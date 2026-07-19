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Christian Guinin

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新たな移籍の可能性：FCバイエルン・ミュンヘンの元スターが、史上最高額移籍選手の後継者となるか？

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ニコラス・ジャクソン
モーガン・ロジャーズ

ニコラス・ジャクソンはバイエルン・ミュンヘン退団後、次の行き先がまだ決まっていない。プレミアリーグ内の他クラブへ移籍するのだろうか？

テレグラフ』紙によると、アストン・ヴィラはチェルシーFCのFWの獲得を検討している。

  • バーミンガムのクラブでは、ジャクソンがモーガン・ロジャースの後継者となる可能性があると複数のメディアが報じている。

    チェルシーは移籍金1億3700万ユーロを支払う見込みで、23歳のロジャースは2021年に1億1750万ユーロでマンチェスター・シティへ移籍したジャック・グリーリッシュを超え、ヴィラのクラブ売却記録を更新する。

    この移籍が成立すれば、ヴィラには2033年までチェルシーと契約しているジャクソン獲得の資金的余裕が生まれる。

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    FCバイエルンはニコラス・ジャクソンの獲得を見送った

    25歳のセネガル人選手は昨季FCバイエルン・ミュンヘンにレンタル移籍したが、ハリー・ケインの控えだった。公式戦34試合で11ゴール4アシストを記録しても、バイエルンは完全移籍を選択しなかった。

    シーズン終了後にロンドンへ戻ったが、クラブは新監督シャビ・アロンソの構想外としており、高額売却を検討している。

    アストン・ヴィラへ移籍すれば、ジャクソンはかつてビジャレアルで1シーズン共に戦ったウナイ・エメリ監督と再会する。

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