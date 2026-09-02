多くの人々にとって彼の健康状態が最大の関心事だった一方で、イベント中にはナポリでの契約状況に関する疑問も浮上した。2年前の夏にオールド・トラフォードから大きな注目を集めて移籍して以来、マクトミネイはパルテノペイの中盤に欠かせない存在となっているが、現在の契約延長については最近進展がなく、現行契約はまだ2年残っていることを明かした。

新契約の可能性について直撃されると、このMFは自身の優先事項についていつも通り率直に答えた。「新しい話し合いは何もない」とマクトミネイは認めた。「重要なのはピッチで何が起こるかであって、契約延長ではない。いつそうなるかは分からないし、今はそれを考える時ではない」