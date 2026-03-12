新しいクラブではほとんど出場機会がないにもかかわらず！FCバイエルンは、トップクラスの才能ある選手の一人を永久に失うことになるだろう。

フェリペ・チャベスは、1. FCケルンではこれまでほとんど出場機会がありませんが、それでもバイエルン・ミュンヘンは、その有望な才能の1人を間もなく永久に失うことになるかもしれません。
このミッドフィールダーは、冬の移籍期間の最終日に、記録的な優勝チームからケルンへレンタル移籍しました。しかし、ペルー代表選手である彼は、これまでほとんど実戦経験を積んでいません。ルカス・クヴァスニオク監督率いるチームでは、現在、出場時間はわずか13分にとどまっています。
それでも、このレンタル移籍は双方にとって良い結果になっているみたい。夕刊紙によると、出場時間は少ないけど、チャベスはケルンで快適に過ごしているみたい。ブンデスリーガのクラブ関係者も、彼の成長に満足しているみたい。それによると、この中央ミッドフィールダーは、最近、特に体力が向上していて、今後数週間、エフツェーがリーグ残留をかけた戦いを繰り広げる中で、より頻繁にピッチに立つことになるかもしれない。
クラブは、この若手攻撃的選手を獲得した時点で、すでに彼に大きな期待を寄せていました。当時、スポーツディレクターのトーマス・ケスラー氏は、「フェリペは、高いサッカーの資質を備えています。彼の攻撃能力は、中盤にさらなる多様性をもたらしてくれるでしょう」と述べていました。チャベスは、中央のミッドフィールダーとしても、攻撃的なウイングとしても活躍することができます。
1. FCケルン、チャベスとともに明確な発展計画を推進
ケルンは、この才能ある選手に対して明確な計画を立てている。「彼を段階的にブンデスリーガに慣らしていきたい」とケスラーは説明した。将来的には、18歳のこの選手が、より長い出場時間を通じてその強みを発揮することが期待されている。
チャベスがこれまでほとんど出場時間を得られていないのは、ケルンのスポーツ的な状況にも関係がある。 降格争いの中で、ルカス・クヴァスニオック監督は、何よりも身体能力と1対1の強さを重視している。数週間前の記者会見で、彼はこう強調した。「身体能力と闘争心で対抗しなければならないことを受け入れる必要がある。これらの要素を試合で発揮できなければ、トップチームには勝ち目がない」
それにもかかわらず、azの情報によると、ケルンは夏に合意済みの購入オプションを行使し、チャベスを中程度の金額で完全移籍させる予定だ。しかし、FCバイエルンは彼の才能を完全に手放すつもりはない。ミュンヘンは2027年と2028年に買い戻し権を確保しているとされる。内部では、このペルー人若手選手は依然として大きな才能を持つ選手と見なされている。
これにより、記録的な優勝回数を誇るクラブは、まずはキャンパス選手の一人を手放すことになるが、復帰の可能性は残されている。
フェリペ・チャベスの1. FCケルンでの成績：
公式戦 得点 アシスト 出場時間 2 0 0 13