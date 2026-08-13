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「断るのは本当に難しい」 ケリム・アラジベゴビッチがチェルシーを断ってユヴェントス移籍を選んだ理由を明かす
ウェスト・ロンドンではなくトリノを選択
アラジベゴビッチは、RBザルツブルクのシステム内で印象的な期間を過ごしたことを受け、大陸屈指の注目若手タレントの一人となっていた。ミラン、ローマ、ナポリといったクラブがいずれも獲得に関心を寄せていると伝えられる中、契約獲得レースを制したのはチェルシーに見えた。ユベントスはその不透明な状況を見逃さず、合意を取り付け、その結果、この若手選手はイタリアへ向かうことになった。
プレミアリーグではなくセリエAを選んだ理由について、アラジベゴビッチは『Tuttosport』に対し、新天地のクラブの格を明確に語った。ユベントスの魅力について、次のように説明している。「ユベントスから声がかかれば、断るのは本当に難しい。世界最大級のクラブの一つであり、このユニフォームを着られることを本当に誇りに思っている。クラブが自分を信頼してくれていたと知れたことが、自分にとって本当に、本当に重要だったのは事実だ。ピャニッチも自分の決断において重要な存在だった。彼はユベントスの選手であり、このクラブに大きな影響力を持っていたからだ」
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ルチアーノ・スパレッティという要素
今回の移籍を後押しした主な要因の一つは、トップチームでプレーするまでの明確な道筋を示すプロジェクトを求めていたことだった。チェルシーからのオファーは条件面で魅力的だったものの、アライベゴビッチは自身の成長やチーム内での役割について、すぐに確約を与えてくれる指揮官を求めていた。そこで決定的な役割を果たしたのがルチアーノ・スパレッティであり、戦術的な組み込みと指導を提供した。ボスニアの才能はすでに、元ナポリ指揮官から課される戦術的要求を吸収し始めており、アリアンツ・スタジアムで求められる質と期待の高さを示している。
スパレッティの下での序盤の経験について、アライベゴビッチは次のように語っている。「トレーニングで、スパレッティがどれほど優れているか分かる。彼は常に完璧を求めている。これほどハードに取り組むのはポジティブなことだ。毎回のセッションで新しいことを学べるからだ。パスの正確さ、動き、ポジショニングに集中する。彼は私にとってトップレベルの指導者であり、これからも彼から学び続けるのが待ちきれない」
レジェンドから称賛を受ける
ユヴェントスのようなクラブに加わることは、歴史の重みと、かつての偉大な選手たちの視線を伴う。アラジベゴヴィッチはすでに、白と黒のストライプのユニフォームに袖を通した選手の中でもおそらく史上最高の一人であるアレッサンドロ・デル・ピエロの注目を集めている。伝説の背番号10は最近、このボスニア人を「本物の才能」と評しており、この賛辞は新加入選手にもしっかり届いている。
「デル・ピエロは説明不要だ。誰もが知っているし、真のレジェンドだ。彼が僕について良いことを言ってくれたのは光栄だし、本当に特別なことだ。僕はまだ来たばかりで、努力を続けなければならない。自分に何ができるのかをみんなに示していきたい。前には長い道のりがある」と、アラジベゴヴィッチは語った。
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順応し、刺激を見いだす
ピッチ外では、イタリアでの生活への適応も、ケナン・ユルディズの存在によってよりスムーズになっている。2人はともにドイツで育ったという似たバックグラウンドを共有しており、そのことがロッカールーム内ですぐに絆を築く助けとなった。海外へ移る若手選手にとって最大の障壁になることが多いのはコミュニケーションだが、チームメートとドイツ語で話せることで、アライズベゴビッチは予想以上の速さでチームに溶け込むことができた。
「ケナンはトップクラスの選手で、人としても素晴らしい。彼には本当にたくさん助けてもらっている。僕たちは同じ言語であるドイツ語を話すし、自分の言語を話せる人がいるのは僕にとって重要なんだ。彼がここにいてくれるのは本当にうれしいし、ほかの選手たちもそうだ。でも、そうだね、ケナンは僕の本当に親しい友人の一人だし、チームを助けてユヴェントスをトップへ導くために、一緒にプレーし、一緒に取り組めるのを待ちきれない」と、アライズベゴビッチは締めくくった。
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