臨む前に、1日2部練習をこなす予定だ。アデイェミはバルサのシャツを着て最初の印象を残すことに意欲を見せており、新シーズンに向けて先発の座をつかむことを目標に据えている。
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