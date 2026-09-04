世界の舞台を見据え、アンチェロッティは前回のワールドカップのサイクル終了後のブラジル代表について、長期的な青写真を語った。直近の大会は伝説的な選手たちの一時代の終わりを示すものだったとし、新たな才能への移行が必要だと述べた。

アンチェロッティは「ブラジル国内とヨーロッパを含め、世界中にいる若いブラジル人選手を評価している。2030年ワールドカップに向けて、野心とクオリティー、そして準備を備えた新世代を築くための計画を始めるためだ」と説明した。