新たなデヤン・クルセフスキとなるか？　トッテナムのスター選手は、手術後は「以前と同じ選手にはなれない」と認めつつも、待望の復帰が近づく中、「ようやく光明が見えてきた」と語っている

トッテナムとスウェーデンのサポーターが最も気にかけているのは、このウイングが、かつてプレミアリーグで頭角を現したあの爆発的なパフォーマンスを取り戻せるかどうかという点だ。しかし、クルセフスキは単に以前のレベルに戻ることには興味がない。彼は、ピッチから離れていた期間のおかげで、サッカーに対する新たな視点と自身の身体能力に対する認識を深めることができ、それがプレースタイルの大胆な変革につながったと信じている。

自身のパフォーマンスレベルに対する疑問の声に対し、クルセフスキは断固とした態度で応えた。「『復帰した時、彼は以前と同じ選手なのか？』という話を耳にする。いいえ、私は以前と同じ選手にはならない」と彼は力強く語った。 「以前よりもはるかに良くなり、強くなり、賢くなり、チームメイトのためにもっと貢献できる選手になる。それが私の原動力だ。これまで健康状態が万全でなかったため、乗り越えられなかった課題だが、まだ終わってはいない。今こそ、第2の試合が始まる時だ」



