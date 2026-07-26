「敗北を受け入れられない」――元レアル・マドリードとローマのスター選手が明かす、ジョゼ・モウリーニョ監督の下でプレーする実態。

ロッカールームでの怒鳴りつけが波紋を呼んでも、マヨラルはモウリーニョの親しみやすい一面を強調した。レアル・マドリードでキャリアをスタートさせたこのストライカーは、モウリーニョがスペイン人選手たちと共通の過去をよく語り合っていたと語った。

「時間が経つにつれて、彼は私さえも驚かせてくれた。私たちが交わした会話や、特定の試合前に彼が私に語ってくれた言葉から、彼は私の働きを評価してくれていると感じた」とマヨラルは付け加えた。「ある時、彼は『もっと早くから出場する価値があった』と言ってくれたことを覚えているし、記者会見でも私のことをとても高く評価してくれた。その言葉は今でも心に留めている。彼は親しみやすい人だった。」