バーズリーは、アレクサンダー＝アーノルドの守備面の弱点によって、危険なチャンスメーカーたる彼の資質がかすんではならないと考えている。Casinolyzeのインタビューで、同氏は次のように語った。「私はトレント・アレクサンダー＝アーノルドが大好きだが、彼がマンチェスター・ユナイテッドのユニフォームを着る姿には驚くだろう。ただ、レアル・マドリーで彼がどうなるのか、ジョゼ・モウリーニョが彼を気に入るかどうかは興味深い。

「彼の守備は改善が必要な部分だと話されるが、彼はあまりにも多くのチャンスを生み出す。そしてマドリーには積極的に走る選手がこれだけいるのだから、中盤の右で起用することもできる。彼なら、デイビッド・ベッカムがかつてレアルで担っていた役割を果たせるだろう。カイリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールが走り込めるようにボールを送り込む役割だ。なぜならトレントは、どんな状況でも君を見つけ出すからだ。

「モウリーニョはそこに目をつけ、彼のために別のタイプの役割を作り出すと思う。それは、ボールを持つ時間の多さや出せるパスの量を考えても、彼にぴったり合うはずだ。決して悪い考えではないが、彼がイングランドに戻ってマンチェスター・ユナイテッドでプレーする姿は想像できない。新たなデイビッド・ベッカムになるようなプレーぶりは想像できる。ただし、ユナイテッドではない」