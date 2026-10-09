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「新たなレクサムは存在しない」 アレシャンドレ・パトとノーサンプトンに、ライアン・レイノルズ＆ロブ・マケルヘニーの記録破りのモデルは再現できないと指摘
パトがEFLでレイノルズ、ブレイディ、スヌープの仲間入りを果たした
2021年には、A級スター2人がレースコース・グラウンドで衝撃的な買収を完了した。それ以降、一気に注目を集めるようになり、3季連続の昇格によってレッド・ドラゴンズはナショナルリーグを抜け出し、プレミアリーグまであと一歩のところにまで到達した。
受賞歴のある『ウェルカム・トゥ・レクサム』のドキュメンタリーシリーズは世界への窓を開き、世界規模のファンベース形成を可能にした。そして、その流れは目に見える形で広がっており、トム・ブレイディ、ヒュー・ジャックマン、スヌープ・ドッグらも現在は他のEFLクラブに関わっている。
元ACミランおよびブラジル代表FWパトもその流れに加わり、Sports Alpha Capital（SAC）がノーサンプトン・タウンの支配株を取得した。既存オーナーのデイビッド・バウワー、ナイジェル・ル・ケンヌ、ケルビン・トーマスは30％の持ち分を維持する。
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なぜノーサンプトンはレクサムの成功モデルをそのまま真似できないのか
昨季のリーグ1からの降格を受け、シックスフィールズでは期待感が高まっている。ハッセルバインクもその一人で、サウス・ミッドランズでの42試合の指揮期間中は使える材料がほとんどなかっただけに、クラブの短期的、長期的な将来がどうなるのかを見守りたい考えだ。
チェルシーとオランダ代表で活躍した元スターのハッセルバインクは、MrQとの提携で取材に応じ、ノーサンプトンにおけるパトの存在感、そして資金面と競技面でより大きな支援が期待できることについて問われると、GOALに対してこう語った。「そうだね。ただ残念ながら、それはなかった。クラブの成功を心から願っている。
「素晴らしいクラブだし、多くの可能性とチャンスがある。新しいオーナーが本当に正しい方向へ導き、しっかりと安定したクラブにしてくれることを願っている。
「実は買収があったことは知らなかった。私にとっては初耳だよ。でも、それを聞けてうれしい。以前の体制については知っている。彼らも良くやろうとしていたが、常に財政面との戦いだった。そして今はそれを解決できることを願っている」
また、レイノルズとマックの成功モデルを模倣しようとするクラブについて、オランダ人指揮官はこう続けた。「それはすでにやられていると思う。新たなレクサムは存在しない。今は何か違うことをしなければならないと思う。レクサムは本当に見事にやってきた。でも今は、新しく機能するものにするために、別の種類の構造を組み立てる必要がある」
シックスフィールズで野心的な計画が進められている
コブラーズの共同会長ティム・チェンバレンは、新たなベンチャーの立ち上げ時に知名度のある人物が加わることについて、次のように語った。「パトはこのゲームに強い情熱を持っており、人とのつながり方も本当にうまい。我々にとって彼は、世界に向けたブランドという意味で大きな財産だ。ブラジルとのルートを探っていきたいし、彼は元代表選手でもある。そして今でもACミランと非常に近い関係にある。
「彼と時間をともにする機会に恵まれたが、まず何より本当に謙虚で、素晴らしい人物だ。我々のコンソーシアムの顔として理想的な存在だし、シックスフィールズ訪問もとても楽しんでいた。また戻ってくることを楽しみにしている」
チェンバレンは、共同の野心についてもこう付け加えた。「我々はクラブを前進させる後押しができる立場にある。一夜にして実現することではないが、我々の計画は土台を築き、毎年着実に前進し、正しいことを行い、ファンと関わっていくことだ。願わくは、我々が長期的にここにいることを誰もが分かってくれるはずだ。ただ、結果は実際に示さなければならない。我々は何かを築こうとしている。
「もしそれが突然実を結ぶなら、それは素晴らしいことだ。だが、それを基本シナリオにはしない。5年後もリーグ2のクラブのままで満足かと言われれば、いや、満足しない。だがフットボールの現実は、浮き沈みがあり、物事がうまく運ぶ時もあれば、そうでない時もあるということだ。
「それでも我々は、ピッチ上で成長し成功していく自分たちの姿を思い描いている。ただ、『よし、我々はここに行く』と断言するつもりはない。我々が築こうとしているものにファンが満足してくれると信じ、そう願っているし、それは長期的な視点に立ったものになる。クラブの存続可能性を危険にさらすことはしない。持続可能でなければならない。それがメッセージだ」
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レクサムは好調を維持した一方で、ノーサンプトン・タウンは揺らいでいる
レイノルズとマックも、レクサム買収時には同様のアプローチを取った。自分たちとともに適切な人材を招き入れ、歴史あるクラブの永続性に関しては一切のリスクを負わないよう徹底した。
パトらがノーサンプトンで何をもたらすかは、まだ分からない。コブラーズは現在、4部の順位表で22位に低迷しており、降格圏をわずか1つ上回り、勝ち点差もわずか1だ。次戦は土曜日、ヨーク・シティとのアウェー戦に臨む。
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