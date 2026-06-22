新たな国民的英雄“王”サラ：カーボベルデがW杯でまたも大金星。エジプトは決勝Tへ前進。

「ブルー・シャークス」のヴァレラ（61分）は、交代直後の最初のプレーで同点弾を奪った。それまでウルグアイはケビン・ピナ（21分）のカーボベルデ代表初ゴール、マキシ・アラウホ（44分）、アグスティン・カノッビオ（45+6分）の得点で勝利を確信していた。

ペドロ・レイタオ・ブリト監督は「我々は最高レベルで戦い、次のラウンド進出という夢を叶えるためにここにいる。今、私たちは『次のラウンドを目指して戦う』と言える」と語った。

アンダードッグのチームは再び全力を尽くし、選手たちは心と情熱を込めてあらゆる1対1の競り合いに飛び込んだ。その努力は、鋭い読みで隙を突いたバレラによって報われた。 24歳の彼はウルグアイの連携ミスを突いてネットを揺らし、チームに同点をもたらえた。これにより、初戦でスペインを無失点に抑えたGKヴォジーニャに続き、カーボベルデは新たなヒーローを得た。