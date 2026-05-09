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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

新事実：ヴィニシウス・ジュニオールは、レアル・マドリード移籍前にバルセロナ加入で「合意」していた。

ヴィニシウス・ジュニオール
バルセロナ
レアル・マドリー
バルセロナ 対 レアル・マドリー
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バルセロナの元会長ジョゼップ・マリア・バルトメウ氏は、ヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリードに移籍する前に、獲得の予備合意を結んでいたと明かした。ブラジル人ウインガーは、マドリードがより好条件を提示したため、最終的にサンティアゴ・ベルナベウへ移籍した。

  • バルセロナはかつてビニシウス獲得で大筋合意していた。

    バルトメウ氏は、ヴィニシウスがまだブラジルでプレーしていた当時、クラブが選手側と予備合意に達していたと明かした。元バルサ会長は、代理人と家族とも協議していたと説明。バルセロナは彼を世界屈指の若手 talent と見なし、早期獲得を狙った。しかし、移籍は実現しなかった。

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    バルトメウが、マドリードが争奪戦に勝利した経緯を説明する。

    レアル・マドリードは2017年5月、フラメンゴと合意し、当時16歳だったヴィニシウス・ジュニオールを獲得した。移籍が正式に成立したのは、彼が18歳になった2018年7月のことだった。バルトメウ会長は、その前にバルセロナが交渉で大きく進展していたと認めた。

    バルトメウはESPNデポルテスに「ヴィニシウス・ジュニアは我々（バルサ）にとって関心の対象だった。家族や代理人と話し合い、初期合意に達していた。だがマドリードがバルサより良いオファーを出し、獲得した」と語った。

  • 逃した好機がライバル関係を形作った

    それ以来、ヴィニシウスはレアル・マドリードで最も影響力のある選手に成長した。 8シーズンで公式戦372試合に出場し、127得点100アシストを記録。2022年のリヴァプールとのチャンピオンズリーグ決勝で決勝点を挙げるなど、ラ・リーガやチャンピオンズリーグ制覇にも貢献した。若者から世界的なスターに成長した彼は、欧州屈指の攻撃選手としての地位を確立した。

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    優勝を懸けたエル・クラシコ

    ハンス・フリック監督率いるバルセロナは、残り4試合で11ポイント差の首位。勝ち点1を取れば優勝が決まる。今週末はカンプ・ノウでレアル・マドリード戦だ。

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