ミケル・アルテタ監督は、自チームのミッドフィールドの要を「灯台」と表現した。一方、ライスはプレミアリーグのレジェンドを参考に成長を続けている。

UEFA.comのインタビューで、27歳のライスは、ピッチの両端で影響力を発揮した元リヴァプール主将ジェラードのプレーを研究したと明かした。

アルテタの指導については「彼は私を、何でも少しはできるオールラウンドなMFに変えてくれました」と語る。さらに「スティーブン・ジェラードが現役時代のインタビューで、自分を『何でも少しはできるMF』と表現していたのを聞いたことがあります」と続けた。 僕も攻撃も守備も少しずつできる。守備でサポートが必要なら下がり、攻撃が必要なら前へ上がる」



