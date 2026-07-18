バイエルン・ミュンヘンはジョアン・パルリーニャを放出し、近年の誤解を解きたいが、すぐの退団は難しい。Skyによると、彼は当面ミュンヘンに戻り、月曜の練習再開に参加する見込みだ。
Getty Images Sport
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新たな展開！バイエルン・ミュンヘンは移籍の失敗を抱え込むことになるのか？
現時点ではどのクラブとも合意していないが、ヨーロッパリーグ優勝チームのアストン・ヴィラとベンフィカ・リスボンが最有力候補だ。
一方、サウジアラビアへの移籍はパルヒニャの選択肢ではないようだ。ポルトガルのオンラインメディア「Maisfutebol」によると、彼はサウジ・プロリーグの高額オファーを断ったという。31歳の彼にとって金銭は最優先ではなく、家族のそばでヨーロッパ最高レベルでプレーし続けたいと考えている。
レンタル先のトッテナムでの1年を終え、パルヒニャはバイエルンに復帰した。だが出場機会が見込めないため、スポーツディレクターのマックス・エベルルは2028年まで契約が残る同選手を完全移籍で放出したい考えだ。移籍先決定にはなお時間がかかる見込みである。
スパーズは買い取りオプションがあるが、パルヒニャは獲得しない。
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ヴィラは中盤補強候補としてパルヒニャスをリストアップしている。しかし現時点で具体的な交渉やオファーはなし。
『A Bola』によると、ベンフィカ側も状況は同じで、バイエルンとの交渉は始まっていない。バイエルンは移籍金を2,000万～2,500万ユーロと想定しているが、ベンフィカはレンタル移籍後の買い取りオプションを希望。パルヒニャには年俸約300万ユーロ（手取り）を支払う用意があるという。
パルヒニャは2024年に5100万ユーロでフルハムからバイエルンへ移籍したが、レギュラー定着には至らず、公式戦25試合出場後にトッテナムへ1年間の期限付き移籍となった。スパーズは買い取りオプションを行使しなかった。
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