getty
翻訳者：
「文句を言うなんて恩知らずだ」――レアル・マドリードのスター、キリアン・エムバペが世界的スターとしての振る舞いを語る。
スポットライトを浴びる生活
モナコの10代スターから世界的な広告塔へ。ムバッペの変貌は、彼のスプリント並みに速かった。バゲット1本買うだけでも騒動になるため、警備員やアドバイザーの指示に従い、計画的な生活を送るしかない。
それでも激しいプレッシャーや「自分は自分のものではない」という感覚に耐え、レアル・マドリードのフォワードは地に足をつけている。
『ヴァニティ・フェア』のインタビューでは、「ポジティブでいたい。難しいこともあるが、これは自分たちを選んだ人生だ」と語った。
「このレベルを予想していたわけではないが、それでも自ら選んだ道だ。何百万人もの人が感謝や称賛、愛を寄せてくれる中で、ネガティブなことに注目するのは難しい。だから、文句を言うのは少し恩知らずだと思う」
- Getty Images
マドリードとパリの激動の時代を生き抜く
スペインに来てから、キリアンへの注目は高まるばかり。調子が落ちると、地元メディアはすぐ「自己中心的」と批判した。ムバッペは、首都での初期と比べ大きく成長したと語る。 「若いころに有名になり、常に状況をうまく対処できなかった」と彼は語る。「他人の立場を理解する知恵や寛容さ、共感力が足りなかった。人々は私を一度しか見ないかもしれない――テレビ以外では二度と会えないかもしれない、と理解していなかった。だから今は、たとえ相手が度を越しても、もっと共感しようとしている」
キャプテンマークの重み
「レ・ブルー」のキャプテンとして、ムバッペはもはや得点源ではなく、国の顔となった。2022年W杯決勝でハットトリックを達成しながらも敗れた経験から、27歳の彼は代表ユニフォームに3つ目の星を刻む決意を燃やす。
同胞の大きな期待も「フランス人は文句を言うのが大好きだ。不満を抱くのも大好きだ。僕たちはただフランス人なだけさ」と笑いながら語るように、彼にとっては重荷ではなく共有された国民性だ。
- Getty
再びフランスを率いる準備はできている
2026年FIFAワールドカップが迫る中、ムバッペはフランス代表を再び率いる準備万端だ。彼は「自国を代表することほど素晴らしいことはない」と語り、国際舞台でのリーダー役を真剣に受け止めている。
「国際舞台の銀河に踏み込むんだ」。カタールでの悔しい敗戦を未来への糧にしたいとも語る。「前へ進まなきゃ。過去には戻れない。失望を力に変え、歴史を動かし、再び決勝へ進み、3つ目の星を掴む。難しいけど、それが私の使命だ」