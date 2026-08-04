ファン・デ・フェンが最有力でないなら、誰がその順番の先頭にいるのか。長期離脱から復帰し、再び存在感を高めているマディソンとクルゼフスキもその候補に含まれるかと問われた元トッテナムDFアルデルヴァイレルトは、重要な見解を示した。「私に言わせれば、キャプテンやその役割について多くの人が語るが、ときには私が“アリバイ・キャプテン”と呼ぶ存在もいる。手を大きく振り、叫び、しきりに指をさして、キャプテンであること自体をパフォーマンスにしているようなタイプだ。

「私にとってキャプテンとは、安定して結果を残せる選手のことだ。常に10点満点で7点か8点のプレーを見せる。3点や4点の出来を繰り返すようではいけない。自分も悪いプレーをしているのに、どうして他人に何をすべきか言えるのか。

「ピッチ上のポジションに関係なく、まず必要なのは高いレベルで安定してプレーすることだ。その上で、チームメートを助けることも重要になる。彼らと話し、理解を深めなければならない。チームがキャプテンを必要とするのはピッチ上だけではなく、ピッチ外でも同じだからだ。

「私がロイヤル・アントワープでキャプテンをしていたとき、誰かが何かに苦しんでいれば私は声をかけていた。だからこそ、周囲で何が起きているかを正しく感じ取るためには、時に年齢も必要になる。出場できていない選手には焦るな、君の出番は来ると伝え、チャンスのためにハードワークするよう促せなければならない。

「キャプテンであるというのは、叫んだり、『自分を見ろ、自分はこんなに動いている』と見せつけたりすること以上のものだ。ピッチ上で結果を残し、カメラのないところでも助けなければならない。カメラに映っていないときこそ、良いキャプテンかどうかが証明される」