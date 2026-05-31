レアオの発言は、プレミアリーグの複数クラブ、特にマンチェスター・ユナイテッドの関心を引くだろう。ポルトガル代表の彼はポッドキャストで、アイドルはクリスティアーノ・ロナウドでユナイテッドが好きだと語った。また、アーセナルも観戦を楽しんでいると明かしたため、攻撃陣強化を目指す両クラブは警戒を強めている。

ミランはセリエAで5位に終わり、来季の欧州最高峰の大会に出場できない。財政の均衡が急務で、監督や幹部も不在のため、オーナーはレアーウを売却して再建資金を得る方針とみられる。



