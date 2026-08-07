「断れない」オファーを拒否！ マンチェスター・シティのスター、ロドリがレアル・マドリーではなくバルセロナを選んだ理由

ロドリは今夏、劇的な形でバルセロナ加入を決断した。ここ数週間にわたってマドリーと広範な契約交渉を行っていたものの、スペイン代表はブラウグラナを選んだ。バルセロナから土壇場でアプローチを受けたことで、30歳のロドリはカタルーニャへの衝撃的な移籍に扉を開いた。

ワールドカップ優勝者のリーガ復帰が近づく中、この大型移籍は完了目前となっている。レアル・マドリーは彼の獲得に積極的に動いていた。直近のワールドカップ後、ジョゼ・モウリーニョ監督とクラブ会長フロレンティーノ・ペレスが補強活動に直接関与していたが、最終的には宿敵がこの名高いタレントの争奪戦を制した。