敗戦後、ドイツ代表レオン・ゴレツカを取り巻く奇妙な声と大きな疑問符

バイエルンでは今シーズン、ゴレツカはビッグマッチで一度も先発できなかった。しかしナゲルスマン監督は序盤、彼を積極的に起用した。 しかし、ワールドカップ予選6試合中5試合に先発したゴレツカは、ほぼすべての試合で好パフォーマンスを発揮した。3月初め『キッカー』誌のインタビューで、ナゲルスマン監督は北アイルランド戦の勝利はゴレツカのおかげだと語った。「彼がなければ勝てなかった。60回もヘディングでクリアしたからだ。」

さらにナゲルスマンは、本大会でもゴレツカを起用する意向を示唆。「バイエルンでの出場時間が少なくても、現時点では彼に出場機会があり、予選と同じ役割を期待する」と語った。ゴレツカはパブロヴィッチやンメチャと並び、ダブルボランチの「より攻撃的な役割」を担うとされた。 当時、ナゲルスマンは「2人のうち1人は必ず起用する」と語っていた。

3月の親善試合では1試合先発、もう1試合は途中出場した。その後、バイエルンでベストパフォーマンスを発揮。コンパニー監督がカップ戦のノックアウトステージに向けて主力を温存したため、優勝決定後のブンデスリーガで定位置を確保した。 最後の6試合で5得点を挙げ、1試合ではキャプテンマークを巻いた。しかし、この好調期直後、代表での定位置を失った。