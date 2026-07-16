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新たな映像によると、アルゼンチンの交代選手が派手なゴールセレブレーションで「スリー・ライオンズ」を挑発し、その反応としてジュード・ベリンガムがバレンティン・バルコを平手打ちしたようだ。
ベリンガムがバルコを叩きのめす
ソーシャルメディアに投稿された映像から、ベリンガムがバルコの後頭部を平手打ちした経緯が明らかになった。イングランドが2－1で敗れた直後、苛立ちを露わにしていたレアル・マドリードのベリンガムは、アルゼンチン代表の控えGKと握手を交わしていた。その際、バルコが耳元で何らかの言葉をかけ、スペイン語を理解するベリンガムが即座に反応して平手打ちした。
報復でバーコがベリンガムを突き飛ばすと、騒ぎは瞬く間に拡大。ベテランDFニコラス・オタメンディも介入した。最終的にイングランドのGKジェームズ・トラフォードとディーン・ヘンダーソンが仲裁に入り、オリー・ワトキンスが怒り心頭のベリンガムを退場させた。
- Bildbyran
バルコによる「スリー・ライオンズ」への挑発
今夏ストラスブールからチェルシーへ移籍する見込みのバルコは、準決勝でベンチ入りしたものの出場せず。それでもイングランド代表の感情を逆なでする中心となった。スタンドの映像には、エンツォ・フェルナンデスが同点弾を決めた直後、彼がピッチに駆け込み、イングランド選手の前でゴールをお祝いする姿が映っていた。
試合を通じて緊張は高まり続け、ベリンガムはアルゼンチンのフィジカル戦術の標的となった。前半にはパレデスが激しいタックルで警告を免れ、ロメロも目の前でクリアを祝った。こうした挑発が積み重なり、試合終了の瞬間、イングランドの敗退が確定すると怒りが爆発した。
戦術の崩壊はフラストレーションを生む。
イングランド陣内では個人的な対立に加え、戦術の失敗が苛立ちを強めた。アンソニー・ゴードンが先制点を奪った後、トーマス・トゥヘル監督はリードを守るため5バックに切り替えた。しかしこの采配は裏目。アルゼンチンに流れが傾き、ロスタイムにラウタロ・マルティネスのヘディングで決勝点を許した。 トゥヘル監督は敗戦の責任を認め、「失うものばかり」と選手たちが感じたことで消極的になったと語った。
ベリンガムは特に悔しさを強調し、60年ぶりの決勝進出を期待した遠征ファンに謝罪した。「多くのことを学べると思うが、本当に悔しい。 このチームの一員としてゴールラインを越えたかった。ファンにまた同じ言葉を伝えなければならないのが本当に苦しい」と、このMFは試合後に涙ながらに語った。
- AFP
ベリンガムに懲戒処分の可能性
バルコの挑発を受けたベリンガムは、FIFAから事後処分を受ける可能性がある。試合では審判が見逃したが、映像証拠から罰金や出場停止が科される恐れがある。処分が決定すれば、土曜のフランスとの3位決定戦に出場できないかもしれない。
1966年以来となる最高成績を目指すイングランドにとって、チームの要の欠場は大きな痛手だ。ベリンガムは大会を通じて活躍したが、この騒動がピッチでの貢献を覆い隠す恐れがある。現在、イングランドは3位決定戦へ態勢を立て直す一方、アルゼンチンはメットライフ・スタジアムでのスペインとの決勝へ準備を進めている。
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