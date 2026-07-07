Alessandro Longoni Milan
翻訳者：
新たなドンナルンマか。PSGがミランから18歳GKを獲得と正式発表。
フランスの強豪が有望選手を獲得
パリ・サンジェルマンは、守備強化のためロンゴーニをフリー移籍で獲得したと発表した。コモ出身の192cmの大型GKは、パルク・デ・プランスで長期契約を結んだ。イタリアU-19代表で、ポルトガル・CDナシオナルへ期限付き移籍したレナート・マリンの後任となる見込み。
- Getty Images
ロンゴーニは大きな喜びを表明した
イタリアのゴールキーパーの伝統を受け継ぐ
2008年1月31日生まれのGKは、2024年のUEFA U-17欧州選手権で優勝し、続くFIFA U-17ワールドカップではブラジル戦で2本のPKをセーブした。
ロンゴーニはクラブ史上14人目のイタリア人選手で、6人目のイタリア人GK。PSGではシリグ、ブッフォン、フランキ、ドンナルンマ、マリンに続く獲得となった。
- AFP
激しいチーム内競争が待ち受けている
この若手有望株はすぐにチームに合流し、ルーカス・シュヴァリエとマトヴェイ・サフォノフに次ぐ第3のゴールキーパーとなる見込みだ。公式戦が始まる前にフランスのトップリーグの雰囲気に慣れるため、集中トレーニングを最大限活用することが求められている。
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