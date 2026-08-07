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「断れない」オファーを拒否！ マンチェスター・シティのスター、ロドリがレアル・マドリーではなくバルセロナを選んだ理由
ロドリ、レアル・マドリーではなくバルセロナを選択
ロドリは今夏、劇的な形でバルセロナ加入を決断した。ここ数週間にわたってマドリーと広範な契約交渉を行っていたものの、スペイン代表はブラウグラナを選んだ。バルセロナから土壇場でアプローチを受けたことで、30歳のロドリはカタルーニャへの衝撃的な移籍に扉を開いた。
ワールドカップ優勝者のリーガ復帰が近づく中、この大型移籍は完了目前となっている。レアル・マドリーは彼の獲得に積極的に動いていた。直近のワールドカップ後、ジョゼ・モウリーニョ監督とクラブ会長フロレンティーノ・ペレスが補強活動に直接関与していたが、最終的には宿敵がこの名高いタレントの争奪戦を制した。
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代理人、レアル・マドリーからの断れないオファーを明かす
ロドリの代理人パブロ・バルケロ氏は、依頼人が最終決断を下す前にレアル・マドリーから破格のオファーを受けていたことを認めた。また、スペインの首都クラブが複雑な交渉において示した品位と敬意を称賛した。
「レアル・マドリーはワールドカップ後、ロドリに断れないオファーを出した」と、バルケロ氏は『WorldSoccerTalk』が伝えたコメントで語った。「マドリーはロドリ獲得に本腰を入れており、彼がマドリーでプレーするために、できることはすべて提示した。会長からゼネラルディレクターに至るまで、全員がロドリをレアル・マドリーでプレーさせるために動いていた。
「話し合いは前向きで、この2週間にわたって交渉を続けてきたが、ロドリは別のオファーを選ぶ決断を下し、その決定を彼らに伝えた」
シティ、不本意な売却を強いられる
新監督エンツォ・マレスカの下で、マンチェスター・シティは強力なスカッドの中核としてロドリを残留させることに非常に積極的だった。しかし、このMFを巡る差し迫った契約状況により、プレミアリーグのクラブは難しい立場に追い込まれた。現行契約は2027年6月までとなっており、その最終年に入るため、シティは今すぐ契約延長をまとめるか、この夏に売却するかの選択を迫られていた。才能あるMF本人がスペイン復帰を強く望んでいたことで、大型移籍での退団は急速に避けられないものとなった。
バルセロナは最近、高給取りの選手数人と別れたことで、今では彼の高額年俸を無理なく受け入れられる状況にある。ロベルト・レヴァンドフスキ、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、そしてマーカス・ラッシュフォードの戦略的な放出により、ロドリのような目玉補強に大きく投資するための給与面での柔軟性が大きく生まれた。
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巨額の夏の移籍金がまとまりに近づく
重大な決断が正式に固まったことで、ロドリはバルセロナと4年契約を結ぶ見通しとなっている。個人条件は完全に合意済みと報じられており、年間総額の給与は3000万ユーロ前後になるという。衝撃的な移籍が正式完了となるまでに残されている大きな詳細は、あと1つだけだ。
バルセロナとシティの間では、最終的な移籍金に関する正式合意がまだまとまっていないとされる。報道によれば、この大型補強にかかる金額は最終的におよそ6000万ユーロになる見込みだ。その巨額の移籍金が正式に合意されれば、ロドリはバルセロナの選手としてお披露目され、新シーズンに向けて中盤をけん引する準備を進めることになる。
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