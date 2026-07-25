新シーズンを前にファンのシーズンチケット購入が保留に。ニッキー・バットがマンチェスター・ユナイテッドの「ばかげた」体制を痛烈批判。

パディ・パワーの取材に、バット氏は制度を批判し、行けなくなった試合のチケットを知り合いに譲る自由があると主張した。

「あのシステムは馬鹿げている。お金を払ったなら、他人に譲る自由もあるべきだ」とバットは語った。「私も息子やその友人にチケットを譲ったことがある。シーズンチケットを友人や家族6人に分けても、何が悪いのか分からない。

どの会場でもチケット転売には反対だ。だがこれは転売ではない。知り合いに譲るだけなら……甥が6人いたらどうする？ おかしい。利益を得ていなければ共有は問題ない。」