来週に開幕を控えるチャンピオンズリーグのリーグフェーズを前に、欧州サッカー界はユニークな変更に備えている。2026-27シーズンでは新たな試みとして、この大会でデビューを飾る選手は袖に特別なパッチを付けて区別される。

この取り組みは、UEFAがスポーツグッズ大手ファナティクスとの提携を拡大したことを受けた重要な革新の一環だ。こうした唯一無二のパッチは、単なる演出ではない。メモラビリア市場で大きな価値を持つものでもある。選手がデビュー戦を終えると、ピッチで実際に着用したそのパッチが回収され、ファナティクスのトレーディングカード部門であるToppsに引き渡される。そして、コレクター向けの限定直筆サイン入り実物トレーディングカードに組み込まれることになる。