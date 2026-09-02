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「新たな交渉はない」 スコット・マクトミネイが契約の現状を明かし、今後予定される心臓の処置をめぐってファンを安心させる
マクトミネイに予定されている医療処置
マクトミネイが、処置を受ける必要があるとの報道を受け、自身の健康状態についてナポリのサポーターに安心できる最新情報を伝えた。元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、軽度で良性の不整脈に対処するため短期間離脱する見通しだが、事態は決して緊急ではないとすぐに強調した。
マクトミネイは、イタリア選手協会AICが主催した年次表彰式のレッドカーペットで報道陣に対し、「僕は大丈夫だ。この処置はクラブとかなり前から行う予定だった。プレシーズンの時点ですでに話し合っていたことで、数週間は離脱することになる」と語った。
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契約交渉に進展なし
多くの人々にとって彼の健康状態が最大の関心事だった一方で、イベント中にはナポリでの契約状況に関する疑問も浮上した。2年前の夏にオールド・トラフォードから大きな注目を集めて移籍して以来、マクトミネイはパルテノペイの中盤に欠かせない存在となっているが、現在の契約延長については最近進展がなく、現行契約はまだ2年残っていることを明かした。
新契約の可能性について直撃されると、このMFは自身の優先事項についていつも通り率直に答えた。「新しい話し合いは何もない」とマクトミネイは認めた。「重要なのはピッチで何が起こるかであって、契約延長ではない。いつそうなるかは分からないし、今はそれを考える時ではない」
グラン・ガラ・デル・カルチョでの圧倒ぶり
イタリアでの圧巻のパフォーマンスを踏まえれば、授賞式にスコット・マクトミネイが उपस्थितしたことは何ら驚きではなかった。グラン・ガラ・デル・カルチョはイタリア版PFAアウォーズに当たるもので、このスコットランド人MFは壇上の常連となっている。すでに2025年にセリエA年間最優秀選手に選出され、年間ベストイレブンにも名を連ねた元マンチェスター・ユナイテッドMFは、今年もこの2つの権威ある賞の候補となっている。
マクトミネイはナポリの新シーズン開幕からのセリエA2試合にいずれも出場。ジェノア戦の2-0勝利では先発し、その後のコモ戦では2-1の敗戦を喫した。
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マクトミネイのナポリでの輝かしい記録
ナポリ加入後、マクトミネイはパルテノペイで輝かしいキャリアを送っており、2024-25シーズンにスクデットを獲得し、続いて2025-26シーズンにはスーペルコッパ・イタリアーナも制した。クラブでの公式戦通算82試合で、スコットランド代表の同選手は37ゴールに直接関与しており、27得点10アシストを記録している。
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