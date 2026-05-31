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「新たな挑戦」――ACミランのスター選手が「別のリーグ」と発言し、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されている。
レアオ、サン・シーロ退団へ
ミランのスター、レアオの将来が注目されている。契約はサン・シーロにあるが、26歳の彼はセンターフォワードなど本来のポジションではない位置で起用された厳しいシーズンを過ごし、イタリアでのキャリアが自然終了に近づいていると示唆した。
「ミランでは力を出し尽くした」とSport TVのインタビューで語った。 「このクラブは私の成長を支え、困難な時期も支えてくれた。ロッソネリの歴史に名を刻めたことも幸いだ。誰もが夢や野心、挑戦を持つ。私は新しいリーグで挑戦したい。実現すれば幸せだ。ミランで良い仕事をしたと自負している」
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マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルが警戒強化
レアオの発言は、プレミアリーグの複数クラブ、特にマンチェスター・ユナイテッドの関心を引くだろう。ポルトガル代表の彼はポッドキャストで、アイドルはクリスティアーノ・ロナウドでユナイテッドが好きだと語った。また、アーセナルも観戦を楽しんでいると明かしたため、攻撃陣強化を目指す両クラブは警戒を強めている。
ミランはセリエAで5位に終わり、来季の欧州最高峰の大会に出場できない。財政の均衡が急務で、監督や幹部も不在のため、オーナーはレアーウを売却して再建資金を得る方針とみられる。
ミランの舞台裏で渦巻く混乱
その通りだ。ロッソネリはスポーツ部門の幹部が総入れ替えとなり、指導力の空白に陥っている。クラブはマッシミリアーノ・アッレグリ監督との契約を終了し、新方針を探っている。報道によると、クリスタル・パレスを退任するオリバー・グラスナー監督と会談し、監督ポストの空席について話し合う予定だという。
さらにCL出場権を逃したことで、彼の退団の可能性は高まっている。レアオは以前、クラブアドバイザーのズラタン・イブラヒモビッチの下で再起したいと語っていたが、最近はミランが提供できない「欧州の最高峰」への意欲をにじませている。
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注目は2026年ワールドカップへ
所属クラブの将来を決める前に、レアオはポルトガル代表としての任務に集中している。2026年ワールドカップ代表に選ばれた彼は、この大会で才能を示し、その後キャリアの最適進路を考える。
「今はワールドカップに集中し、代表チームに貢献したい。大会後にヨーロッパの最高レベルでプレーし続けるため、最適な選択肢を考える」とこのウインガーは語った。多くのトップクラブが注目する中、ポルトガルの大会結果が、欧州屈指のアタッカーの来季所属先を左右するだろう。