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「新たな世界」 セスク・ファブレガス、コモの歴史的なチャンピオンズリーグ初戦へ準備完了
急成長が出場権獲得をもたらす
コモは昨季のセリエAを4位で終え、歴史的なチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2024年にイタリア1部へ復帰して以降、その躍進を見事に締めくくった形だ。チームはファブレガス監督の下で驚異的なスピードで成長を遂げており、今や欧州の名だたる強豪との対戦に備えている。スペイン人指揮官は、自分たちをエリートの領域へ押し上げた攻撃的な原則を、チームが今後も貫くと強く主張している。
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過密日程が障害となる
『TNT Sports』のインタビューで、ファブレガスはクラブの急速な躍進を振り返る一方で、欧州最大の舞台で若いスカッドを待ち受ける極めて大きな身体的、そして精神的要求を認めた。ファブレガスは次のように語った。「例えば、パルク・デ・プランスやベルナベウに行って試合をすると、若い選手たちは感情面で消耗させられる。
「チームの85％はチャンピオンズリーグでプレーしたことがない。そして、世界最大級のスタジアムの一つで、水曜夜に非常に高い強度の試合をしたあと、3日後にはまた戻って移動しなければならない状況に、どう適応するのか。
「そのあと、1日で試合の準備をして、回復して、土曜日に試合をする場所まで移動し、同じレベルで戦わなければならない。これについては、私には答えられない。スタッフとしてもこれまで一度も経験したことがない。選手の85％は、このような状況に一切関わったことがない。クラブも、このような状況に置かれたことは一度もない。
「ファンも、このような状況に置かれたことは一度もない。だから、これは新しい世界だが、それでも私たち全員にとって素晴らしい経験であり、素晴らしい機会だと受け止めているし、必ずふさわしいレベルに到達できると確信している」
勇気ある原則がアプローチを左右する
セスク・ファブレガスは、欧州の強豪を相手にして自分たちのアイデンティティーを曲げる考えを否定し、セリエB時代に築いた大胆なメンタリティーは維持されなければならないと強調した。「どうプレーしたいのか、何をしたいのかは非常に明確だ。
「もちろん、相手によっては調整が必要なこともある。だが、負けるなら負けるだけだ。それでも、自分たちのモデル、原則、プレースタイルは変えない。ここまで築き上げるのに長い時間がかかったからだ。
「ビッグクラブと戦うなら、自分たちもビッグクラブのようにプレーしなければならない」と付け加えた。「ビッグクラブのように守り、ビッグクラブのように攻め、ビッグクラブのようにボールを持たなければならない。我々にとって、これは問題にはならない。その先で、より良いかもしれないし、悪いかもしれない。勝つこともあれば、負けることもある。
「だが、私が求めるのは、チームが個性と勇気を持ってプレーし、自分たちを小さく感じないことだけだ。負けるとすれば、それは相手の方が我々より優れているからだ。だが、自分たちにできるプレーや、自分たちが望むプレーを拒んだからではない」
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夏の補強で戦力を強化
コモはクラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場に向けた戦力補強として、チェルシーからトレヴォ・チャロバーを3000万ユーロ（2560万ポンド）で獲得し、守備陣を強化した。イタリアの同クラブはこのほか、アドリアン・ラフド、マッティア・リベラーリ、ルイス・ミジャ、アンドレス・クエンカも加え、ヤン・コウトとカイキ・ブルーノはレンタルで獲得している。チャンピオンズリーグは9月8日火曜日に開幕する。
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