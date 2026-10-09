コブラーズの共同会長ティム・チェンバレンは、新たなベンチャーの立ち上げ時に知名度のある人物が加わることについて、次のように語った。「パトはこのゲームに強い情熱を持っており、人とのつながり方も本当にうまい。我々にとって彼は、世界に向けたブランドという意味で大きな財産だ。ブラジルとのルートを探っていきたいし、彼は元代表選手でもある。そして今でもACミランと非常に近い関係にある。

「彼と時間をともにする機会に恵まれたが、まず何より本当に謙虚で、素晴らしい人物だ。我々のコンソーシアムの顔として理想的な存在だし、シックスフィールズ訪問もとても楽しんでいた。また戻ってくることを楽しみにしている」

チェンバレンは、共同の野心についてもこう付け加えた。「我々はクラブを前進させる後押しができる立場にある。一夜にして実現することではないが、我々の計画は土台を築き、毎年着実に前進し、正しいことを行い、ファンと関わっていくことだ。願わくは、我々が長期的にここにいることを誰もが分かってくれるはずだ。ただ、結果は実際に示さなければならない。我々は何かを築こうとしている。

「もしそれが突然実を結ぶなら、それは素晴らしいことだ。だが、それを基本シナリオにはしない。5年後もリーグ2のクラブのままで満足かと言われれば、いや、満足しない。だがフットボールの現実は、浮き沈みがあり、物事がうまく運ぶ時もあれば、そうでない時もあるということだ。

「それでも我々は、ピッチ上で成長し成功していく自分たちの姿を思い描いている。ただ、『よし、我々はここに行く』と断言するつもりはない。我々が築こうとしているものにファンが満足してくれると信じ、そう願っているし、それは長期的な視点に立ったものになる。クラブの存続可能性を危険にさらすことはしない。持続可能でなければならない。それがメッセージだ」