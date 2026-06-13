レオン・ゴレツカが現れる場所――ミュンヘンのゼーベナー通りでも、アウェイ戦でも、ドイツ代表のW杯合宿地でも――彼は常に注目の的だ。 理由は、1年以上続くユニークなトレンド。ファンは彼を見つけると、すぐ「ゴレツカァー！」と長く引き伸ばして叫ぶ。
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敗戦後、ドイツ代表レオン・ゴレツカを取り巻く奇妙な声と大きな疑問符
31歳の本人や同僚たちにとって、これは大きなストレスだ。逃れる術はない。SNSでも同様で、ゴレツカの投稿には毎回何百件ものコメントが付く。
結果として彼は意図せず注目されるが、代表での役割は現時点では脇役に留まっている。 W杯準備期間中、ボルシア・ドルトムントのフェリックス・ンメチャに敗れ、アレクサンダル・パブロヴィッチと組むダブルボランチの座を逃した。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ゴレツカのフィジカルや経験より、ンメチャのパス精度と機動力を選んだ。左SBデビッド・ラウムに次ぎ、ミュンヘンを去るゴレツカは今回の準備期間で最も大きな敗者となった。
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レオン・ゴレツカはフェリックス・ンメチャとのポジション争いに敗れた
フィンランド戦（4-0）とアメリカ戦（2-1）の親善試合2試合で、ゴレツカの出場時間は計10分だった。 日曜のW杯初戦キュラソー戦もベンチスタートが濃厚だ。4度目の大舞台でもまた控えからの出発となるが、彼自身にとっては大きな意味を持たないかもしれない。過去3大会ではいずれも途中から先発に昇格し、チームは敗れた。
2018年W杯では最終戦の韓国戦で右ウイングとして初先発したが、ドイツは0-2で敗れグループリーグ敗退。2021年欧州選手権ではハンガリー戦で途中出場しチームをベスト16に導き、イングランド戦で先発も0-2で敗北。 2022年W杯では初戦の日本敗戦後に先発したが、スペイン戦引き分け、コスタリカ戦勝利でもグループステージ敗退。
2024年、ナゲルスマン監督は自国開催の欧州選手権代表からゴレツカを外した。その後、彼が代表に復帰しレギュラーを奪ったことも、今回のベンチスタートと同じくらい意外だった。
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レオン・ゴレツカは、ワールドカップのレギュラーをほぼ確定したように見えた。
バイエルンでは今シーズン、ゴレツカはビッグマッチで一度も先発できなかった。しかしナゲルスマン監督は序盤、彼を積極的に起用した。 しかし、ワールドカップ予選6試合中5試合に先発したゴレツカは、ほぼすべての試合で好パフォーマンスを発揮した。3月初め『キッカー』誌のインタビューで、ナゲルスマン監督は北アイルランド戦の勝利はゴレツカのおかげだと語った。「彼がなければ勝てなかった。60回もヘディングでクリアしたからだ。」
さらにナゲルスマンは、本大会でもゴレツカを起用する意向を示唆。「バイエルンでの出場時間が少なくても、現時点では彼に出場機会があり、予選と同じ役割を期待する」と語った。ゴレツカはパブロヴィッチやンメチャと並び、ダブルボランチの「より攻撃的な役割」を担うとされた。 当時、ナゲルスマンは「2人のうち1人は必ず起用する」と語っていた。
3月の親善試合では1試合先発、もう1試合は途中出場した。その後、バイエルンでベストパフォーマンスを発揮。コンパニー監督がカップ戦のノックアウトステージに向けて主力を温存したため、優勝決定後のブンデスリーガで定位置を確保した。 最後の6試合で5得点を挙げ、1試合ではキャプテンマークを巻いた。しかし、この好調期直後、代表での定位置を失った。
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バイエルンを退団したゴレツカは、来季どこでプレーするのか？
しかし、ゴレツカを悩ませているのはそれだけではない。彼の将来にも疑問符が付いている。FCバイエルンとの契約は更新されず、6月30日に満了。ワールドカップの16強から8強戦の時期と重なる。現時点では、その時点で彼はフリーエージェントとなる。
5月中旬にはACミランへの移籍がほぼ決定的とされたが、ミランは最終節でCL出場権を逃し、マッシミリアーノ・アッレグリ監督、スポーツディレクターのイグリ・タレ、会長ジョルジオ・フルラーニら首脳陣が解任された。
以来、ゴレツカ獲得はクラブの優先事項ではなくなった。現在は新体制の人事確保が最優先だ。 オーストリア代表監督ラルフ・ラングニックのテクニカルディレクター就任や、オリバー・グラスナー監督の招聘も交渉難航で先行き不明だ。後任者がゴレツカに興味を示すかも不透明である。
なお、アトレティコ・マドリードは冬にも獲得を画策したほか、プレミアリーグ複数クラブも状況を注視。金曜日には『The Athletic』がMLSのシカゴ・ファイアも興味を示していると伝えた。
ゴレツカ本人は最近、去就に関する質問を避け、冷静を装っている。最終的には良い選択肢があるだろう。それでも、ワールドカップ期間中に将来が未決定で、集中を乱す交渉が続くのは好ましくない。