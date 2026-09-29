10月末から11月初めにかけて、新しいサン・シーロのデザイン案が公開される見通しとなり、先週の報道内容が裏付けられた。Foster+PartnersとManicaのスタジオでは、デザインをより洗練させ、見栄えのするプレゼンテーションの準備に向けた作業が進められている。いずれもイングランド・ロンドンの新ウェンブリーを手がけた名門スタジオだ。歴史あるスタジアムであり、サッカー界のあらゆるファンにとって自然なインスピレーションの源でもあるが、建築家側の説明によれば、旧メアッツァのディテールも維持されるという。『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。
翻訳者：
新サン・シーロ、新プロジェクト提出の日程が判明。サーラ市長が強い調子で警告「クラブは期限を守らなければならない」
ベッペ・サーラ市長がクラブに対応を促す
カウントダウンが始まった。非常に象徴的な瞬間であり、サポーターや市民の目には、現時点ではなお抽象的なものにとどまっている計画に具体性を与えることになる。ジュゼッペ・サーラ市長は、ちょうど昨日、ANCEのイベントの傍らでミランとインテルに対して次のように求めた。「クラブには、できるだけ早く新スタジアムの新たなレンダリングを示し、2032年の欧州選手権までに施設が完成することを保証してほしい」
イタリアがトルコと共同開催国となるEUROに向けて設定された期限により、厳格なスケジュールが求められている。時間的余裕がないだけに、わずかな遅れでも、このレベルの大会でミラノが開催地から外れるという歴史的な痛手につながるリスクがある。『Gazzetta.it』によれば、計画ではUEFAの厳格な基準に従い、大会のちょうど1年前にあたる2031年に新スタジアムを完成させる見通しだ。その実現に向けて、市と州は2027年夏までに必要な手続きを終え、サッカーシーズン終了後の同年後半に工事を開始することで一致点を見いだした。したがって、Stadio San Siro Spaが3月16日に実施計画を提出し、市がその審査手続きと戦略的環境評価を開始して以降、プロジェクトはすでにしばらく動き出している。今後は、技術・経済面の実現可能性に関する計画の審査、州の管轄による環境影響評価、そして関係機関会議が続く。すべての施策は当然ながら相互に関連している。パトロクロ・トンネルの移設、新スタジアムの建設、そしてその後にメアッツァの部分的な取り壊しが行われる。
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