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「文字通り、僕のリビングルームなんだ！」。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがネーションズリーグでのライバル対決を前に、オランダ人の隣人との軽口を明かす
テア・シュテーゲン、夏のアヤックス移籍後のアムステルダムでの生活を語る
ドイツ代表GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが、今夏のアヤックス移籍後にアムステルダムでの生活へ適応していることについて胸中を明かした。34歳の守護神は、バルセロナで長年にわたって安定した日々を過ごした後、新天地としてオランダの首都を選ぶうえで家族の快適さを最優先にしたことが、その決断を容易にしたと説明した。
テア・シュテーゲンは、自身の能力を全面的に信頼してくれる監督の下でプレーすることで、自信を取り戻すことができたと述べた。
また、家族がまもなくこの街に到着することへの喜びも口にした。
- AFP
GK、オランダ文化と中心市街地での生活を受け入れる
日々のルーティンについて語ったテア・シュテーゲンは、アムステルダムの国際的な雰囲気や親しみやすい地元の人々、そしてコンパクトな街のつくりを称賛した。中心部に住んでいるこの守護神は、平坦な街中を楽に移動するため、現在は自転車の購入を検討していることも明かした。
また、ピッチ外での精神的な安定が、そのまま好パフォーマンスに直結すると強調した。
「この決断にはとても満足している」とテア・シュテーゲンは語った。「アムステルダムは比較的小さく、どこも平坦で、とてもリラックスして移動できる。今は自転車を手に入れようとしているところだ。あそこでは車の運転が少し難しいからね。移動するにはそれがベストな方法だ」
テア・シュテーゲン、試合前にオランダ人の隣人からのからかいを一蹴
木曜のネーションズリーグでの一戦に、独特な私的側面を加える形で、テア・シュテーゲンはヨハン・クライフ・アレナでプレーすることが、自分のリビングルームで戦っているような感覚だと認めた。さらに、アムステルダムの地元の職人や近隣住民から、オランダ代表相手に何失点するのかとからかわれていることも明かした。
このGKはクリーンシートを達成し、帰宅後に自慢できる権利を手にすることを目指している。
「みんなこの試合をとても楽しみにしているし、それが自分のリビングルームで行われるのはうれしい」と、テア・シュテーゲンは笑顔で語った。「僕のアパートで何かを取り付ける職人はみんな、『何失点するか見ものだね』と言ってきた。僕の目標は胸を張ってここを後にし、彼らをからかい返すことだ」
- Getty Images Sport
ドイツ代表GK、慣れ親しんだ地で自慢する権利を狙う
テア・シュテーゲンは、新たな指揮官の下で新しいチーム像への適応を進めるオランダとの一戦が、戦術的に非常に興味深い攻防になると見ている。アヤックスのGKは、自身が今や隅々まで知るピッチでドイツの勝利に貢献する決意を崩していない。
ドイツは、グループステージ初戦を勝ち点3で飾るべく、この試合に臨む。
テア・シュテーゲンは守備の要として、新たなホームスタジアムで白星スタートを収めることを目指している。
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