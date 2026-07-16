新たな映像によると、アルゼンチンの交代選手が派手なゴールセレブレーションで「スリー・ライオンズ」を挑発し、その反応としてジュード・ベリンガムがバレンティン・バルコを平手打ちしたようだ。

ソーシャルメディアに投稿された映像から、ベリンガムがバルコの後頭部を平手打ちした経緯が明らかになった。イングランドが2－1で敗れた直後、苛立ちを露わにしていたレアル・マドリードのベリンガムは、アルゼンチン代表の控えGKと握手を交わしていた。その際、バルコが耳元で何らかの言葉をかけ、スペイン語を理解するベリンガムが即座に反応して平手打ちした。

報復でバーコがベリンガムを突き飛ばすと、騒ぎは瞬く間に拡大。ベテランDFニコラス・オタメンディも介入した。最終的にイングランドのGKジェームズ・トラフォードとディーン・ヘンダーソンが仲裁に入り、オリー・ワトキンスが怒り心頭のベリンガムを退場させた。











