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「新世代だ」 カルロ・アンチェロッティ、レアル・マドリー訪問中にブラジルの2030年ワールドカップに向けたマスタープランを明かす
バルデベバスへの歓迎すべき復帰
カルロ・アンチェロッティが、バルデベバスにあるレアル・マドリー・シティのトレーニング施設を訪れ、なじみ深い場所へ戻った。レアル・マドリーの前監督で、現在はブラジル代表の監督を務める同氏は、トレーニング開始前にチームとテクニカルスタッフにあいさつした。今回の訪問について語ったアンチェロッティは、多くの成功を収めた場所に再び足を踏み入れることができてうれしかったと認めた。
- AFP
ブラジル代表のスター選手たちの現状をチェックする
今回の訪問で、経験豊富なイタリア人指揮官はレアル・マドリー所属のブラジル人選手たちの状況を間近で確認する機会を得た。ビニシウス・ジュニオール、エンドリッキ、エデル・ミリトン、ロドリゴといった主力選手の現在のコンディションや回復過程の評価に時間を割いた。アンチェロッティにとって、代表監督としての責務と、愛着のある古巣の元指揮官という二重の立場のバランスを取る今回の朝は、スペインの首都で特別なものとなった。
新世代に向けた計画
世界の舞台を見据え、アンチェロッティは前回のワールドカップのサイクル終了後のブラジル代表について、長期的な青写真を語った。直近の大会は伝説的な選手たちの一時代の終わりを示すものだったとし、新たな才能への移行が必要だと述べた。
アンチェロッティは「ブラジル国内とヨーロッパを含め、世界中にいる若いブラジル人選手を評価している。2030年ワールドカップに向けて、野心とクオリティー、そして準備を備えた新世代を築くための計画を始めるためだ」と説明した。
- DeFodi Images
今後の親善試合に向けた準備
ブラジル代表を率いる指揮官は、現在のブラジルで20歳、21歳の若手有望株から生まれつつある並外れた素材の質を強調した。土台作りが進む中、コーチングスタッフは今後の親善試合を重要なテストの場として活用する意向で、まずは9月25日にタウンズビル、9月29日にブリスベンでオーストラリアとの2連戦に臨み、その後10月3日にはコルカタでインドと対戦する予定だ。アンチェロッティが国内全土で才能の評価を進める中、最終的な目標は2030年までに地球上のどの相手にも挑める競争力のあるスカッドを築くことにある。
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