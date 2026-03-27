「救いようのないケース」：ニクラス・フュルクルグのミランへの「異例の移籍」は惨事へと発展している

先週末を迎える前から、32歳の彼には悲報が舞い込んだが、それは決して意外なことではなかった。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、W杯代表メンバー発表を控えた最終選考前のメンバー発表において、フュルクルグの選出を見送ったのだ。 最近の彼のパフォーマンスは物足りず、ライバルたちの多くが自己アピールに成功していたからだ。デニズ・ウンダフはVfBシュトゥットガルトで絶好調で、現在ゴールを量産しており、怪我のため最近選考から外れていたカイ・ハヴェルツもアーセナルで調子を上げてきている。

フュルクルグにとって間違いなくプラスだったのは、ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督が土曜日のトリノ戦で、1月11日以来（！）初めて彼を先発起用したことだ。つまり、めったにないチャンスだったが、フュルクルグはそれを全く活かせなかった。サン・シーロでのホームゲームで、イタリアらしい3-5-2の布陣を敷いた相手に対し、フュルクルグは少々場違いな印象を与えた。 ミランはロングボールを多用したが、彼はそのほとんどをコントロールできなかった。チャンスを自ら作り出すこともできず、精彩を欠いた70分間のプレーの後、交代となった。アッレグリ監督は試合後、ハーフタイム前はフルークルグにとって「難しい」状況だったと語った。

確かに、前半はミランのチーム全体が期待外れだったが、後半に3-2の勝利を収めたため、フィールクルグはガゼッタ紙から最低の評価を付けられた。

例えば、ロッソネリの専門家であるアンドレア・ロンゴーニは、SPOXのパートナーサイトであるカルチョメルカートでのコラム『Milan Hello』の中で、ミランの攻撃陣における「2つの絶望的なケース」について言及し、それにはフュルクルグと、シーズン前にチェルシーから高額で獲得した元ライプツィヒのクリストファー・ンクンクが含まれていた。 ロンゴーニによるドイツ人選手への評価はこうだ。「彼は間違いなく残留しないだろう。移籍金はかからなかったとはいえ、もう少しは期待してもよかったはずだ。」