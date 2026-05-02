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「敗者は泣く」――ロベルト・デ・ゼルビ監督はアストン・ヴィラ戦を前に、トッテナム選手たちに「ピッチで死ね」と激を飛ばした。
デ・ゼルビ監督が前向きな姿勢を求めている
北ロンドンに降格の危機が迫る中、トッテナムの監督は選手たちに「自暴自棄になるな」と訴えた。ウルヴァーハンプトン戦で重要な勝利を収めたものの、シーズン残り4試合を前に主力選手は負傷でギリギリの状況だ。クラブ周辺の雰囲気は沈滞している。
デ・ゼルビ監督はメディアに、周囲のネガティブな雰囲気を遮断するよう選手に求めた。「今は、選手もスタッフもファンも、自分たちの中の声を黙らせるのが最優先だ」と語った。 すべてがくだらないネガティブなものだ。私は周囲に泣いてほしくないし、自分と違う考えも望まない」
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スパーズで怪我の悪夢が続く
デ・ゼルビ監督は、長期離脱中のシャビ・シモンズをはじめ、ハムストリングを痛めたドミニク・ソランケも残り試合を欠場する見込みで、すでに8人が戦列を離れている。
「『我々は不運だ。怪我人が多すぎる。シャビ・シモンズを失ったが、彼は直近2試合で最も重要な選手だった。医療スタッフは不十分で、スタジアムのピッチも良くない』という声が聞こえる」とデ・ゼルビは語った。 それでも彼はすぐに言い訳を否定し、「今は厳しい状況だ。だが、敗者は泣き言を言い、ネガティブになるものだ」と語った。
ヴィラ・パークでのサバイバルミッション
トッテナムは現在18位で、1977年以来の降格危機にある。だが残留圏との差はわずかで、デ・ゼルビ監督は「正しい闘志を示せば、エメリ率いる好調ヴィラに勝てる」と語る。ヴィラは強いが、スパーズの勝利は「奇跡ではない」と断言した。
彼は選手たちにこう求めた。「命がけで戦う覚悟を持ち、まずプレーし、戦うこと。我々はウェストハムより2ポイント少ないが、彼らは我々と同じくらい難しい試合が残っている。 我々は試合に勝つ力があり、残留もできる。」
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サバイバル・ブループリント
残り4試合の北ロンドン勢にとって、息つく暇もない過密日程が続く。ヴィラ・パークでのアウェー戦後、リーズ、チェルシー、エヴァートンと強豪との連戦がトップリーグ残留を左右する。 ウォルヴァーハンプトン戦での16試合ぶり勝利は一筋の光だったが、ソランケとシモンズの離脱で勢いはまた失われる恐れがある。限られた戦力をイタリア人監督がどうやりくりし、ウェストハムを逆転して残留するか。