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新シーズンを前にファンのシーズンチケット購入が保留に。ニッキー・バットがマンチェスター・ユナイテッドの「ばかげた」体制を痛烈批判。
バット氏がチケット方針に疑問を呈する
バット氏は、新シーズン前にクラブがチケット転売対策でサポーターのアカウントを制限したことを受け、ユナイテッドのシーズンチケット方針を批判した。この元ユナイテッドMFは、6歳のシーズンチケット保有者ルアリ君を含む数千人が影響を受けたことに反応した。ルアリ君の家族が異議を申し立てても、彼のアカウントは依然として制限されている。
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元スターが痛烈に批判
パディ・パワーの取材に、バット氏は制度を批判し、行けなくなった試合のチケットを知り合いに譲る自由があると主張した。
「あのシステムは馬鹿げている。お金を払ったなら、他人に譲る自由もあるべきだ」とバットは語った。「私も息子やその友人にチケットを譲ったことがある。シーズンチケットを友人や家族6人に分けても、何が悪いのか分からない。
どの会場でもチケット転売には反対だ。だがこれは転売ではない。知り合いに譲るだけなら……甥が6人いたらどうする？ おかしい。利益を得ていなければ共有は問題ない。」
取り締まりで家族が摘発される
ルアリの母親ケイティさんは、親戚や友人19人がオールド・トラッフォードで一緒に観戦できるようチケットを手配しただけだと説明した。利益目的の転売はしておらず、余った席はクラブの公式システムで譲渡したと主張した。
BBCによると、クラブは「その活動パターンからアカウントが公式手続き外で管理された可能性」を指摘したが、転売やボットの使用は確認されていない。ケイティさんは最初の回答を「AIによる自動拒否」と述べ、再審査を請求した。
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開幕戦を前に、上訴手続きが続いている
クラブが決定を覆さなかったため、ルアリ氏のアカウントは引き続き利用制限中であり、その結果、同家族はマンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ開幕戦となるハル戦を観戦できなくなる見通しだ。レッドデビルズは個別の事例にはコメントを控えたが、昨シーズンにも同様の転売防止措置により100万ポンド以上の価値がある1万4000枚以上のチケットを回収し、公式ルートを通じて再配分したと述べた。
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