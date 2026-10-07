このスキャンダルは、今後行われるFIFA会長選を前に、ジャンニ・インファンティーノ会長に向けられている厳しい監視をさらに強めるものとなっている。スイス出身のこの行政官はすでに、ワールドカップの出場枠をめぐる論争や、フォラリン・バログンのレッドカード取り消しに対するドナルド・トランプ氏の介入を受け、極めて大きな圧力に直面している。

被害を受けた各国に生じた財政面と競技面での損害を受け、法的措置を示唆する声も上がっている。ナイジェリア国家スポーツ委員会（NSC）の関係者は『ESPN』に対し、次のように語った。「まだ何も決まってはいないが、この件によってナイジェリアが被ったあらゆる経済的損失について、FIFAに補償を求めることを真剣に検討する」

「ワールドカップに出場していれば、ナイジェリア代表とNFFが得られたはずの収益、選手たちが得られたはずの露出、移籍、スポンサー料、さらにはナイジェリア経済への押し上げ効果まである。国としてあらゆる選択肢を検討しており、除外される案は何もない」

ジャマイカサッカー連盟（JFF）も強い声明で同様の不満を示した。「CONCACAFは選手の出場資格に関する問題を非常に重く受け止めており、すべての大会において適用される規則と手続きが一貫して公正に運用されることを求めている。選手の出場資格に関するいかなる懸念も、とりわけ大会の公正性や加盟協会の利益に影響を及ぼし得るものについては、定められた規則と適正手続きに従い、FIFAの適切な統治機関および懲戒機関を通じて徹底的に検証され、対処されるべきだ」

一方でFIFAは、ナイジェリアによる当初の異議申し立てに対応しなかったことを正当化した。統括団体は、この申し立ては提出が遅れたため棄却されたと説明し、「各委員会は独立しており、適用される規則と、各委員会の前に提示された個別の事実に基づいて事案を判断する」と付け加えた。



