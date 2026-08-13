おそらく放出候補リスト入りで最も衝撃的なのは、クリストファー・エンクンクだ。28歳のフランス人は昨夏、移籍金3700万ユーロにパフォーマンス関連のボーナスとセルオン条項を加えた条件でチェルシーから加入したばかりだった。前季は35試合で8ゴール3アシストを記録したものの、エンクンクは将来に向けた攻撃の軸になれるとアモリムを納得させることができなかった。

移籍リストにはエンクンクに加え、イングランド人DFフィカヨ・トモリ、MFユスフ・フォファナ、若手センターバックのダビド・オドグも名を連ねている。トモリは2021年1月にチェルシーからのレンタルで初めてサン・シーロ入りし、同年6月に完全移籍へ移行。2027年夏まで契約を残す中、通算214試合出場7ゴールを記録し、チームの重要な存在として地位を築いてきた。しかし、守備面ではアモリムが別の方向へ進む構えのようだ。