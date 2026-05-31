「別のリーグでプレーする準備はできている。ミランのために全力を尽くしたが、今は新たな挑戦に挑む時だ」とこのポルトガル人FWは語った。

彼は2028年までミランと契約しているものの、今夏退団する意思を示唆している。チームはセリエA5位でチャンピオンズリーグ出場権を逃し、来季も出場できないためだ。 この不振を受け、マッシミリアーノ・アッレグリ監督やスポーツディレクターのイグリ・タレらが解任された。

移籍金は契約に定められた1億7500万ユーロではなく、報道では約5000万ユーロで合意可能とされ、獲得を検討するクラブにとって魅力的だ。