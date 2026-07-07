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Alessandro Longoni MilanAlessandro Longoni Milan
Adhe Makayasa

翻訳者：

新たなドンナルンマか。PSGがミランから18歳GKを獲得と正式発表。

移籍情報
A. Longoni
ジャンルイジ・ドンナルンマ
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン
ACミラン
セリエ A

パリ・サンジェルマンは、イタリア人GKアレッサンドロ・ロンゴーニ（18）と5年契約を結んだ。2031年6月までフランスに残る。ACミランとのユース契約が満了し、フリーで加入。将来を見据えた補強となる。

  • フランスの強豪が有望選手を獲得

    パリ・サンジェルマンは、守備強化のためロンゴーニをフリー移籍で獲得したと発表した。コモ出身の192cmの大型GKは、パルク・デ・プランスで長期契約を結んだ。イタリアU-19代表で、ポルトガル・CDナシオナルへ期限付き移籍したレナート・マリンの後任となる見込み。


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  • Alessandro Longoni ItaliaGetty Images

    ロンゴーニは大きな喜びを表明した

    首都クラブ首脳陣は、背番号16を着用する有望な若手を温かく迎え入れた。クラブ公式ウェブサイトは「パリ・サンジェルマンアレッサンドロの加入を喜び、ルージュ・エ・ブルーでの活躍を期待している」と発表した

    移籍手続きが完了した後、ロンゴーニは「この移籍を誇りに思い、新コーチングスタッフからの信頼に応えるため全力で努力する」と語った。

    クラブ公式メディアには「ナセル・アル・ケライフィ会長、ルイス・カンポス氏、ルイス・エンリケ氏に感謝します。PSGの一員になれて幸せです。信頼に応えるため、これまで通り努力します」と語った。

  • イタリアのゴールキーパーの伝統を受け継ぐ

    2008年1月31日生まれのGKは、2024年のUEFA U-17欧州選手権で優勝し、続くFIFA U-17ワールドカップではブラジル戦で2本のPKをセーブした。

    ロンゴーニはクラブ史上14人目のイタリア人選手で、6人目のイタリア人GK。PSGではシリグ、ブッフォン、フランキ、ドンナルンマ、マリンに続く獲得となった。

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  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-PSGAFP

    激しいチーム内競争が待ち受けている

    この若手有望株はすぐにチームに合流し、ルーカス・シュヴァリエとマトヴェイ・サフォノフに次ぐ第3のゴールキーパーとなる見込みだ。公式戦が始まる前にフランスのトップリーグの雰囲気に慣れるため、集中トレーニングを最大限活用することが求められている。

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