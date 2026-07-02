新たな奇妙な疑惑が浮上！DFBのスター選手たちはユリアン・ナーゲルスマン監督のスタッフを信頼していないのか？

チーム内で絶大な人気を誇っていたサンドロ・ヴァグナーの離脱が特に痛手だ。彼は親しみやすくも尊敬される存在で、ドイツ代表監督の戦術をチームに分かりやすく伝えていた。

周知の通り、ヴァグナーは2025年夏にドイツ代表を退任し、FCアウクスブルクの監督に就いた。Skyによると、彼と親しかったフィジオセラピストのミヒャエル・ダイスも同時にチームを去った。特にナーゲルスマンとの関係は終盤に悪化した。

さらに『Sport Bild』は、ウンダフへの対応やコーチ陣と選手間のコミュニケーション不足、W杯合宿での選手たちの退屈さを指摘し、チーム状態は良好でなかったと報じていた。