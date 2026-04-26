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「文字通り、体を鍛えることしかやることがなかった」――ドーピング処分から復帰した元マンチェスター・ユナイテッドのポール・ポグバは、モナコで「ピッチを走り回れない」と酷評されている。
モナコでのフィットネスの悪夢
モナコでの復帰シーズンは、ポグバにとって再起の物語になるはずだった。しかし2022年にマンチェスター・ユナイテッドを去って以来、彼はまたも失望をもたらしている。ユナイテッドとユヴェントスでの不本意な再契約、そして意図的でなかったと主張するドーピング違反による18カ月の出場停止——ここ数年は苦難の連続だった。 33歳となった今、全盛期はすでに過去のものだ。フランス・リビエラでのデビューイヤーは怪我に悩まされ、シーズン終盤の5試合では合計57分しかプレーしていない。
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彼の衰退に対する容赦ない評価
専門家たちは、フォンヴィエイユで結果を出せなかったこの重要時期に、彼の次なる移籍が迫っていると見ている。フランスのサッカー専門家トム・ウィリアムズは、かつての史上最高額移籍選手がスタッド・ルイ2世で苦戦する理由を厳しく分析した。「残念ながら、その通りです」と、2年間公式戦に出ていなかったポグバの復帰シーズンをどう見るかというMEN Sportの質問に答えた。 「今のところ、彼は以前と変わらない。動きも、威厳も、技術も、60ヤードの正確なパスも健在だ。
ただ、全盛期のようにピッチを駆け回ることはできなくなっている。シーズン開幕以来、20分以上そのレベルを保てた試合はない。コンディション調整以外何も求められていない状況でもだ。 繰り返しになるが、長期的な解決策があるかどうかは分からない。9ヶ月近くも回復に時間を費やしてきたにもかかわらず成果が出ていない現状を見ると、彼が持続的に復活できると信じるのは難しい。」
ピッチ上での貢献度が低い
ポグバは土曜のトゥールーズ戦（2-2引き分け）に途中出場し、6分間プレーした。 2－1のリードを守り切りたい場面でシモン・アディンガラに代わって投入されたが、チームは同点に追われ、欧州カップ戦出場権争いで貴重な勝ち点を落とした。2027年まで契約があるものの、今季後の残留は依然不透明だ。
ウィリアムズは続けた。「シーズン初めにモナコが彼の出場試合数や貢献度を想定していたとすれば、今のパフォーマンスは最低限の期待値だっただろう。 怪我に関しては最悪の展開で、今シーズンはほぼ白紙になったと言える」
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未来はどうなるのでしょうか？
かつて「フランスの放蕩息子」の復活が期待されたが、実際には時間の無情さを示した。 33歳という年齢では、創造性豊かなMFは脚力の衰えを補うためプレースタイルを再構築する。だがポグバは現在、90分間出場することさえ難しい。モナコでの挑戦は失敗に終わり、彼の将来は不透明だ。