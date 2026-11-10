1月に新たな9番を。ユヴェントスが2027年初頭に向けて獲得を目指す選手の中には、ペナルティーエリア内で力を発揮できるストライカーがいる。ゴール前で存在感を示し、ヴォルテマーデやコロ・ムアニと共存することも、彼らの代役を務めることもできる新たな攻撃の軸だ。ユヴェントスの補強担当が検討している候補には、今回もアトレティコ・マドリーのアレクサンダー・セルロートの名前がある。ノルウェー人FWはユヴェントスにとって新たな候補ではない。6月にはスポーツディレクターのオットリーニをオスロに派遣し、交渉の余地を探るとともに、セルロートを高く評価するスパレッティ監督のプロジェクトを本人に説明していた。ワールドカップ後、移籍にかかる費用や、シメオネ監督がチームに残す意向を持っていたこと、コロ・ムアニの高額な獲得など、複数の理由から移籍は実現しなかった。だが1月には再び獲得に動く可能性がある。今度は違う結末を迎えるかもしれない。