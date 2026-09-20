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新たな痛手！ティノ・リブラメント、ニューカッスルのトレーニング中に新たな負傷でイングランド代表活動を欠場へ
トレーニング場でのアクシデントでイングランド復帰が台無しに
ニューカッスルの複数ポジションをこなせるDFは、厳しい夏を経て再び母国代表としてプレーすることを楽しみにしていた。此前にはふくらはぎの問題によって2026年ワールドカップ出場の望みを絶たれ、試合メンバーに復帰して以降も、ニューカッスルでは途中出場で2試合に出場しただけだった。
しかし金曜日、ニューカッスルのプレミアリーグでのハル戦に向けてリブラメントが準備を進める中で悲劇が起きた。セント・ジェームズ・パークで負傷者が増えていたことから、マティアス・ヤイスレ率いるチームで先発が見込まれていたものの、最終セッションで詳細不明の問題を抱えてしまった。
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マティアス・ヤイスレ、DFのMRI検査実施を認める
ニューカッスルのヤイスレ監督は、この状況へのいら立ちをあらわにした。とりわけ23歳のその選手が、復帰したばかりだったからだ。ボーンマスとの2-2の引き分けで1分間だけ短時間出場し、その後リーズ戦の1-4の敗戦では途中出場で32分間プレーしていた。ドイツ人指揮官は、この違和感が突然生じたことを明かし、メディカルスタッフはさらなる検査のため、そのサイドバックを診察に向かわせる以外に選択肢がなかったと説明した。
負傷について、ヤイスレ監督はメディアにこう説明している。「彼はトレーニング後に違和感を訴えた。MRI検査を受ける予定だが、私から言えるのはそれだけだ」 それでも不在の中、ニューカッスルは土曜日のハル・シティ戦で2-1の勝利を収め、プレミアリーグでの勝ち点を8に伸ばした。
アレクサンダー＝アーノルドにイングランド代表復帰の望み
リブラメントの状況にかかわらず、レアル・マドリーのトレント・アレクサンダー＝アーノルドは、トゥヘル監督の最新メンバーに選出されたことで、すでに代表復帰を決めていた。27歳の同選手はワールドカップで大きな注目を集める落選者となり、イングランドが3位で大会を終える中、自宅から見守っていたが、ラ・リーガでの堅実なスタートが正式な再招集につながった。今季ここまでレアル・マドリーで3試合に先発しており、リヴラメントの新たな負傷の打撃を受ける前から、元リヴァプール所属の同選手は右サイドバックの戦力を厚くする存在となる予定だった。
アレクサンダー＝アーノルドにとっては、長い復帰への道のりだった。同選手が代表で最後にプレーしたのは1年以上前で、直近のイングランドでの出場は2025年6月、アンドラ戦の1-0勝利で途中出場した試合だった。
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イングランドの今後のネーションズリーグでの試練
イングランドは、今後のインターナショナルウィークで過密日程を迎えることになる。トゥヘル監督のチームは、UEFAネーションズリーグ4試合を戦う予定だ。イングランドは9月26日土曜日にウェンブリーでワールドカップ王者スペインを迎え、その3日後の9月29日には敵地でチェコ共和国と対戦する。その後、10月3日には再びアウェーでクロアチアと対戦し、10月6日にはホームに戻ってチェコ共和国とのリターンマッチに臨む。
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