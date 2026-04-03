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「新たな怪我をしたわけではない！」――ブラジル代表としてワールドカップ出場を逃す可能性が報じられる中、リヴァプールのGKアリソンがコメント
スロット監督、アリソンがPSG戦を欠場することを確認
スロット監督は、アリソンが土曜日のマンチェスター・シティとのFAカップ準々決勝、およびパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準々決勝の2試合に出場できないことを明らかにし、リヴァプールのタイトル獲得への望みに大きな打撃を与えた。今シーズン、度重なる怪我に悩まされてきたこのブラジル代表GKは、チャンピオンズリーグのラウンド16、ガラタサライ戦で問題が発生したため、回復のペースが鈍ってしまった。
エティハド・スタジアムへの遠征を前に記者団に語ったスロット監督は、正ゴールキーパーの復帰時期について厳しい見通しを示した。「彼はパリ・サンジェルマン戦にも出場できないだろう」とスロット監督は記者団に語った。「復帰までにはもう少し時間がかかる。シーズン終盤には再び戦列に復帰できると期待している」
アリソン、W杯への懸念を払拭
監督の慎重な発言にもかかわらず、アリソンは、古傷を悪化させ、ブラジル代表としてのワールドカップ出場が危ぶまれる可能性があるとする報道に対して反応を示した。このゴールキーパーはソーシャルメディアを通じて、現在の欠場は夏の計画を脅かすような新たな緊急事態ではなく、既存のリハビリ計画の継続に過ぎないことをファンに説明し、安心させた。
「新たな怪我をしたわけではない！」アリソンは、自身のコンディションや最近の欠場をめぐる憶測が高まる中、力強く断言した。このブラジル人ゴールキーパーは自身の現状について、「今は治療の段階にあり、4月末までには完全なプレー可能な状態に戻る予定だ！」と説明した。
アリソンの復帰時期と今シーズンへの影響
『The Athletic』のジェームズ・ピアース氏によると、アリソンは4月末までに完全なコンディションを取り戻す見込みだという。このスケジュールからすると、このブラジル人GKは、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、アストン・ヴィラとの重要な一戦を含む、リヴァプールのプレミアリーグ残り4試合に出場可能になる見通しだ。
さらに、この復帰スケジュールは、4月28日・29日および5月5日・6日に行われる重要なチャンピオンズリーグ準決勝の日程とも合致しており、シーズン最大の山場を迎えるリヴァプールにとって大きな後押しとなるだろう。
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チャンピオンズリーグとFAカップの難関
リヴァプールは現在プレミアリーグで5位につけており、トップ4入りを果たすには厳しい戦いが待っているため、カップ戦での活躍がこれまで以上に重要となっている。 リヴァプールは、優勝を果たした2022年以来となるFAカップ準決勝進出を目指しているが、まずはエティハド・スタジアムでの難関となる準々決勝を突破しなければならない。ジョルジ・ママルダシュヴィリが代役を務めることになり、アリソンの持つ卓越したセービング能力を再現できるかどうか、このジョージア人GKに大きなプレッシャーがかかるだろう。
欧州の舞台では、王者PSGとの再戦というさらに大きな試練が待ち受けている。昨年、このフランス勢とのPK戦の末に痛恨の敗北を喫したリヴァプールは、リベンジを誓っている。