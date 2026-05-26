報道によると、FCバイエルンは内部で「数ヶ月前から結束を失っている」という。スポーツディレクターのマックス・エベルは、在任期間が短いにもかかわらず、今シーズンの成功にもかかわらず、その座が危うい状況にある。
翻訳者：
「数カ月間、チームとしてまとまっていない」：FCバイエルン・ミュンヘンの舞台裏では深刻な亀裂が生じているという。
FCバイエルンの経営陣が密室で激しい対立を抱えていることは、もはや公然の秘密だ。専門誌はここ数か月、その深刻な内部対立を継続的に報じてきた。
対立は理念だけでなく、スポーツ部門の内部にも及び、スポーツディレクターのエベルとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントの関係は極めて悪化している。さらにエベルにとって大きな問題は、その上の強力な監督委員会だ。彼の業務は極めて厳しく監視されている。
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ホーネス、エベルに衝撃発言
クラブオーナーで名誉会長のウリ・ヘーネスが、メディアを騒がせる発言で、すでにくすぶっていた火に油を注いだ。 『シュピーゲル』誌のインタビューで、ホーネスは2027年以降の契約延長について「60対40」と述べた。
さらにホーネスは「まだ疑問がある。詳細は言えない。監督委員会で議論したい」と語り、エベルがクラブの将来を担うべきかどうかを明確に示唆した。
最終判断は来年8月の定例会合で行われ、ホーネス氏は「エベル氏がバイエルンを未来へ導く適任か」を見極めるとしている。
FCバイエルン：エベル氏への厳しい批判
ドイツ紙『Bild』によると、監督委員会はスポーツディレクターを重大な違反で非難し、信頼関係は深刻に損なわれている。特に移籍市場での行動が早すぎると指摘された。
移籍市場の変動が激しい中、クラブの重鎮たちは経営陣との連携が不足していると指摘。重要な決定前に裏方の実力者との協議が十分でなかったとする。
また、彼らはスポーツディレクターに交渉でより強硬な姿勢を示すよう求めている。52歳の彼には、今後の契約交渉でさらに厳しい態度で臨むことを期待している。
さらに、エベル氏の業務スタイルや、対立の多いザーベナー・シュトラーセ（FCバイエルン本拠地）の環境への対応にも不満がある。経営陣は、彼がクラブ特有の対立文化に適応できていないと指摘している。
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エベルル氏にはなかなか連絡が取れないようだ
報道によると、エベルは携帯電話を頻繁にオフにし、連絡が取れないことがクラブ上層部の苛立ちを招いている。24時間動くサッカー界では、この対応は内部で反感の的だ。
カップ優勝祝賀会直後、エベルはARDのインタビューに動揺を隠せなかった。公の場で批判された冷たさを感じさせ、「驚いた」と語った。「疑念はあるようだ」 そうでなければ、彼はそんなことは言わなかっただろう」
FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合
日時 試合 大会 7月25日 ヴェーエン・ヴィースバーデン - FCバイエルン 親善試合 8月4日 済州SK FC－FCバイエルン 親善試合 8月7日 FCバイエルン - アストン・ヴィラ 親善試合 8月15日 FCバイエルン - RBライプツィヒ 親善試合