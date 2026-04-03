「新たな怪我をしたわけではない！」――ブラジル代表としてワールドカップ出場を逃す可能性が報じられる中、リヴァプールのGKアリソンがコメント

スロット監督は、アリソンが土曜日のマンチェスター・シティとのFAカップ準々決勝、およびパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準々決勝の2試合に出場できないことを明らかにし、リヴァプールのタイトル獲得への望みに大きな打撃を与えた。今シーズン、度重なる怪我に悩まされてきたこのブラジル代表GKは、チャンピオンズリーグのラウンド16、ガラタサライ戦で問題が発生したため、回復のペースが鈍ってしまった。

エティハド・スタジアムへの遠征を前に記者団に語ったスロット監督は、正ゴールキーパーの復帰時期について厳しい見通しを示した。「彼はパリ・サンジェルマン戦にも出場できないだろう」とスロット監督は記者団に語った。「復帰までにはもう少し時間がかかる。シーズン終盤には再び戦列に復帰できると期待している」