『TNT Sports』のインタビューで、ファブレガスはクラブの急速な躍進を振り返る一方で、欧州最大の舞台で若いスカッドを待ち受ける極めて大きな身体的、そして精神的要求を認めた。ファブレガスは次のように語った。「例えば、パルク・デ・プランスやベルナベウに行って試合をすると、若い選手たちは感情面で消耗させられる。

「チームの85％はチャンピオンズリーグでプレーしたことがない。そして、世界最大級のスタジアムの一つで、水曜夜に非常に高い強度の試合をしたあと、3日後にはまた戻って移動しなければならない状況に、どう適応するのか。

「そのあと、1日で試合の準備をして、回復して、土曜日に試合をする場所まで移動し、同じレベルで戦わなければならない。これについては、私には答えられない。スタッフとしてもこれまで一度も経験したことがない。選手の85％は、このような状況に一切関わったことがない。クラブも、このような状況に置かれたことは一度もない。

「ファンも、このような状況に置かれたことは一度もない。だから、これは新しい世界だが、それでも私たち全員にとって素晴らしい経験であり、素晴らしい機会だと受け止めているし、必ずふさわしいレベルに到達できると確信している」