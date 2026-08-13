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整理の時だ！ ルベン・アモリム、プレシーズンでの不振を受けてクリストファー・エンクンクとフィカヨ・トモリをミランの売却リストに載せる
アモリム、ツアーでの失望を受けて毅然とした姿勢示す
ACミランのアモリム監督にとって、蜜月期間は完全に終わりを迎えた。現有戦力のいくつもの問題点が露呈した期待外れのプレシーズンツアーを受け、同監督は余剰戦力と見なす選手たちの最終リストを提示したと報じられている。プレシーズンではセルティック、インテルとそれぞれ2-2、1-1で引き分けた後、チェルシーに0-3の大敗を喫していた。
アモリム監督はきょう、今後の方針を協議するため、ミラネッロのクラブ練習場でミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレ氏と会談した。プレシーズン期間を使って手元の戦力を見極めたいとしていた指揮官は、現在では大規模な整理が必要だとの結論に達したという。『スカイ・スポルト・イタリア』を含む複数の情報筋によれば、この戦力外リストには驚くべき大物の名前も含まれており、クラブが新たなセリエAシーズンへ向かう中で、アモリム体制の冷徹な新時代の到来を示している。
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放出候補に挙がるビッグネームたち
おそらく放出候補リスト入りで最も衝撃的なのは、クリストファー・エンクンクだ。28歳のフランス人は昨夏、移籍金3700万ユーロにパフォーマンス関連のボーナスとセルオン条項を加えた条件でチェルシーから加入したばかりだった。前季は35試合で8ゴール3アシストを記録したものの、エンクンクは将来に向けた攻撃の軸になれるとアモリムを納得させることができなかった。
移籍リストにはエンクンクに加え、イングランド人DFフィカヨ・トモリ、MFユスフ・フォファナ、若手センターバックのダビド・オドグも名を連ねている。トモリは2021年1月にチェルシーからのレンタルで初めてサン・シーロ入りし、同年6月に完全移籍へ移行。2027年夏まで契約を残す中、通算214試合出場7ゴールを記録し、チームの重要な存在として地位を築いてきた。しかし、守備面ではアモリムが別の方向へ進む構えのようだ。
レオンとヒメネスの将来に不透明感
主な放出候補のリストとは別に、適切な評価額に達すれば売却される可能性がある選手たちの第2グループも存在する。このグループには、スーパースターWGラファエル・レオンとFWサンティアゴ・ヒメネスが含まれる。ミランはこれらの選手を積極的に放出しようとしているわけではないが、さらなる資金確保を目指す中で、オファーには前向きだと報じられている。
ペルビス・エストゥピニャンも、新監督に十分な印象を与えられなかったことで不安定な立場に置かれている。アモリムはプレシーズンツアーを、エクアドル代表の同選手を特に評価する機会として活用したが、報道によれば、このSBは自身のシステムで機能するために必要な守備力を欠いているとの見方を示したという。
- AFP
ミランは新戦力とヨーロッパリーグに照準
今夏のACミランは、ゴンサロ・ラモス、マリオ・ヒラ、サンクーン・ディアワラを補強し、巻き返しを目指している。ミランは、成績不振が続いた末に昨年1月にマンチェスター・ユナイテッドの監督を解任されたアモリムの下で、強固な未来を築くことを期待している。アモリムにとっては、指導者キャリアの新たな章となる。
ミランは昨季のセリエAを5位で終え、チャンピオンズリーグ出場を逃す一方で、来季のヨーロッパリーグ出場権を獲得した。国内リーグの開幕戦は8月23日、敵地でのトリノ戦となる。
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