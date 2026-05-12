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Mohamed Saeed

翻訳者：

「文句を言うなんて恩知らずだ」――レアル・マドリードのスター、キリアン・エムバペが世界的スターとしての振る舞いを語る。

キリアン・エンバペ
レアル・マドリー
フランス
ワールドカップ
ラ・リーガ

世界最大のクラブでプレーし、母国の代表を率いる者は、一般人には想像できないほどの厳しい視線にさらされる。レアル・マドリードのスーパースター、キリアン・エムバペは、世界的アイコンとして生きる非現実的な日常について率直に語った。名声によってプライバシーを失ったと認めつつも、ネガティブな面にとらわれることはないという。

  • スポットライトを浴びる生活

    モナコの10代スターから世界的な広告塔へ。ムバッペの変貌は、彼のスプリント並みに速かった。バゲット1本買うだけでも騒動になるため、警備員やアドバイザーの指示に従い、計画的な生活を送るしかない。

    それでも激しいプレッシャーや「自分は自分のものではない」という感覚に耐え、レアル・マドリードのフォワードは地に足をつけている。

    ヴァニティ・フェア』のインタビューでは、「ポジティブでいたい。難しいこともあるが、これは自分たちを選んだ人生だ」と語った。

    「このレベルを予想していたわけではないが、それでも自ら選んだ道だ。何百万人もの人が感謝や称賛、愛を寄せてくれる中で、ネガティブなことに注目するのは難しい。だから、文句を言うのは少し恩知らずだと思う」

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  • Kylian MbappeGetty Images

    マドリードとパリの激動の時代を生き抜く

    スペインに来てから、キリアンへの注目は高まるばかり。調子が落ちると、地元メディアはすぐ「自己中心的」と批判した。ムバッペは、首都での初期と比べ大きく成長したと語る。 「若いころに有名になり、常に状況をうまく対処できなかった」と彼は語る。「他人の立場を理解する知恵や寛容さ、共感力が足りなかった。人々は私を一度しか見ないかもしれない――テレビ以外では二度と会えないかもしれない、と理解していなかった。だから今は、たとえ相手が度を越しても、もっと共感しようとしている」

  • キャプテンマークの重み

    「レ・ブルー」のキャプテンとして、ムバッペはもはや得点源ではなく、国の顔となった。2022年W杯決勝でハットトリックを達成しながらも敗れた経験から、27歳の彼は代表ユニフォームに3つ目の星を刻む決意を燃やす。

    同胞の大きな期待も「フランス人は文句を言うのが大好きだ。不満を抱くのも大好きだ。僕たちはただフランス人なだけさ」と笑いながら語るように、彼にとっては重荷ではなく共有された国民性だ。

  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    再びフランスを率いる準備はできている

    2026年FIFAワールドカップが迫る中、ムバッペはフランス代表を再び率いる準備万端だ。彼は「自国を代表することほど素晴らしいことはない」と語り、国際舞台でのリーダー役を真剣に受け止めている。

    「国際舞台の銀河に踏み込むんだ」。カタールでの悔しい敗戦を未来への糧にしたいとも語る。「前へ進まなきゃ。過去には戻れない。失望を力に変え、歴史を動かし、再び決勝へ進み、3つ目の星を掴む。難しいけど、それが私の使命だ」

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