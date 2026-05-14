『ケルナー・シュタット・アンツァイガー』紙によると、1.FCケルンとの移籍交渉で、特定の条件を満たした場合、ミュンヘンのGK移籍金としてケルンに追加支払いが発生することで合意した。
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数百万ユーロの追徴金？ ヨナス・ウルビグのゴールがバイエルンに巨額負担。
ウルビグは先週末のVfLヴォルフスブルク戦（1-0で勝利）でバイエルンとして30試合目の出場を達成し、クラブに200万ユーロの追加収入をもたらした。 2025年1月、FCBは当時22歳のウルビックに対し移籍金700万ユーロを支払った。追加条項がすべて満たされれば、最大1500万ユーロに達する可能性がある。
さらに、ウルビックがドイツ代表デビューすれば100万ユーロが加算され、出場時間の見込みがあるワールドカップ出場を巡る議論も最近活発化している。
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専門家たちはウルビグのW杯代表選出を求め、さらにそれ以上の措置を要求している。
ヴォルフスブルク戦で好セーブを連発したバイエルンのGKについて、ロタール・マテウスはマヌエル・ノイアーの代役として代表選出を主張した。 マリオ・バスラーはさらに、ウルビグをW杯の正GKに起用すべきだと主張した。ドイツ代表のナーゲルスマン監督は3月の合宿にウルビグを招集したが、右膝靭帯損傷で途中離脱していた。
現在、テル・シュテーゲンの再負傷でオリバー・バウマンが正GK候補となっている。 アレクサンダー・ニュベルも出場権をほぼ確定。フィン・ダーメン、ウルビッグ、ノア・アトゥボルの3人も代表入りの可能性を残す。なお、マヌエル・ノイアーの引退撤回説は本人が否定しているにもかかわらず再び浮上している。
ノイアーとウルビグはナゲルスマンのW杯メンバーに選ばれるか？
それでも『キッカー』誌は、月曜日にFIFAへ提出されたナゲルスマン監督の55名リストにノイアーが含まれていると報じた。 規定では、緊急招集できるのはリスト記載選手のみ。ただし記事に具体的な根拠はなく、ナゲルスマン監督も40歳のネウアー招集を示唆していない。代表メンバーは来週発表される。
ノイアーは今季限りで満了する契約延長を目前に控え、減給とウルビッヒとの交代出場を受け入れる見込みで、後継者育成も担う。出場時間に関する取り決めにより、ケルンにも数百万ユーロの収入が入る可能性がある。
ヨナス・ウルビックの今シーズン成績と統計
ゲーム 18 失点 21試合は無失点 無失点試合 6