Getty Images Sport
翻訳者：
新たなデヤン・クルセフスキとなるか？ トッテナムのスター選手は、手術後は「以前と同じ選手にはなれない」と認めつつも、待望の復帰が近づく中、「ようやく光明が見えてきた」と語っている
長い回復への道のりの終わり
クルセフスキは今シーズン、トッテナムで一度も出場しておらず、最近報じられた2度目の手術のニュースにより、予想以上に長期離脱を余儀なくされるのではないかという懸念が広がっていた。しかし、Viaplayのインタビューで彼は、道のりは困難だったものの、今回の手術こそが自分にとって必要な転機だったと認めた。 「皆さんが心配してくれたのは分かっていますが、実はその心配は的外れでした」と彼は説明した。「この小さな手術を受けて問題点を特定できたことは、本当に前向きな出来事でした。これで全てが解決するはずです。もしかしたら、まだ分からない事情もあるかもしれませんが、結局のところ、決めるのは神だけであり、他の誰でもないのですから。」
- Getty Images Sport
より強力なバージョンへと進化する
トッテナムとスウェーデンのサポーターが最も気にかけているのは、このウイングが、かつてプレミアリーグで頭角を現したあの爆発的なパフォーマンスを取り戻せるかどうかという点だ。しかし、クルセフスキは単に以前のレベルに戻ることには興味がない。彼は、ピッチから離れていた期間のおかげで、サッカーに対する新たな視点と自身の身体能力に対する認識を深めることができ、それがプレースタイルの大胆な変革につながったと信じている。
自身のパフォーマンスレベルに対する疑問の声に対し、クルセフスキは断固とした態度で応えた。「『復帰した時、彼は以前と同じ選手なのか？』という話を耳にする。いいえ、私は以前と同じ選手にはならない」と彼は力強く語った。 「以前よりもはるかに良くなり、強くなり、賢くなり、チームメイトのためにもっと貢献できる選手になる。それが私の原動力だ。これまで健康状態が万全でなかったため、乗り越えられなかった課題だが、まだ終わってはいない。今こそ、第2の試合が始まる時だ」
ワールドカップを目指している
このウイング選手は、すでに世界最大の舞台で存在感を示すことを楽しみにしており、自身の回復の道のりは、今後数ヶ月で成功へと導く運命づけられたシナリオに沿って進んでいると信じている。トッテナムが降格回避を懸けて戦い、スウェーデン代表がウクライナを破ってポーランドとのプレーオフ決勝に進出したものの、ワールドカップ出場権を争う中、彼は公式戦から離れていたが、その自信は揺るぎない。
「今はただ、落ち着いて、着実にピッチに戻ることだけだ」と彼は語った。「ようやく光が見えてきた。確信しているし、体調も良くなっている。ポーランド戦や、数ヶ月後のワールドカップについて、本当に良い予感がしている。そうやってこの物語と章は幕を閉じる。そう確信している。」
- Getty Images Sport
トッテナムとスウェーデン代表、本格的に活動を再開
トッテナムのイゴール・トゥドール監督にとって、万全のコンディションと高いモチベーションを取り戻したクルセフスキの復帰は、大きな後押しとなるだろう。このウインガーは、不在期間中にチームが欠いていた独自の戦術的役割を担っている。注目は今、彼がプレミアリーグというハイペースな環境に再び適応できるかどうかに移っている。そこで彼は、自身の「新たな」姿が、まさに以前よりも優れたものであることを証明することが期待されている。