バーミンガムのクラブでは、ジャクソンがモーガン・ロジャースの後継者となる可能性があると複数のメディアが報じている。

チェルシーは移籍金1億3700万ユーロを支払う見込みで、23歳のロジャースは2021年に1億1750万ユーロでマンチェスター・シティへ移籍したジャック・グリーリッシュを超え、ヴィラのクラブ売却記録を更新する。

この移籍が成立すれば、ヴィラには2033年までチェルシーと契約しているジャクソン獲得の資金的余裕が生まれる。