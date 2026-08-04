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新たなトッテナム主将？ トビー・アルデルヴァイレルトがクリスティアン・ロメロの後継者に必要な資質を説明、「次期キャプテンに“不要なもの”」をスパーズに提示
ロメロ、スパーズでの5年間にわたる在籍に終止符へ
ワールドカップ優勝メンバーのアルゼンチン代表ロメロは、北ロンドンでの5年を経て、セリエAの強豪インテル移籍が盛んに取り沙汰されている。また、妥協を許さないセンターバックに対してはアトレティコ・マドリーも関心を寄せていると伝えられている。
トッテナムは、この28歳に対するオファーに耳を傾ける用意があるようだ。同選手はこれまで同クラブで156試合に出場している。気まぐれな一面を持つこの南米出身選手は、2025-26シーズンを前にトッテナム・ホットスパー・スタジアムでキャプテンに任命された。
しかし、最高の時間を過ごしたとは言えなかった。プレミアリーグでは2年連続となる17位でシーズンを終えたためだ。ロメロはシーズン終盤に母国へ戻ったことでシーズン終了時には批判も集めたが、その後はエバートン戦の重要な勝利をスタンドから見届けるために戻ってきてもいた。
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ファン・デ・フェンはトッテナムでキャプテンを務める器か？
もし今夏の移籍市場で退団することになれば、そのキャプテンマークはセンターバックの相棒ファン・デ・フェンに託されるのだろうか。 オランダ人DFが次のキャプテンにふさわしいかと問われたアルデルヴァイレルトは、Hajperとの提携で、GOALにこう語った。「ミッキー・ファン・デ・フェンは良い人物に見えるし、それは重要だ。だが、キャプテンはトッテナム・ホットスパーに残りたいと思っている人物でなければならない。
「今後2、3年はここに残るつもりだとはっきり示す必要がある。信頼できる男が彼だと示さなければならない。それが彼らに必要なものだ。キャプテンでありながら、もしかすると去ることを考えているような人物は必要ない」
次期トッテナム主将、腕章を託されるべきなのは誰だ。
ファン・デ・フェンが最有力でないなら、誰がその順番の先頭にいるのか。長期離脱から復帰し、再び存在感を高めているマディソンとクルゼフスキもその候補に含まれるかと問われた元トッテナムDFアルデルヴァイレルトは、重要な見解を示した。「私に言わせれば、キャプテンやその役割について多くの人が語るが、ときには私が“アリバイ・キャプテン”と呼ぶ存在もいる。手を大きく振り、叫び、しきりに指をさして、キャプテンであること自体をパフォーマンスにしているようなタイプだ。
「私にとってキャプテンとは、安定して結果を残せる選手のことだ。常に10点満点で7点か8点のプレーを見せる。3点や4点の出来を繰り返すようではいけない。自分も悪いプレーをしているのに、どうして他人に何をすべきか言えるのか。
「ピッチ上のポジションに関係なく、まず必要なのは高いレベルで安定してプレーすることだ。その上で、チームメートを助けることも重要になる。彼らと話し、理解を深めなければならない。チームがキャプテンを必要とするのはピッチ上だけではなく、ピッチ外でも同じだからだ。
「私がロイヤル・アントワープでキャプテンをしていたとき、誰かが何かに苦しんでいれば私は声をかけていた。だからこそ、周囲で何が起きているかを正しく感じ取るためには、時に年齢も必要になる。出場できていない選手には焦るな、君の出番は来ると伝え、チャンスのためにハードワークするよう促せなければならない。
「キャプテンであるというのは、叫んだり、『自分を見ろ、自分はこんなに動いている』と見せつけたりすること以上のものだ。ピッチ上で結果を残し、カメラのないところでも助けなければならない。カメラに映っていないときこそ、良いキャプテンかどうかが証明される」
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移籍市場の動きと2026-27シーズン開幕戦へのカウントダウン
トッテナムは現在、プレシーズンの戦いを締めくくろうとしており、夏の移籍市場では巨額の資金が投じられた。マテウス・フェルナンデス、サンドロ・トナーリ、ヤン・パウル・ファン・ヘッケ、アンディ・ロバートソンらが北ロンドンに迎え入れられている。
ロベルト・デ・ゼルビ監督は指揮官として初のフルシーズンへ向けて準備を進めている。残留に成功した戦いを率いた同監督は、8月22日のブレントフォード戦までの日々を数えることになりそうで、その時までに新キャプテンが正式に任命されている可能性もある。
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