新たな「7番」が加入！アトレティコ・マドリードがPSGのスター、イ・カンインを3500万ユーロで獲得。

スペインの強豪クラブは、この注目度の高い獲得について即座に喜びを表明した。公式声明では、多才さと卓越した技術力を強調し、このプレイメーカーを最優先ターゲットとした理由を説明した。

「アトレティコ・マドリードとパリ・サンジェルマンはイ・カンインの移籍で合意。同選手は2031年6月30日まで当クラブと契約した」と声明は述べている。

「才能あふれる左利きの25歳は、攻撃的MFや両サイドでプレーでき、広い視野、卓越したボールコントロール、パスとシュートが武器だ。イ・カンインは新背番号7となる。」







