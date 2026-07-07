首都クラブ首脳陣は、背番号16を着用する有望な若手を温かく迎え入れた。クラブ公式ウェブサイトは「パリ・サンジェルマンはアレッサンドロの加入を喜び、ルージュ・エ・ブルーでの活躍を期待している」と発表した。

移籍手続きが完了した後、ロンゴーニは「この移籍を誇りに思い、新コーチングスタッフからの信頼に応えるため全力で努力する」と語った。

クラブ公式メディアには「ナセル・アル・ケライフィ会長、ルイス・カンポス氏、ルイス・エンリケ氏に感謝します。PSGの一員になれて幸せです。信頼に応えるため、これまで通り努力します」と語った。