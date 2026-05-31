「ミランで歴史を刻めたことを誇りに思うが、キャリアの新たな章を切り開きたい」とレアオはポルトガルのテレビ局『Sport TV』に語った。
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「新たな章を開きたい」。あるスーパースターの加入で、FCバイエルンに新展開。
「別のリーグでプレーする準備はできている。ミランのために全力を尽くしたが、今は新たな挑戦に挑む時だ」とこのポルトガル人FWは語った。
彼は2028年までミランと契約しているものの、今夏退団する意思を示唆している。チームはセリエA5位でチャンピオンズリーグ出場権を逃し、来季も出場できないためだ。 この不振を受け、マッシミリアーノ・アッレグリ監督やスポーツディレクターのイグリ・タレらが解任された。
移籍金は契約に定められた1億7500万ユーロではなく、報道では約5000万ユーロで合意可能とされ、獲得を検討するクラブにとって魅力的だ。
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昨年、FCバイエルンとラファエル・レアオの関係は本格化したようだ
レアオのようなクラスの選手としては比較的安価な移籍金が、FCバイエルン・ミュンヘンを再び争奪戦に引き戻すのか。昨夏、ドイツの最多優勝クラブは卓越したテクニックを持つこの攻撃的選手に熱心だったとされる。キッカー誌は当時、FCB関係者がレアオの代理人と会談したと報じていた。
しかし交渉はすぐに決裂。レアーオはスポーツディレクター、マックス・エベルによる突然の中止に怒ったという。 新ウイング候補には長らくアスレティック・ビルバオのニコ・ウィリアムズが挙げられていたが、最終的には残留。その後、バイエルンはリヴァプールからルイス・ディアスを獲得し、彼は初年度から活躍。ヴィンセント・コンパニー監督の下、国内2冠とチャンピオンズリーグ準決勝進出に貢献した。
一方、レアオはミラノに残留し、波乱のシーズンを送った。これらの経緯から、バイエルンが再び彼を標的にする可能性は低いとされる。 それでも、今夏もバイエルンは新たな攻撃的選手に関心を持っている。理想は、左ウイングでディアスと競争し、センターフォワードでケインのバックアップも務める多才な選手だ。その条件にレアオは合致する。
ラファエル・レアオ：マンチェスター・ユナイテッドか、トルコか？
バイエルンは最近、特にアンソニー・ゴードンの獲得に注力していたが、その座はすでにバルセロナに奪われた。他の候補としてはRBライプツィヒのヤン・ディオマンデやAFCボーンマスのジュニア・クロウピが挙げられるが、彼らの移籍金は「わずか」5000万ユーロとされるレオーよりも明らかに高額になるだろう。
本人は去就について明言を避けているが、メディアではマンチェスター・ユナイテッドが最有力と報じられ、ガラタサライとフェネルバフチェも接触しているとされる。
攻撃的MFのレオンは2019年にリールから約5000万ユーロで加入し、ミランで7年間プレーしている。 2021/22シーズンにはセリエAで21得点を挙げ、ミランの優勝に貢献。この活躍から、昨年にはすでに欧州トップクラブへの移籍が噂された。
2023年6月に契約延長したため残留が祝われたが、昨季後半は不調。1月初め以降3得点3アシストにとどまり、チームはCL出場権を逃した。
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ラファエル・レアオ：2025/26シーズンの成績
ゲーム
31
ゴール
10アシスト
アシスト3
3