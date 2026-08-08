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「新たなデイビッド・ベッカム！」 ジョゼ・モウリーニョ、レアル・マドリーでトレント・アレクサンダー＝アーノルドを変貌させるよう求められる
トレントに新たな役割か？
アレクサンダー＝アーノルドはレアル・マドリーで中盤への転向を果たす可能性があり、元マンチェスター・ユナイテッドおよびスコットランド代表DFのバーズリーは、モウリーニョがその才能を最大限に引き出せると考えている。イングランド代表の創造性は、従来の右SBという役割に縛られるよりも、より前方で起用した方が生かされる可能性があるという見方だ。
提案されているのは右MFでの起用で、そこならクロスと視野の広さがさらに大きな影響力を持つ可能性がある。この考えは、ベッカムが創造的な役割への転向に成功したことに基づくもので、マドリーの攻撃陣の選択肢を踏まえれば、アレクサンダー＝アーノルドの配球には多くのターゲットが生まれる可能性がある。
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ベッカムの青写真が浮上
バーズリーは、アレクサンダー＝アーノルドの守備面の弱点によって、危険なチャンスメーカーたる彼の資質がかすんではならないと考えている。Casinolyzeのインタビューで、同氏は次のように語った。「私はトレント・アレクサンダー＝アーノルドが大好きだが、彼がマンチェスター・ユナイテッドのユニフォームを着る姿には驚くだろう。ただ、レアル・マドリーで彼がどうなるのか、ジョゼ・モウリーニョが彼を気に入るかどうかは興味深い。
「彼の守備は改善が必要な部分だと話されるが、彼はあまりにも多くのチャンスを生み出す。そしてマドリーには積極的に走る選手がこれだけいるのだから、中盤の右で起用することもできる。彼なら、デイビッド・ベッカムがかつてレアルで担っていた役割を果たせるだろう。カイリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールが走り込めるようにボールを送り込む役割だ。なぜならトレントは、どんな状況でも君を見つけ出すからだ。
「モウリーニョはそこに目をつけ、彼のために別のタイプの役割を作り出すと思う。それは、ボールを持つ時間の多さや出せるパスの量を考えても、彼にぴったり合うはずだ。決して悪い考えではないが、彼がイングランドに戻ってマンチェスター・ユナイテッドでプレーする姿は想像できない。新たなデイビッド・ベッカムになるようなプレーぶりは想像できる。ただし、ユナイテッドではない」
モウリーニョの下での学び
アレクサンダー＝アーノルドは、レアル・マドリーのプレシーズン準備の中ですでにモウリーニョの下で働く厳しさを実感している。DFはバルデベバスでのトレーニングについて、要求度が高く、暑さと1日2部練習が負荷をさらに高めていると表現した。
クラブの公式チャンネルを通じて同選手は「ここまでは順調だ。暑いし、とてもハードだ。プレシーズンだから、予想していた通りだ」と語った。「モウリーニョについて？ とてもいい、とてもいい。私はずっとこの監督を尊敬してきた。何度か対戦したこともあるし、彼とそのスタッフと一緒に仕事ができるのは喜びだ」
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トレントに次に何が待っているのか。
ひとまず、アレクサンダー＝アーノルドはモウリーニョの厳しいプレシーズンの調整に順応している段階であり、最適なポジションを巡る問題は依然として未解決のままだ。モウリーニョが最終的にバーズリーのベッカムに着想を得たアイデアに従うかどうかは今後の見どころだが、アレクサンダー＝アーノルドの役割はレアル・マドリーを巡る興味深い論点の一つとなる。
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