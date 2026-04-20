AS紙によると、33歳のセンターバックには、スペインの首都で満了を迎える契約の延長オファーが提示されている。レアル・マドリードに残留することはリュディガーにとっても「最優先事項」だが、彼はレアルからのオファーにさらに良い条件を期待していたという。
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数週間前までは考えられなかったことだ！アントニオ・リュディガーの去就については、明確な方向性が見えているようだ
ラ・リーガ2位のクラブからのオファーは、来シーズン1年限定の見込みだ。リュディガーは2年延長を望んでいたが、多少の失望はあるものの、最終的にはサインすると見込まれている。数週間以内の合意は現実的な見通しだ。
30歳以上の選手とは1年単位で契約するクラブの方針によるもので、評価が低いわけではない。
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アントニオ・リュディガーがレアル・マドリードに新たな視点をもたらす
今年初頭まで、リュディガーがマドリードに残る可能性は低かった。今夏契約満了のダヴィド・アラバとともに、守備陣刷新の見通しの中で退団候補とされていた。 しかし、ここ数週間の安定したパフォーマンスと怪我のない状態が首脳陣の考えを変えた。4シーズン目で公式戦21試合1得点をマークしている。
ただ、元チェルシー、ローマのスターには他クラブからのオファーも届いており、ユヴェントスが獲得に動いていると報じられた。同クラブはスパレッティ元監督との再会や複数年契約を提示しているという。
『トゥットスポルト』紙は、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールも獲得を検討していると報じている。
レアル・マドリードにおけるアントニオ・リュディガーの成績
出動 177 得点 8 アシスト 4 イエローカード 19 退場 1 タイトル 7