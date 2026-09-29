イタリアがトルコと共同開催国となるEUROに向けて設定された期限により、厳格なスケジュールが求められている。時間的余裕がないだけに、わずかな遅れでも、このレベルの大会でミラノが開催地から外れるという歴史的な痛手につながるリスクがある。『Gazzetta.it』によれば、計画ではUEFAの厳格な基準に従い、大会のちょうど1年前にあたる2031年に新スタジアムを完成させる見通しだ。その実現に向けて、市と州は2027年夏までに必要な手続きを終え、サッカーシーズン終了後の同年後半に工事を開始することで一致点を見いだした。したがって、Stadio San Siro Spaが3月16日に実施計画を提出し、市がその審査手続きと戦略的環境評価を開始して以降、プロジェクトはすでにしばらく動き出している。今後は、技術・経済面の実現可能性に関する計画の審査、州の管轄による環境影響評価、そして関係機関会議が続く。すべての施策は当然ながら相互に関連している。パトロクロ・トンネルの移設、新スタジアムの建設、そしてその後にメアッツァの部分的な取り壊しが行われる。