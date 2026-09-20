ニューカッスルのヤイスレ監督は、この状況へのいら立ちをあらわにした。とりわけ23歳のその選手が、復帰したばかりだったからだ。ボーンマスとの2-2の引き分けで1分間だけ短時間出場し、その後リーズ戦の1-4の敗戦では途中出場で32分間プレーしていた。ドイツ人指揮官は、この違和感が突然生じたことを明かし、メディカルスタッフはさらなる検査のため、そのサイドバックを診察に向かわせる以外に選択肢がなかったと説明した。

負傷について、ヤイスレ監督はメディアにこう説明している。「彼はトレーニング後に違和感を訴えた。MRI検査を受ける予定だが、私から言えるのはそれだけだ」 それでも不在の中、ニューカッスルは土曜日のハル・シティ戦で2-1の勝利を収め、プレミアリーグでの勝ち点を8に伸ばした。