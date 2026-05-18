「自分たちがどこから来たのかを見極める必要がある」――過去11か月近く、BVB首脳陣が繰り返してきた言葉だ。2023/24シーズンは5位でCL決勝進出、2024/25シーズンは4位でCL準々決勝進出。カップ戦はそれぞれベスト16と2回戦敗退。

ユルゲン・クロップ時代以降11シーズンを振り返ると、ニコ・コヴァチ率いるドルトムントはブンデス3番目の好成績で、過去7年で最高。この11シーズン中8度はより多くの得点を挙げていた。

過去2シーズンを除くと、8シーズン中5回の準優勝、2回の3位、1回の4位だ。ドルトムントはここから来ている。ヴェストファーレンの最低基準であり、ドイツ2位の財政力を考えるとも当然だ。