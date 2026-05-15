32歳のマティアス・ギンターは第二の全盛期を迎えている。頼れるセンターバックは今季も活躍し、SCフライブルクをヨーロッパリーグ決勝へ導き、来季の国際大会出場権獲得にも貢献した。

W杯出場を後押しする声は多く、ドイツ代表最多出場記録を持つロタール・マテウスも賛同している。元代表のマックス・クルーゼは「候補に含めるべきだ」と主張。チームメイトのイゴール・マタノヴィッチも「私が代表監督なら必ず招集する。チームの成功がすべてを語っている」と強調した。

3月の代表戦前にはナゲルスマン監督から電話があったが、ギンターは辞退した。夏に状況が変わるかについては「まだ確定ではないので様子を見よう」と語っている。

2014年の優勝メンバーながら当時20歳で出場機会がなかった彼にとって、今シーズンはキャリアベスト。代表にふさわしいパフォーマンスだ。しかしナゲルスマンは就任後一度もギンターを招集しておらず、直近の代表戦は2023年6月のフリック体制下だった。

それでも、本大会に出場できる可能性は低い。ヨナタン・ター、ニコ・シュロッターベック、アントニオ・リュディガー、ヴァルデマール・アントンで4枠は埋まっているとみられる。5枠目は3月にマリック・ティアウが選ばれている。 ニューカッスルの24歳は、ナゲルスマンに3度招集された実績があり、年齢もギンターより8歳若い。将来性を買われて、米国遠征で経験を積ませる選択肢もある。

ギンターにとっての“裏口”は、右SBのジョシュア・キミッヒのバックアップとして起用される場合だ。代表では右SBでもプレーした経験があり、可能性は残っている。