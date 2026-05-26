ドイツ紙『Bild』によると、監督委員会はスポーツディレクターを重大な違反で非難し、信頼関係は深刻に損なわれている。特に移籍市場での行動が早すぎると指摘された。

移籍市場の変動が激しい中、クラブの重鎮たちは経営陣との連携が不足していると指摘。重要な決定前に裏方の実力者との協議が十分でなかったとする。

また、彼らはスポーツディレクターに交渉でより強硬な姿勢を示すよう求めている。52歳の彼には、今後の契約交渉でさらに厳しい態度で臨むことを期待している。

さらに、エベル氏の業務スタイルや、対立の多いザーベナー・シュトラーセ（FCバイエルン本拠地）の環境への対応にも不満がある。経営陣は、彼がクラブ特有の対立文化に適応できていないと指摘している。