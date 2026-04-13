グアルディオラ監督は、チームの好調は戦術より精神面の優位性と団結によるものだと強調した。欧州カップ戦がなかったのでチームはフレッシュであり、トレーニングに集中できたという。

選手たちの並外れたメンタリティと今後の試合の重要性について、シティ監督はこう語った。「後半が良かったのは、我々にそのメンタリティがあったからだ。戦術ではない。我々は長く共に過ごし、選手たちはここで勝つための強いメンタリティを示した。ここでの勝利は簡単ではない。過去は特別だったが、我々は成長している。 チャンピオンズリーグを去った今、長い一週間を過ごせる。トレーニングでは全員がフレッシュな状態で、やるべきことを正確に理解している」

「この先どうなるかは分からない。アーセナル戦は決勝だ。だが、翌週のブレントフォード戦も簡単ではない。何が起こるか分からない。選手たちにも言ったが、リラックスすることが大切だ」と続けた。