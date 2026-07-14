「新しいR9に最も近い存在」――クロード・マケレレがキリアン・ムバッペをロナウドに例え、レアル・マドリードのスーパースターが2026年のバロンドールを受賞すると予想

マケレレは、ムバッペの技術とフィジカルを絶賛し、レアル・マドリードのエースを伝説のブラジルFWロナウドに例えた。

ムバッペは、1990年代後半から2000年代初頭に「オ・フェノメノ」が与えた影響を想起させ、現代を代表する選手になったと語った。

「シーズンごとに衰えを知らないキリアン・ムバッペの安定感は、彼をロナウド・ナザリオにますます近づけている。我々があのブラジル人を『オ・フェノメノ』と呼んだのには理由がある。ムバッペは間違いなく、彼の世代における『現象』だ。恐ろしいのは、彼にはまだ到達すべきレベルが残されているということだ。私は確信している。彼は、現代のR9に最も近い存在だ」とマケレレは語った。