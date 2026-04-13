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「数週間でアーセナルに2度勝つ想像ができるか！」ペップ・グアルディオラ監督が、プレミアリーグ“決勝”のアーセナル戦を前にマンチェスター・シティ選手に挑発した。
市が差を縮める
優勝争いのチームは消化試合を1つこなし、後半の猛攻でチェルシーを破り、アルテタ率いる首位チームを6ポイント差まで追い上げた。まだ1試合消化試合が残っており、さらに差を縮める可能性がある。 ライバルが直近4試合で3敗と失速する中、シティは国内リーグで快進撃を続けている。
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戦術よりメンタリティ
グアルディオラ監督は、チームの好調は戦術より精神面の優位性と団結によるものだと強調した。欧州カップ戦がなかったのでチームはフレッシュであり、トレーニングに集中できたという。
選手たちの並外れたメンタリティと今後の試合の重要性について、シティ監督はこう語った。「後半が良かったのは、我々にそのメンタリティがあったからだ。戦術ではない。我々は長く共に過ごし、選手たちはここで勝つための強いメンタリティを示した。ここでの勝利は簡単ではない。過去は特別だったが、我々は成長している。 チャンピオンズリーグを去った今、長い一週間を過ごせる。トレーニングでは全員がフレッシュな状態で、やるべきことを正確に理解している」
「この先どうなるかは分からない。アーセナル戦は決勝だ。だが、翌週のブレントフォード戦も簡単ではない。何が起こるか分からない。選手たちにも言ったが、リラックスすることが大切だ」と続けた。
驚異的なタイトル争い
シティの監督は、今シーズン欧州で最も優れたチームの1つであるアーセナルを称えつつ、選手たちに今後の任務の困難さを早々に強調した。3月22日にウェンブリーでガナーズを破りカラバオ・カップを制したが、シーズン終盤10試合で過去43試合中1敗しかしていないシティでも慢心は禁物だ。
彼はライバルへの敬意と、短期間で2度勝つ稀有な機会についてこう語った。「彼らは今シーズン、国内でもヨーロッパでも最高のチームだ。アーセナルに1度勝つのも難しい。数週間で2度勝つなど想像できるか。我々は休息が必要だ。ファンにはこう伝えたい。アーセナルを深く尊敬してほしい。彼らは並外れたチームだ。選手たちは全力を尽くす。試合開始から共に戦ってほしい。
「このチームのメンタリティが成功の鍵だ。素晴らしい選手たちがいてこそ。現代サッカーで連勝は難しいが、来週また力を示そう。」
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タイトル争い
4月19日のアーセナル戦で始まる終盤戦は、シティの伝説的な終盤の安定感を試す。 エティハドでの“決勝”後、チームはバーンリー戦へ。5月にはエバートン、ブレントフォード、ボーンマス、クリスタル・パレスと対戦する。終盤10試合で勝率74％を誇るシティは、5月24日のアストン・ヴィラ戦までこの勢いを保ちたい。