ドイツ代表GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが、今夏のアヤックス移籍後にアムステルダムでの生活へ適応していることについて胸中を明かした。34歳の守護神は、バルセロナで長年にわたって安定した日々を過ごした後、新天地としてオランダの首都を選ぶうえで家族の快適さを最優先にしたことが、その決断を容易にしたと説明した。

テア・シュテーゲンは、自身の能力を全面的に信頼してくれる監督の下でプレーすることで、自信を取り戻すことができたと述べた。

また、家族がまもなくこの街に到着することへの喜びも口にした。