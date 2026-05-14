ウルビグは先週末のVfLヴォルフスブルク戦（1-0で勝利）でバイエルンとして30試合目の出場を達成し、クラブに200万ユーロの追加収入をもたらした。 2025年1月、FCBは当時22歳のウルビックに対し移籍金700万ユーロを支払った。追加条項がすべて満たされれば、最大1500万ユーロに達する可能性がある。

さらに、ウルビックがドイツ代表デビューすれば100万ユーロが加算され、出場時間の見込みがあるワールドカップ出場を巡る議論も最近活発化している。