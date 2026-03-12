新しいクラブではほとんど出場機会がないにもかかわらず！FCバイエルンは、トップクラスの才能ある選手の一人を永久に失うことになるだろう。

このミッドフィールダーは、冬の移籍期間の最終日に、記録的な優勝チームからケルンへレンタル移籍しました。しかし、ペルー代表選手である彼は、これまでほとんど実戦経験を積んでいません。ルカス・クヴァスニオク監督率いるチームでは、現在、出場時間はわずか13分にとどまっています。

それでも、このレンタル移籍は双方にとって良い結果になっているみたい。夕刊紙によると、出場時間は少ないけど、チャベスはケルンで快適に過ごしているみたい。ブンデスリーガのクラブ関係者も、彼の成長に満足しているみたい。それによると、この中央ミッドフィールダーは、最近、特に体力が向上していて、今後数週間、エフツェーがリーグ残留をかけた戦いを繰り広げる中で、より頻繁にピッチに立つことになるかもしれない。

クラブは、この若手攻撃的選手を獲得した時点で、すでに彼に大きな期待を寄せていました。当時、スポーツディレクターのトーマス・ケスラー氏は、「フェリペは、高いサッカーの資質を備えています。彼の攻撃能力は、中盤にさらなる多様性をもたらしてくれるでしょう」と述べていました。チャベスは、中央のミッドフィールダーとしても、攻撃的なウイングとしても活躍することができます。