1月に新たな9番を。ユヴェントスが2027年初頭に向けて獲得を目指す選手の中には、ペナルティーエリア内で力を発揮できるストライカーがいる。ゴール前で存在感を示し、ヴォルテマーデやコロ・ムアニと共存することも、彼らの代役を務めることもできる新たな攻撃の軸だ。ユヴェントスの補強担当が検討している候補には、今回もアトレティコ・マドリーのアレクサンダー・セルロートの名前がある。ノルウェー人FWはユヴェントスにとって新たな候補ではない。6月にはスポーツディレクターのオットリーニをオスロに派遣し、交渉の余地を探るとともに、セルロートを高く評価するスパレッティ監督のプロジェクトを本人に説明していた。ワールドカップ後、移籍にかかる費用や、シメオネ監督がチームに残す意向を持っていたこと、コロ・ムアニの高額な獲得など、複数の理由から移籍は実現しなかった。だが1月には再び獲得に動く可能性がある。今度は違う結末を迎えるかもしれない。
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翻訳者：
新たな9番：アトレティコ・マドリーのアレクサンダー・セルロートがユヴェントスを思い起こさせる
端役を演じた
セルロートはマドリードでの生活に満足しているが、もっと試合に出たいと考えている。今季はほとんどプレーできておらず、事実上、端役にとどまっている。控えの一番手にすらなれていない。ラ・リーガとチャンピオンズリーグを合わせた今季の出場時間は155分で、得点はゼロだ。30歳のセルロートは、次の12月に31歳になる。今年の残りをベンチで過ごすわけにはいかず、今後数週間で状況が変わらなければ、クラブや監督と話し合い、退団を求めるつもりだ。2024年から所属するアトレティコ・マドリーでは、ここまで113試合に出場して44ゴールを挙げている。
セルロートの移籍金はいくら？
セルロートはスペインのクラブと2028年まで契約を結んでいる。今夏の移籍金は3000万ユーロを超えていたが、今季の出場機会が少ないことに加え、契約満了が近づいているため、1月にはその額が下がる見込みだ。ユヴェントスは獲得を検討しており、数日中にアトレティコ・マドリーと接触する可能性もある。両クラブの関係は良好だ。カナダ人FWジョナサン・デイヴィッドのレンタル移籍がそれを示しており、デイヴィッドはマドリードでリール時代の輝きを取り戻した。狙いを絞った補強を進めるユヴェントスにとって、セルロートは選択肢の一つとなる。RBライプツィヒ、レアル・ソシエダ、トラブゾンスポルに所属したセルロートの現在の年俸は、税引き前で約600万ユーロ。チャンピオンズリーグ出場という目標を達成するために刷新が必要なユヴェントスにとって、十分に手が届く額だ。
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