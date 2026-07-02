スカイの報道によると、ドイツ代表のワールドカップ合宿地であるウィンストン・セーラムでの理学療法サポートに、複数の代表選手が不満を抱いていたという。
Getty Images
翻訳者：
新たな奇妙な疑惑が浮上！DFBのスター選手たちはユリアン・ナーゲルスマン監督のスタッフを信頼していないのか？
不満は大きく、キャプテンのヨシュア・キミッヒら数選手が、著名な外部の理学療法士をW杯合宿地に招き、治療を受けた。
Skyの報道によると、その理学療法士はシュトゥットガルト近郊グロースボットヴァールにある「ボットヴァルタル・セラピー・リハビリセンター」の代表兼創設者ユルゲン・ジーゲレ博士で、チームホテル近くの別室でDFB所属のスター選手数十名を治療したという。
- Getty Images
DFB代表チームはフィジカル面に課題がある
ドイツ代表はW杯4試合を通じて、1対1の弱さ、機動力不足、フィジカル不足が顕著だった。キュラソー、コートジボワール、エクアドル、パラグアイ戦のいずれも1対1勝率は50％を切った。W杯でこの数字はドイツ初。
大会前からナゲルスマン監督のコーチ陣には批判があった。彼はホッフェンハイム時代の元同僚を複数招へいし、『シュピーゲル』は38歳の監督が「居心地の良いバブル」を作ろうとしたと報じた。
- Getty Images Sport
DFBのスターたちは、どうやらサンドロ・ヴァグナーを懐かしんでいたようだ。
チーム内で絶大な人気を誇っていたサンドロ・ヴァグナーの離脱が特に痛手だ。彼は親しみやすくも尊敬される存在で、ドイツ代表監督の戦術をチームに分かりやすく伝えていた。
周知の通り、ヴァグナーは2025年夏にドイツ代表を退任し、FCアウクスブルクの監督に就いた。Skyによると、彼と親しかったフィジオセラピストのミヒャエル・ダイスも同時にチームを去った。特にナーゲルスマンとの関係は終盤に悪化した。
さらに『Sport Bild』は、ウンダフへの対応やコーチ陣と選手間のコミュニケーション不足、W杯合宿での選手たちの退屈さを指摘し、チーム状態は良好でなかったと報じていた。