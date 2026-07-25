AFP
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新たな「7番」が加入！アトレティコ・マドリードがPSGのスター、イ・カンインを3500万ユーロで獲得。
スペインへの華々しい復帰
アトレティコ・マドリードはPSGからカン・インを獲得したと発表した。移籍金は3,500万ユーロ。25歳のMFは2031年夏まで契約した。フランスで成功を収めたカン・インは、絶頂期にリーガへ復帰する。
北米開催の2026年W杯で韓国代表として活躍した直後の加入となる。クラブは彼のスター性を象徴し、名誉ある背番号7を授与した。
実績ある品質と由緒正しさを兼ね備える
スペインの強豪クラブは、この注目度の高い獲得について即座に喜びを表明した。公式声明では、多才さと卓越した技術力を強調し、このプレイメーカーを最優先ターゲットとした理由を説明した。
「アトレティコ・マドリードとパリ・サンジェルマンはイ・カンインの移籍で合意。同選手は2031年6月30日まで当クラブと契約した」と声明は述べている。
「才能あふれる左利きの25歳は、攻撃的MFや両サイドでプレーでき、広い視野、卓越したボールコントロール、パスとシュートが武器だ。イ・カンインは新背番号7となる。」
スペインのサッカーに詳しい
パリで世界的なスーパースターとなったリーは、スペインサッカー界でもおなじみだ。仁川出身の彼は10歳でスペインへ渡り、バレンシアの育成組織に入団。トップチームで62試合に出場し、2019年にはコパ・デル・レイを制した。
より多くの出場時間を求め、レアル・マヨルカへ移籍。ルイス・ガルシア・プラサとハビエル・アギーレの指導の下、73試合に出場し、リーガ屈指の創造性を持つ選手に成長した。その活躍が2023年にPSGへの移籍につながった。
代表でも2019年U-20W杯でゴールデンボールを獲得。2023年アジア大会で金メダルを取り、代表通算50試合に出場している。
- Getty Images
新時代の幕開け
手続きが完了したリーは、新しいチームメイトと合流し、新たな章をスタートさせる。中央でプレイメーカーとしてプレーするもよし、サイドから切り込むもよし。その戦術的な柔軟性は、相手ディフェンスを崩す上で新チームに決定的な選択肢をもたらすだろう。
背番号7の彼が赤と白のユニフォームに袖を通す日を楽しみに、ファンは待ち切れない。クラブがタイトルを目指す今、リーの創造性と経験は大きな武器になる。
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