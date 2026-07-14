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「新しいR9に最も近い存在」――クロード・マケレレがキリアン・ムバッペをロナウドに例え、レアル・マドリードのスーパースターが2026年のバロンドールを受賞すると予想
ムバッペ、バロンドール最有力候補
レアル・マドリードのレジェンド、マケレレは、クラブでのタイトルが少ないにもかかわらず、ムバッペが2026年のバロンドールを受賞すると強く支持している。代表での活躍が彼を他の候補より一段上に押し上げたと確信している。
「ムバッペに受賞してほしい」とマケレレは『マルカ』紙に語った。「今シーズン、レアル・マドリードでは多くのタイトルを獲得できていないが、このワールドカップでの彼の活躍は並外れている」
中盤の要として活躍したマケレレは、その輝きが個人賞最有力候補たる理由だと確信している。
- AFP
新たなロナウド・ナザリオ
マケレレは、ムバッペの技術とフィジカルを絶賛し、レアル・マドリードのエースを伝説のブラジルFWロナウドに例えた。
ムバッペは、1990年代後半から2000年代初頭に「オ・フェノメノ」が与えた影響を想起させ、現代を代表する選手になったと語った。
「シーズンごとに衰えを知らないキリアン・ムバッペの安定感は、彼をロナウド・ナザリオにますます近づけている。我々があのブラジル人を『オ・フェノメノ』と呼んだのには理由がある。ムバッペは間違いなく、彼の世代における『現象』だ。恐ろしいのは、彼にはまだ到達すべきレベルが残されているということだ。私は確信している。彼は、現代のR9に最も近い存在だ」とマケレレは語った。
- Getty
注目はスペインでの決戦へ
フランスはスペインとのワールドカップ準決勝に集中する。デシャン監督はムバッペとオリセを起用できる見込みだ。
キリアンは3大会連続の決勝進出と自身2度目の優勝を狙う。
ベリンガムとの比較を否定する
マケレレはオリゼとベリンガムを高く評価しつつ、どちらが上かは比べない。若手は過去の偉人や互いと比べられる重圧を感じず、自分らしいキャリアを歩むべきだと主張した。
「ベリンガムかオリゼか？ 彼らには自分らしさを発揮させてほしい。彼らの活躍は並外れている」とマケレレは強調した。「私は比較しない。それが私の哲学だ。偉大な選手を比べても意味がない。ペレを後の世代と比べることはできないし、マラドーナとの比較も際限がない。ジダンはサッカー史に永遠の足跡を残した。 それぞれの若者が自分らしいキャリアを築き、サッカー史に名を刻むことを願っている」と結んだ。
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