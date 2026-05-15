「代表メンバーの大半は決まっている。20人はほぼ確定だが、残り6人は最終盤の競争だ」とドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督が5月初旬、ファンクラブ説明会で語った。公式発表は5月21日、あと2週間だ。
3月末のスイス戦（4-3）、ガーナ戦（2-1）で招集したメンバーが代表の軸になると強調してきた。それでも3月に選ばれなかった選手にも、米国・メキシコ・カナダ開催のW杯へのチャンスはある。
そこで、直近数週間で存在感を示した選手や、サプライズ候補をSPOXが考察し、驚き度も評価した。
「代表メンバーの大半は決まっている。20人はほぼ確定だが、残り6人は最終盤の競争だ」とドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督が5月初旬、ファンクラブ説明会で語った。公式発表は5月21日、あと2週間だ。
3月末のスイス戦（4-3）、ガーナ戦（2-1）で招集したメンバーが代表の軸になると強調してきた。それでも3月に選ばれなかった選手にも、米国・メキシコ・カナダ開催のW杯へのチャンスはある。
そこで、直近数週間で存在感を示した選手や、サプライズ候補をSPOXが考察し、驚き度も評価した。
BVBのチームメイト、カリム・アデイエミとともに、マクシミリアン・バイアーもナゲルスマン監督が発表した3月の代表戦メンバーから外れた。代わりにドイツ代表はFCブレントフォードのケヴィン・シャデを招集。監督は、この快速カウンター型FW3人のうち、ワールドカップに連れていけるのは多くて2人、おそらく1人だと強調した。
「この3人のうち1人、あるいは2人が最終的に勝ち残るだろう。だが、彼らには皆、同じチャンスがある。ケビンには今、我々の前で実力を示すという利点があるだけだ。しかし、その利点は以前、他の2人も持っていた」とナゲルスマン監督は説明した。同監督がベイヤーを最後に招集したのは昨年10月の代表戦だった。
ここ数週間で最も存在感を放つバイアーをナゲルスマンが無視するのは難しい。バイエルンのグナブリーが負傷したため、攻撃陣のW杯枠は1つ空いている。
バイエルはここ数か月、BVBで安定したパフォーマンスを発揮し、シーズン終盤の左サイドでは特に力強いプレーを見せている。公式戦合計20回の直接関与（10ゴール、10アシスト）を記録し、同ポジションのライバルよりも高い得点力を示している。さらに、試合のあらゆる場面で全力走と献身的なプレーを続け、守備でも姿勢は変わらない。 この姿勢は、ナゲルスマンが特に評価している点だ。
32歳のマティアス・ギンターは第二の全盛期を迎えている。頼れるセンターバックは今季も活躍し、SCフライブルクをヨーロッパリーグ決勝へ導き、来季の国際大会出場権獲得にも貢献した。
W杯出場を後押しする声は多く、ドイツ代表最多出場記録を持つロタール・マテウスも賛同している。元代表のマックス・クルーゼは「候補に含めるべきだ」と主張。チームメイトのイゴール・マタノヴィッチも「私が代表監督なら必ず招集する。チームの成功がすべてを語っている」と強調した。
3月の代表戦前にはナゲルスマン監督から電話があったが、ギンターは辞退した。夏に状況が変わるかについては「まだ確定ではないので様子を見よう」と語っている。
2014年の優勝メンバーながら当時20歳で出場機会がなかった彼にとって、今シーズンはキャリアベスト。代表にふさわしいパフォーマンスだ。しかしナゲルスマンは就任後一度もギンターを招集しておらず、直近の代表戦は2023年6月のフリック体制下だった。
それでも、本大会に出場できる可能性は低い。ヨナタン・ター、ニコ・シュロッターベック、アントニオ・リュディガー、ヴァルデマール・アントンで4枠は埋まっているとみられる。5枠目は3月にマリック・ティアウが選ばれている。 ニューカッスルの24歳は、ナゲルスマンに3度招集された実績があり、年齢もギンターより8歳若い。将来性を買われて、米国遠征で経験を積ませる選択肢もある。
ギンターにとっての“裏口”は、右SBのジョシュア・キミッヒのバックアップとして起用される場合だ。代表では右SBでもプレーした経験があり、可能性は残っている。
25歳のヤン・ビセックはギンターより若く、代表での将来性が高い。それでもナゲルスマン監督は5番目のセンターバックとしてチアウかギンターを選ぶだろう。
インテル・ミラノで好調を維持していたが3月の代表には招集されず、その後筋肉負傷で3週間離脱した。しかし4月末のトリノ戦（2-2）で得点を挙げ復帰した。イタリア王者でのレギュラーとして代表でも役割を果たす資格はある。
2025年3月のイタリア戦で代表デビュー以来、再び招集されていない。このため、W杯への招集は成長の度合いに関わらずサプライズとなるだろう。
昨年11月、ナゲルスマン監督はサイード・エル・マラを初めて代表に招集。W杯予選2試合目の後にU-21代表へ戻したが、その際「彼は課題を克服し、ケルンでレギュラーを掴むべきだ」と語った。
その課題とは、まず何よりもエル・マラの不安定な守備を指す。この弱点が、攻撃の才能があるにもかかわらず彼がFCケルンで先発出場を積み重ねられなかった一因だった。 しかし現在、エル・マラは半年ほど前にナゲルスマンが求めた条件を満たしている。19歳の彼は、数週間前から（そしてルーカス・クヴァスニオクの離脱以来）クラブの定位置を確保し、ブンデスリーガでは9試合連続で先発出場を果たしている。
2月末以降5得点2アシストと好調を維持し、代表落ちした3月もW杯への価値を示した。セルジュ・グナブリーは欠場するものの、攻撃陣の競争は依然として激しい。 レロイ・サネ、レナート・カール、3月に追加招集されたクリス・フューリッヒ、さらにBVBで好調のマキシ・ベイアーがおり、エル・マラに枠が残るかは不透明だ。
それでも、生意気さと新鮮さを備えた彼は代表に新しい刺激をもたらし、接戦で流れを変えるベンチオプションとなるだろう。
アサン・ウエドラオゴが11月末から3月末まで怪我で離脱していなければ、RBライプツィヒの才能あるMFはサプライズではなく、W杯の有力候補だったかもしれない。
負傷前、彼は今シーズンのブンデスリーガを象徴する選手へと着実に歩んでいた。2023年のU-17ワールドカップとU-17欧州選手権で優勝した経験を持ち、秋にはRBライプツィヒでレギュラーを確保し、素晴らしいパフォーマンスを連発していた。 11月にはナディエム・アミリ負傷により、ナゲルスマン監督がワールドカップ予選のルクセンブルク戦（2-0）とスロバキア戦（6-0）に彼を招集。スロバキア戦では途中出場し、代表デビューと同時に初得点をマークした。
その勢いでクラブに戻った彼はブレーメン戦で鮮やかなゴールを決め、2-0の勝利に貢献した。しかしその試合で膝を痛め、約2か月離脱。1月に復帰したものの再負傷し、3月の代表戦も欠場した。
4月以降、RBライプツィヒでは直近4試合中3試合に先発し、存在感を示している。W杯代表入りの可能性は依然として高い。ナゲルスマン監督は彼のテクニックと推進力を高く評価しており、ドイツ代表の中盤に新しい刺激をもたらすはずだ。
プレースタイルがフェリックス・ンメチャに似る元シャルケの選手で、代表入りの資格は十分だ。 鍵はナゲルスマンが中盤に何人の枠を用意するかだ。アレクサンダル・パブロヴィッチ、レオン・ゴレツカ、パスカル・グロスはほぼ確定で、負傷明けのンメチャも可能性が高い。3月にはアントン・スタフが招集され、ンメチャの離脱後はアンジェロ・スティラーも加わった。 6番、8番、10番と複数のポジションをこなすウエドラオゴが、この2人より優先されるかどうかは、今後の状況次第だ。
ニクラス・フルークルグはウェストハムやミランでの不振で代表から外れ、ティム・クラインディエンストは怪我でほぼ全試合を欠場。ヨナタン・ブルカルトもここ数か月、代表復帰をアピールできなかった。 W杯出場が確実視されるデニス・ウンダフ、ニック・ウォルテマデ、カイ・ハヴェルツに続く4人目のCF候補としては、ニコロ・トレソルディが最有力だ。
ドイツU-21代表の彼はベルギーのクラブ・ブルッヘで好調を維持し、チャンピオンズリーグでもバルセロナやアトレティコ相手に得点を挙げています。先週末のセント・トゥルイデン戦（2-0）でも先制点を決め、チームはリーグ優勝の可能性を残しています。
とはいえ、トレッソルディのW杯招集は驚きだ。昨季はハノーファーで2部リーグでプレーしており、ナゲルスマンもまだ招集したことがない。 さらに彼はイタリアとアルゼンチン代表の選択肢もある。
一方で、W杯代表への選出は彼が将来的にドイツ代表に専念するきっかけともなり得る。長期的にDFB代表の頼れるセンターフォワードとなる可能性もある。
ユリアン・ナーゲルスマンが、元アシスタントコーチのサンドロ・ヴァグナーに「一見候補外だが推薦できる選手」を尋ねたら、ヴァグナーはアントン・カーデを思い出すだろう。 昨夏、ワグナーはFCバーゼルから獲得したカデの才能に驚嘆。ドイツU-21代表ながら、なぜより大きなクラブが興味を示さなかったのかと首を傾げていた。
サプライズ度は2006年W杯のオドンコル級。18歳でヘルタ・ベルリンでブンデスデビューした22歳は、今季初めて1部でフルシーズンプレーし、大きな可能性を示した。 直近の数試合ではチームの好調を支え、スピードと得点力で観客を魅了。4月末のフランクフルト戦（1-1）や5月初めのブレーメン戦（3-1）で計3得点を挙げてそのポテンシャルを示した。
ピッチ外の姿勢も評価が高く、ワーグナーは「学習意欲が高く、チームプレーヤーとして成熟しており謙虚」と絶賛する。これらの資質は、出場時間が限られる可能性のあるW杯でも、ナゲルスマン監督の求める「学び続ける挑戦者」として役割を果たすだろう。
ただし、ナゲルスマン監督はカデを直接指導した経験がなく、チームへのフィット感を判断しづらい。例えばエル・マラについては、より具体的な評価が可能だろう。
マクシミリアン・ミッテルシュテットにとって現状は明確だ。デビッド・ラウムのW杯代表入りは確実で、2番手の左SBにはナゲルスマン監督がナサニエル・ブラウンかミッテルシュテットを帯同するだろう。
直近3試合でブラウンはミッテルシュテットより起用され、苦戦するアイントラハトで成長を示した。
一方、ミッテルシュテットは2024年欧州選手権グループステージで左SBを務めたが、9月以降は代表に招集されていない。 彼が最後に代表でプレーしたのは、スロバキアでのワールドカップ予選初戦（0-2）。混乱した試合の中でも数少ない光る選手だった。それでもその後、代表招集はない。
今季もVfBで安定したパフォーマンスを示し、CL出場権とDFBポカール制覇を狙うが、W杯招集は驚きとなるだろう。ナゲルスマンは左SBをラウムとブラウンで固めている。
4年間のブランクを経て、リドル・バクは2025年10月、久々にドイツ代表に招集された。2025年初頭にヴォルフスブルクからライプツィヒへ移籍し、ブンデスリーガ屈指の右サイドバックに成長した彼にとって、当然の選出だった。
ナゲルスマン監督は秋にバクを起用し、11月のルクセンブルク戦（2-0）では先発させた。彼はアシストで応え、数日後のスロバキア戦（6-0）では途中出場して代表2ゴール目を挙げた。
しかし3月末の親善試合では招集外となり、代役のヨシャ・ヴァグノマンが右サイドバックでヨシュア・キミッヒの控えを務めた。 バクは「直近の代表戦に参加できずに残念だったが、落ち込んでも意味がない」と語った。 ただ前を向いて、改善点に取り組み、代表監督に選択を難しくさせたい」と4月中旬、ビルト紙の取材に自信を示した。「ここでレギュラーとしてプレーしていれば、そのポジションの候補は多くない」
ライプツィヒでは不可欠な存在として、直近7試合6勝の快進撃を支えた。 一方、VfBのヴァグノマンは最近ベンチを温めることが多く、キミッヒの控えを争う上でバクが最も手強いライバルに一歩リードしている。このため、28歳の彼がW杯代表に選ばれても驚きはない。ただし、ナゲルスマン監督が右サイドバックの代替としてマティアス・ギンターをリストアップしていない場合に限る。
フライブルクのユリアン・シュスター監督にとって、マクシミリアン・エゲシュタインは不可欠な存在だ。 今季ブンデスリーガ33試合にフル出場し、ほぼ全試合で先発している。唯一、ELラウンド16ゲンク戦（0-1敗北）のみ、レッドカードで出場停止だった。
この活躍でもW杯代表入りは確実ではない。だが、高いパフォーマンスを続けるエゲシュタインはナゲルスマン監督の候補に入っているはずだ。
特にセンターバックの控えはまだ決まっておらず、3月に選ばれたアントン・シュタッハも安泰ではない。エゲシュタインがその座を奪う可能性もある。シュタッハ同様、彼は文句を言わず、練習で高いレベルと情熱を示す“挑戦的な控え”の役割を受け入れるだろう。 クラブのチームメイトであるギンター同様、本来ならW杯出場枠を勝ち取るに値する選手だ。
とはいえ、元ブレーメンのエゲシュタインがW杯に招集されれば大きな驚きとなる。ナゲルスマンはこれまで彼を招集したことがなく、代表戦の出場経験もないからだ。最後に代表に呼ばれたのは2019年3月。ヨアヒム・レーヴ監督の下、1度だけ招集されたのが唯一の機会である。 セルビアとの親善試合（1-1）やオランダとのEURO予選（3-2）では出場機会がなかった。
日付
試合
大会
5月31日（日）20:45
ドイツ対フィンランド
親善試合
6月6日（土）20:30
アメリカ対ドイツ
親善試合
6月14日（日）19:00
ドイツ対キュラソー
2026年ワールドカップ
6月20日（土）22:00
ドイツ対コートジボワール
2026年ワールドカップ
6月25日（木）22:00
エクアドル対ドイツ
2026年ワールドカップ