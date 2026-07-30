アデイェミはまた、自身をカンプ・ノウへ連れてくるにあたって、フリックから説得を受ける必要はまったくなかったことも明かした。2人はドイツ代表で時間をともにする中で強い仕事上の関係を築いており、そのためこの移籍はFWにとってごく自然な決断となった。

「説得という言葉は正しくない」と彼は付け加えた。「彼はただ僕に電話をして、来たいかどうかを聞いただけだ。僕はもちろんだと答えた。世界最大のクラブだし、こういうチャンスは一度しか訪れないからね。彼が僕を説得する必要はなかった。僕は長い間彼を信頼してきたし、とても尊敬している。

「ピッチ上でチームに貢献できるものを、彼が僕の中に見てくれていることを願っている。彼は代表で僕のことをとてもよく知っているし、僕たちはとても近い関係なんだ」