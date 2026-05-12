モナコの10代スターから世界的な広告塔へ。ムバッペの変貌は、彼のスプリント並みに速かった。バゲット1本買うだけでも騒動になるため、警備員やアドバイザーの指示に従い、計画的な生活を送るしかない。

それでも激しいプレッシャーや「自分は自分のものではない」という感覚に耐え、レアル・マドリードのフォワードは地に足をつけている。

『ヴァニティ・フェア』のインタビューでは、「ポジティブでいたい。難しいこともあるが、これは自分たちを選んだ人生だ」と語った。

「このレベルを予想していたわけではないが、それでも自ら選んだ道だ。何百万人もの人が感謝や称賛、愛を寄せてくれる中で、ネガティブなことに注目するのは難しい。だから、文句を言うのは少し恩知らずだと思う」