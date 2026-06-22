「ジョーカー」の活躍と情熱的なプレーで、サッカーの「小国」はウルグアイと2－2（1－2）で引き分け、決勝トーナメント進出の夢をつないだ。グループ1位の可能性も残っている。
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新たな国民的英雄“王”サラ：カーボベルデがW杯でまたも大金星。エジプトは決勝Tへ前進。
「ブルー・シャークス」のヴァレラ（61分）は、交代直後の最初のプレーで同点弾を奪った。それまでウルグアイはケビン・ピナ（21分）のカーボベルデ代表初ゴール、マキシ・アラウホ（44分）、アグスティン・カノッビオ（45+6分）の得点で勝利を確信していた。
ペドロ・レイタオ・ブリト監督は「我々は最高レベルで戦い、次のラウンド進出という夢を叶えるためにここにいる。今、私たちは『次のラウンドを目指して戦う』と言える」と語った。
アンダードッグのチームは再び全力を尽くし、選手たちは心と情熱を込めてあらゆる1対1の競り合いに飛び込んだ。その努力は、鋭い読みで隙を突いたバレラによって報われた。 24歳の彼はウルグアイの連携ミスを突いてネットを揺らし、チームに同点をもたらえた。これにより、初戦でスペインを無失点に抑えたGKヴォジーニャに続き、カーボベルデは新たなヒーローを得た。
ワールドカップで波乱の快進撃を続けるカーボベルデ、16強進出へ
グループHの最終戦では、カーボベルデとウルグアイが勝ち点2で並び、息詰まる対戦を迎える。土曜未明、カーボベルデはサウジアラビアと、ウルグアイはラミン・ヤマル率いるチームと同時刻に戦う。
スペイン戦の活躍に続き、カーボベルデ代表は今回も自信あふれるプレーを見せた。前半中盤、主審のエスペン・エスカス（ノルウェー）が与えた30メートルのフリーキックをピナが直接決め、国としてW杯初得点を記録した。 ウルグアイGKムスレラの対応は疑問が残ったが、カーボベルデのサポーターはそんなことお構いなしに大歓喜。ヴォジーニャの母もスタンドで飛び跳ねた。
その衝撃でウルグアイが覚醒した。ハーフウェイラインからのクロスをシドニー・ロペス・カブラルが味方ゴールポストに当てて混乱が生じると、アラウージョが至近距離で頭で押し込み同点とした。
直後、アラウホのヘッドをカノビオが至近距離で押し込みウルグアイが逆転。それでもカーボベルデはバレラの同点弾で再逆転を狙った。激戦の終盤、両チームとも勝ち越しを狙い、死闘は続いた。
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モハメド・サラー、エジプト代表としてW杯の歴史に名を刻む
「王」が期待に応えた。モハメド・サラーがエジプト代表をW杯初勝利へ導いた。リヴァプールを退団するスターは、グループリーグ第2節でニュージーランドを3-1（前半0-1）で破り、重要な2点目を決めてチームをノックアウトステージへ大きく前進させた。
モスタファ・ジコ（58分）、トレゼゲ（82分）の得点も加わり、エジプトは通算9度目の挑戦で初勝利。グループGの首位に立った。 最終戦はシアトルでイランと対戦するが、すでに4点を獲得し、グループ3位以内も確定しているため大きなプレッシャーはない。
サラーは「今日は一日を楽しみたい」と笑顔で話し、「ホームゲームのようだった。今は首位だが、次の試合も大切だ」と続けた。
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エジプトは迷走中――そこに現れたのがモハメド・サラーだ。
ニュージーランドは依然として勝利を待っている。フィン・サーマン（15分）のゴールで先行した「オール・ホワイトス」だが、ワールドカップ8試合目でまたも勝てなかった。金曜日（現地時間）、ランキング85位のニュージーランドは、期待外れのベルギーと当たり、当面最後のチャンスに挑む。
両チームにとって勝利は切実だ。ニュージーランドのバズリー監督は「歴史的瞬間になる」と語り、エジプトのホッサム・ハッサン監督も「国民に喜びを届けたい」と意気込んだ。その言葉はすぐに本物だと示された。
試合開始直後から両チームともゴールへ直行する攻撃を繰り出した。バンクーバーの満員スタジアムはエジプト人ファンが占め、大声でチームを後押しした。しかし、彼らの声はすぐに途切れた。
14分、ジャストのシュートがエジプトサポーターを静めた。直後、マークを外したサーマンがヘディングでネットを揺らし、ニュージーランドが先制。エジプトは怒涛の反撃に出るも、プレーは荒々しかった。
27分、元フランクフルトのオマル・マルムシュがようやく初シュート。それ以外では、堅守ニュージーランドの前にサラーらも散発的で、最終ラインのミスも目立った。
後半は状況が一変。エジプトはスペースを有効に使い、ニュージーランドも52分のカラム・マコワットのシュートなどで反撃した。しかし60分、ジコの同点弾でスタジアムは沸き、さらにサラーのゴールで逆転した。
ワールドカップ：昨夜の試合日程と結果
日付 ホーム アウェイ 結果 2026年6月22日 ウルグアイ カーボベルデ 2-2 2026年6月22日 ニュージーランド エジプト 1-3