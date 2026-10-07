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新たなワールドカップ不祥事！FIFAが資格のないコンゴ民主共和国代表スターの予選出場を認め、ジャンニ・インファンティーノに批判集中
ムパシの出場資格見落としが露呈した
『ニューヨーク・タイムズ』によると、FIFAはワールドカップ予選で資格のない選手がコンゴ民主共和国代表としてプレーすることを認識しながら容認しており、大きな論争の渦中にある。GKリオネル・ムパシは、フランスから代表変更するために必要な書類手続きを完了していなかったにもかかわらず、レオパーズで重要な役割を果たしていた。
32歳のル・アーヴル所属GKは、ナイジェリア戦の勝利やジャマイカ戦での決定的なプレーオフ勝利を含む重要な予選の試合に出場した。報道によると、FIFAはこの事務手続き上の不備を全面的に把握していたが、勝ち点剥奪や罰金、失格といったいかなるスポーツ面での制裁も科さないことを選んだ。
ムパシは最終的に、ワールドカップでのコンゴ民主共和国の4試合すべてに先発出場した。グループK突破に貢献したが、その後32強でトーマス・トゥヘル率いるイングランドに1-2で敗れた。
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敗退した国々から怒りの声
FIFAの不作為による直接的な余波として、敗退した各国から激しい反発が巻き起こっている。ナイジェリアとジャマイカはいずれもDRコンゴに敗れて敗退しており、統括団体が介入しなかったことに強い不満を抱いている。
ナイジェリア陣営は予選ラウンド敗退後、正式に出場資格の問題を提起した。しかし、FIFAは抗議の提出が遅すぎたと主張し、この訴えを全面的に退けた。この決定により、アフリカの強豪は競技面で直ちに取り得る手段を失った。
ジャマイカもまた、予選通過プロセスの公正性に関して強い懸念を示した。両協会は現在、法的対応の選択肢を検討しており、世界的な舞台で通常の懲戒手続きが見過ごされたように映ったことへの不満を募らせている。
インファンティーノ体制への圧力が強まる
このスキャンダルは、今後行われるFIFA会長選を前に、ジャンニ・インファンティーノ会長に向けられている厳しい監視をさらに強めるものとなっている。スイス出身のこの行政官はすでに、ワールドカップの出場枠をめぐる論争や、フォラリン・バログンのレッドカード取り消しに対するドナルド・トランプ氏の介入を受け、極めて大きな圧力に直面している。
被害を受けた各国に生じた財政面と競技面での損害を受け、法的措置を示唆する声も上がっている。ナイジェリア国家スポーツ委員会（NSC）の関係者は『ESPN』に対し、次のように語った。「まだ何も決まってはいないが、この件によってナイジェリアが被ったあらゆる経済的損失について、FIFAに補償を求めることを真剣に検討する」
「ワールドカップに出場していれば、ナイジェリア代表とNFFが得られたはずの収益、選手たちが得られたはずの露出、移籍、スポンサー料、さらにはナイジェリア経済への押し上げ効果まである。国としてあらゆる選択肢を検討しており、除外される案は何もない」
ジャマイカサッカー連盟（JFF）も強い声明で同様の不満を示した。「CONCACAFは選手の出場資格に関する問題を非常に重く受け止めており、すべての大会において適用される規則と手続きが一貫して公正に運用されることを求めている。選手の出場資格に関するいかなる懸念も、とりわけ大会の公正性や加盟協会の利益に影響を及ぼし得るものについては、定められた規則と適正手続きに従い、FIFAの適切な統治機関および懲戒機関を通じて徹底的に検証され、対処されるべきだ」
一方でFIFAは、ナイジェリアによる当初の異議申し立てに対応しなかったことを正当化した。統括団体は、この申し立ては提出が遅れたため棄却されたと説明し、「各委員会は独立しており、適用される規則と、各委員会の前に提示された個別の事実に基づいて事案を判断する」と付け加えた。
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FIFAに法廷闘争の影が迫る
インファンティーノ会長は、自らの会長職維持を必死に図る中で、今後数カ月の極めて重要な局面に直面している。UEFAが同氏の追放に向けた強力な動きを主導する中、3月の選挙ではアフリカ各国の支持を早急に取り付ける必要がある。今回の新たなスキャンダルは、重要な票田を遠ざける脅威となっている。
同時に、FIFAは訴訟の可能性にも身構えている。ナイジェリアとジャマイカは今後数週間で法的戦略を固め、多額の金銭的補償を求める見通しだ。いずれかの請求が認められれば、世界サッカーの統括団体は懲戒手続きの見直しを迫られる可能性がある。
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