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新たなスティーブン・ジェラード？ リヴァプールのレジェンドがデクラン・ライスに与えた影響とは。彼はどのようにしてアーセナルとイングランド代表の最高のミッドフィルダーになったのか。
ジェラードの成功への青写真
ミケル・アルテタ監督は、自チームのミッドフィールドの要を「灯台」と表現した。一方、ライスはプレミアリーグのレジェンドを参考に成長を続けている。
UEFA.comのインタビューで、27歳のライスは、ピッチの両端で影響力を発揮した元リヴァプール主将ジェラードのプレーを研究したと明かした。
アルテタの指導については「彼は私を、何でも少しはできるオールラウンドなMFに変えてくれました」と語る。さらに「スティーブン・ジェラードが現役時代のインタビューで、自分を『何でも少しはできるMF』と表現していたのを聞いたことがあります」と続けた。 僕も攻撃も守備も少しずつできる。守備でサポートが必要なら下がり、攻撃が必要なら前へ上がる」
- AFP
アーセナルの灯台
今シーズンすでにプレミアリーグ優勝メダルを獲得したライスは、ブダペストでの歴史的2冠を目指す。大舞台で真価を発揮する彼はその特質が現在のアーセナル全体に共通すると語る。
「私は動き回りながら自分の強みを生かしたい。アルテタ監督はそれを引き出してくれた。初めて会ったとき、彼は私を『アーセナルの灯台』と呼んでくれた」とライスは語った。
さらに彼はこう付け加えた。「そんな表現は聞いたことがなかったけど、彼は他では決して聞けないようなことを口にする人だから、それは本当に特別なことだったよ」
過去の失恋を原動力にする
ライスにとって、決勝での複雑な感情は慣れたものだ。2023年にはウェストハムの主将としてヨーロッパ・カンファレンスリーグを制したが、イングランド代表では欧州選手権とリーグカップの決勝で敗れている。しかし彼は落胆に浸らず、その経験をルイス・エンリケ率いるPSG戦への糧としている。
「EUROで2度、リーグカップで1度、決勝で負けた。決勝に進めばトロフィーが欲しいから、負けるのは辛い。でも、その小さな敗北の積み重ねが大きな糧になる」とこのMFは語った。「さらに勝利への渇望が強まった。このまま勝ち続けたい」
- AFP
チャンピオンズリーグでの雪辱のチャンス
昨季準決勝でパリの強豪に敗れた悔しさは、今もエミレーツ・スタジアムに色濃く残る。アーセナルは2試合で優位に立ったが、決めきれなかった。欧州制覇を懸けて再戦するにあたり、ライスはチームメイトに「また同じ悔しさを繰り返さないためにも、決定力を高めよう」と警鐘を鳴らした。
「PSGは本当に強い。昨年は2試合とも接戦だった。だから、勝つべきチームが勝つことを願うよ」とライスは語った。「準決勝敗退から学んだのは、チャンスを確実に決める大切さだ。あの時、僕たちにも多くのチャンスがあった。あの悔しさが、次のチャンスへの糧になる」 我々は準備万端だ」