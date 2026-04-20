ラ・リーガ2位のクラブからのオファーは、来シーズン1年限定の見込みだ。リュディガーは2年延長を望んでいたが、多少の失望はあるものの、最終的にはサインすると見込まれている。数週間以内の合意は現実的な見通しだ。

30歳以上の選手とは1年単位で契約するクラブの方針によるもので、評価が低いわけではない。