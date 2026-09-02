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新たなチャンピオンズリーグのひねり。初出場クラブはユニホームに特別パッチを着用へ
UEFAがデビュー記念パッチを導入へ
来週に開幕を控えるチャンピオンズリーグのリーグフェーズを前に、欧州サッカー界はユニークな変更に備えている。2026-27シーズンでは新たな試みとして、この大会でデビューを飾る選手は袖に特別なパッチを付けて区別される。
この取り組みは、UEFAがスポーツグッズ大手ファナティクスとの提携を拡大したことを受けた重要な革新の一環だ。こうした唯一無二のパッチは、単なる演出ではない。メモラビリア市場で大きな価値を持つものでもある。選手がデビュー戦を終えると、ピッチで実際に着用したそのパッチが回収され、ファナティクスのトレーディングカード部門であるToppsに引き渡される。そして、コレクター向けの限定直筆サイン入り実物トレーディングカードに組み込まれることになる。
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コレクティブル市場の拡大
このコンセプトはスポーツ界にとってまったく新しいものではなく、すでに国内外の舞台で成功を収めている。NBAでは同様の取り組みが効果的に導入されており、北米で行われたワールドカップではアンソニー・ゴードンやノニ・マドゥエケのようなスター選手がデビューパッチを着用したことでも注目を集めた。
こうしたコレクターズアイテムに絡む金額は天文学的な規模になり得る。参考までに、2025年のNBAドラフト全体1位指名クーパー・フラッグのサイン入りルーキー・デビューパッチカードは、来週オークションにかけられた際に500万ドル（約370万ポンド）という驚異的な額で落札されると予想されている。このモデルをチャンピオンズリーグに持ち込むことで、UEFAは高級メモラビリアの有利な市場に参入しようとしている。
戦略的パートナーシップを2033年まで延長
これらのパッチの導入は、UEFA本部による大きな運営面のアップデートと時を同じくしている。2022年にFanaticsと契約を締結していた統括団体は、今回、少なくとも2033年まで提携が続く長期延長に正式に合意した。
UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長は、今回の提携継続への熱意を示し、世界中のファン層にとっての利点を強調した。「UEFAクラブ大会におけるFanaticsとの提携を更新することは、我々の協力関係の強さ、そして世界中のファンやコレクターにクラス最高の製品を届けるという共通のコミットメントを反映している」とチェフェリン会長は述べた。「Fanaticsは、大きな瞬間を特別に感じさせる方法を知っている。我々は次に訪れるものを楽しみにしている」
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スター選手のデビューと女子サッカーへの拡大
この新たなパッチは、マンチェスター・ユナイテッドのブライアン・ムベウモとカルロス・バレバを含む、チャンピオンズリーグ初出場を控える複数の注目選手が着用する予定だ。
この取り組みは女子サッカーにも拡大され、デビュー用パッチは2027-28シーズンの女子チャンピオンズリーグ開幕から導入される予定となっている。
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