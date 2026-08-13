「断るのは本当に難しい」　ケリム・アラジベゴビッチがチェルシーを断ってユヴェントス移籍を選んだ理由を明かす

今回の移籍を後押しした主な要因の一つは、トップチームでプレーするまでの明確な道筋を示すプロジェクトを求めていたことだった。チェルシーからのオファーは条件面で魅力的だったものの、アライベゴビッチは自身の成長やチーム内での役割について、すぐに確約を与えてくれる指揮官を求めていた。そこで決定的な役割を果たしたのがルチアーノ・スパレッティであり、戦術的な組み込みと指導を提供した。ボスニアの才能はすでに、元ナポリ指揮官から課される戦術的要求を吸収し始めており、アリアンツ・スタジアムで求められる質と期待の高さを示している。

スパレッティの下での序盤の経験について、アライベゴビッチは次のように語っている。「トレーニングで、スパレッティがどれほど優れているか分かる。彼は常に完璧を求めている。これほどハードに取り組むのはポジティブなことだ。毎回のセッションで新しいことを学べるからだ。パスの正確さ、動き、ポジショニングに集中する。彼は私にとってトップレベルの指導者であり、これからも彼から学び続けるのが待ちきれない」