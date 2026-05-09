新事実：ヴィニシウス・ジュニオールは、レアル・マドリード移籍前にバルセロナ加入で「合意」していた。

レアル・マドリードは2017年5月、フラメンゴと合意し、当時16歳だったヴィニシウス・ジュニオールを獲得した。移籍が正式に成立したのは、彼が18歳になった2018年7月のことだった。バルトメウ会長は、その前にバルセロナが交渉で大きく進展していたと認めた。

バルトメウはESPNデポルテスに「ヴィニシウス・ジュニアは我々（バルサ）にとって関心の対象だった。家族や代理人と話し合い、初期合意に達していた。だがマドリードがバルサより良いオファーを出し、獲得した」と語った。