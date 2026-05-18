リーグ最小失点で2位。チャンピオンズリーグでは不意打ちの敗退で財政的にも痛手（カルステン・クラーマーCEO）。DFBポカールも16強止まり。それでも本業のブンデスリーガに限定すれば、ボルシア・ドルトムントの2025/26シーズンは上出来だ。 だが「非常に良い」とは言えず、過去2シーズンより優れているわけでもない。
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「新しいBVB」を支える基盤は十分か？ニコ・コヴァチ監督はほぼ一から再構築が必要だ。
「自分たちがどこから来たのかを見極める必要がある」――過去11か月近く、BVB首脳陣が繰り返してきた言葉だ。2023/24シーズンは5位でCL決勝進出、2024/25シーズンは4位でCL準々決勝進出。カップ戦はそれぞれベスト16と2回戦敗退。
ユルゲン・クロップ時代以降11シーズンを振り返ると、ニコ・コヴァチ率いるドルトムントはブンデス3番目の好成績で、過去7年で最高。この11シーズン中8度はより多くの得点を挙げていた。
過去2シーズンを除くと、8シーズン中5回の準優勝、2回の3位、1回の4位だ。ドルトムントはここから来ている。ヴェストファーレンの最低基準であり、ドイツ2位の財政力を考えるとも当然だ。
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ニコ・コヴァチ監督の下で、BVBの基盤は本当に強固になったのだろうか？
今回の準優勝は2015年以降6度目。BVBを目標とする順位に導いた。コヴァチ監督の功績は大きい。だが、結果以上に過大評価するべきではない。
公式戦72試合で43勝16敗と数字も良好だ。彼は守備を安定させ、闘志と攻撃の効率性をチームに植え付けた。
特に短い夏期準備期間と米国でのクラブワールドカップの疲労を考えると、この成果は評価に値する。スポーツディレクターのオレ・ブック氏は、来季はこの「堅い基盤」の上にさらに積み上げると語った。ただし、新代表理事カルステン・クラーマー氏が掲げる「新しいBVB」を truly 支えるほどチームが安定しているかは、まだ疑問が残る。
BVB：2015/16シーズン以降のブンデスリーガ順位
シーズン 監督 順位 得失点差 勝ち点 2015/16 トーマス・トゥヘル 2 82:34 78 2016/17 トーマス・トゥヘル 3 72:40 64 2017/18 ペーター・ボス／ペーター・シュテーガー 4 64:47 55 2018/19 リュシアン・ファブレ 2 81:44 76 2019/20 リュシアン・ファブレ／エディン・テルジッチ 2 84:41 69 2020/21 エディン・テルジッチ 3 75:46 64 2021/22 マルコ・ローズ 2 85:52 69 2022/23 エディン・テルジッチ 2 83:44 71 2023/24 エディン・テルジッチ 5 68:43 63 2024/25 ヌリ・シャヒン／ニコ・コヴァチ 4 71:51 57 2025/26 ニコ・コヴァチ 2 70:34 73
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BVBの将来像はこうなるはずだ
ドルトムントは、コヴァチ監督の下でこれまで見られなかった攻撃的なサッカーを目指す。前線へ速くボールを運び、創造的な連係で相手を圧倒する。 そのために、今後も若く成長見込みのある選手を補強する。彼らはまず創造性と軽快なプレーをもたらし、将来は高額移籍金をもたらすとも期待される。
計画は紙面上では魅力的だ。ファンはスポーツディレクター、ブックスが手掛ける最初の移籍市場に期待している。しかし過去72試合の公式戦を見ると、疑問も浮かぶ。1年以内に2度目の早期契約延長オファーを受け取ると噂されるコヴァチは、その目標を達成できるのか。
実現には、彼が監督として生まれ変わる必要がある。コヴァチはどのクラブでも守備的実用主義を重んじ、戦術の枠組みが自由なプレーを抑制してきた。ドルトムントでも、想像力に欠ける予測可能なサッカーは依然として改善されていない。
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BVB、強豪相手に明らかな課題を露呈
クラブ首脳は、守備は安定しているものの、攻撃力をさらに強化したいと考えている。その一環として、コヴァチ監督が採用していた「1対1に強いウイング起用」も見直されることになった。
そのため、コヴァチ監督は守備で成果を上げた「U字型パスワーク」を再調整し、前線への供給を強化する必要がある。 ただし、攻撃ではクロスの割合が増え、ユリアン・ライアーソンが15試合で18アシストを記録したように、その依存度は高い。
この戦術では、BVBは互角以上の相手に対しすぐに限界を迎えた。該当16試合（バイエルン、ライプツィヒなど）では4勝9敗、28失点と苦戦した。
- AFP
BVBと2位という誤解
これは一過性の傾向ではない。ドルトムントは強豪相手にパフォーマンスが低下している。成熟度、粘り強さ、一貫性が不足する場面が多すぎる。チームの質自体に疑問が残る。BVBは近年、安定感に欠ける選手を多く抱えすぎている。 サイドバックのライアーソンやダニエル・スベンソンは国際レベルではなく、守備的MFも巧みさに欠ける。真のリーダーもいない。
リーグ戦のパフォーマンスも、結果こそ残したが内容は平凡だった。 予想ポイント（xP）では11ポイント過大評価されており、これがなければシュトゥットガルトに得失点で辛勝してCL権を得ただけだ。少ないチャンスを効率的に生かしすぎた結果である。
2位という結果や今シーズンを過大に評価するのは誤りだ。安定性が進歩を意味するわけではない。来季は確実に成長を示す必要がある。そのためにも、コヴァチ監督が異なるアプローチで結果を残さなければならない。
BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日程 コンテスト 試合 7月18日 親善試合 ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB 7月29日 親善試合 セレッソ大阪対BVB 8月1日 親善試合 FC東京 vs. BVB