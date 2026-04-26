「文字通り、体を鍛えることしかやることがなかった」――ドーピング処分から復帰した元マンチェスター・ユナイテッドのポール・ポグバは、モナコで「ピッチを走り回れない」と酷評されている。

専門家たちは、フォンヴィエイユで結果を出せなかったこの重要時期に、彼の次なる移籍が迫っていると見ている。フランスのサッカー専門家トム・ウィリアムズは、かつての史上最高額移籍選手がスタッド・ルイ2世で苦戦する理由を厳しく分析した。「残念ながら、その通りです」と、2年間公式戦に出ていなかったポグバの復帰シーズンをどう見るかというMEN Sportの質問に答えた。 「今のところ、彼は以前と変わらない。動きも、威厳も、技術も、60ヤードの正確なパスも健在だ。

ただ、全盛期のようにピッチを駆け回ることはできなくなっている。シーズン開幕以来、20分以上そのレベルを保てた試合はない。コンディション調整以外何も求められていない状況でもだ。 繰り返しになるが、長期的な解決策があるかどうかは分からない。9ヶ月近くも回復に時間を費やしてきたにもかかわらず成果が出ていない現状を見ると、彼が持続的に復活できると信じるのは難しい。」