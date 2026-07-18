現時点ではどのクラブとも合意していないが、ヨーロッパリーグ優勝チームのアストン・ヴィラとベンフィカ・リスボンが最有力候補だ。

一方、サウジアラビアへの移籍はパルヒニャの選択肢ではないようだ。ポルトガルのオンラインメディア「Maisfutebol」によると、彼はサウジ・プロリーグの高額オファーを断ったという。31歳の彼にとって金銭は最優先ではなく、家族のそばでヨーロッパ最高レベルでプレーし続けたいと考えている。

レンタル先のトッテナムでの1年を終え、パルヒニャはバイエルンに復帰した。だが出場機会が見込めないため、スポーツディレクターのマックス・エベルルは2028年まで契約が残る同選手を完全移籍で放出したい考えだ。移籍先決定にはなお時間がかかる見込みである。