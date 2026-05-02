北ロンドンに降格の危機が迫る中、トッテナムの監督は選手たちに「自暴自棄になるな」と訴えた。ウルヴァーハンプトン戦で重要な勝利を収めたものの、シーズン残り4試合を前に主力選手は負傷でギリギリの状況だ。クラブ周辺の雰囲気は沈滞している。

デ・ゼルビ監督はメディアに、周囲のネガティブな雰囲気を遮断するよう選手に求めた。「今は、選手もスタッフもファンも、自分たちの中の声を黙らせるのが最優先だ」と語った。 すべてがくだらないネガティブなものだ。私は周囲に泣いてほしくないし、自分と違う考えも望まない」