ニクラス・フルークルグは、キャリアの中で確かにこれより良い時期を経験してきた。現在、ACミランに所属するこのストライカーは、次々と訪れる不運を乗り越えなければならない状況にあり、さらに今年の夏に開催されるワールドカップ出場の可能性も極めて低くなっている。
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「救いようのないケース」：ニクラス・フュルクルグのミランへの「異例の移籍」は惨事へと発展している
先週末を迎える前から、32歳の彼には悲報が舞い込んだが、それは決して意外なことではなかった。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、W杯代表メンバー発表を控えた最終選考前のメンバー発表において、フュルクルグの選出を見送ったのだ。 最近の彼のパフォーマンスは物足りず、ライバルたちの多くが自己アピールに成功していたからだ。デニズ・ウンダフはVfBシュトゥットガルトで絶好調で、現在ゴールを量産しており、怪我のため最近選考から外れていたカイ・ハヴェルツもアーセナルで調子を上げてきている。
フュルクルグにとって間違いなくプラスだったのは、ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督が土曜日のトリノ戦で、1月11日以来（！）初めて彼を先発起用したことだ。つまり、めったにないチャンスだったが、フュルクルグはそれを全く活かせなかった。サン・シーロでのホームゲームで、イタリアらしい3-5-2の布陣を敷いた相手に対し、フュルクルグは少々場違いな印象を与えた。 ミランはロングボールを多用したが、彼はそのほとんどをコントロールできなかった。チャンスを自ら作り出すこともできず、精彩を欠いた70分間のプレーの後、交代となった。アッレグリ監督は試合後、ハーフタイム前はフルークルグにとって「難しい」状況だったと語った。
確かに、前半はミランのチーム全体が期待外れだったが、後半に3-2の勝利を収めたため、フィールクルグはガゼッタ紙から最低の評価を付けられた。
例えば、ロッソネリの専門家であるアンドレア・ロンゴーニは、SPOXのパートナーサイトであるカルチョメルカートでのコラム『Milan Hello』の中で、ミランの攻撃陣における「2つの絶望的なケース」について言及し、それにはフュルクルグと、シーズン前にチェルシーから高額で獲得した元ライプツィヒのクリストファー・ンクンクが含まれていた。 ロンゴーニによるドイツ人選手への評価はこうだ。「彼は間違いなく残留しないだろう。移籍金はかからなかったとはいえ、もう少しは期待してもよかったはずだ。」
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ニクラス・フルークルグ、ミランで好スタートを切る
そして、フルークルグに対する高い期待が全く根拠のないものではなかったのも事実だ。2024年夏、ボルシア・ドルトムントからプレミアリーグのウェストハム・ユナイテッドへの2700万ユーロの移籍が、度重なる怪我の問題もあってうまくいかなかったことを認めた後、1月には大きな期待を背負ってレンタル移籍でミラノへと向かった。 スクデット争いの有力チームでの実戦経験、自信の回復、そしてそれを通じてナゲルスマン監督からの評価を高めることが、公言された目標だった。
「この名門クラブ、その圧倒的な存在感は、私にとって感情的に信じられないほどです」とフルークルグは熱く語り、ファッションの街ミラノでも有望なスタートを切った。到着直後に足の指を骨折したものの、彼は強い回復力を見せ、1月中旬のレッチェ戦（1-0）では途中出場で決勝ゴールを決め、大歓声を浴びた。
「実は今でも足の指は骨折したままなんです」と、フルークルグは試合後に『キッカー』誌に明かし、次のように語った。「少し不運な展開でしたが、私にとっては特別な交代出場でした。だからクラブにこう伝えました。『もし、ただ痛みに耐えるだけで、筋肉の問題のような深刻な事態には至らない怪我なら、試合を欠場したくない』と。 すると、彼らは最初は少し怪訝な顔をした。だって、足の指を骨折した状態でスパイクを履いてプレーするのは、ほぼ不可能だからね。」この勇敢な決断は、「あのゴールだけでも十分報われた」と彼は強調した。
ちょうどその頃、フュルクルグはスーパースター、クリスティアーノ・ロナウドの「飲み物」ミームを真似て、ネット上で大ヒットさせ、ティフォシ（サポーター）からも好感度を上げた。
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マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、中央のポジションにはニクラス・フルークルグよりもウイングを起用することを好んでいる
ミラノでのフュルクルグ時代のハイライトといえば、これくらいだった。 アッレグリ監督は彼に限定的な出場時間しか与えず、フルークルグはそれ以上の出場時間を勝ち取る機会を逃した。2月の昇格組ピサ戦での2-1の辛勝は、その最低点と言えるだろう。フルークルグはその試合でPKを失敗し、監督から最も厳しい処罰を受けた。途中出場した彼は、わずか45分のプレーで再び交代させられたのだ。
ここ数週間も、フルークルグの出場機会は依然として限られていた。その代わりに、イタリアでは長年、古典的なセンターフォワードに対してある種の嫌悪感を抱いていると噂されるアッレグリ監督は、本来はウイングであるラファエル・レオとクリスチャン・プリシッチを2トップとして起用することを度々選択したが、彼らもまた、特に輝かしい活躍を見せることはなかった。 とりわけ、中央でのレアオの役割はイタリア国内で激しく議論されており、専門家からも頻繁に批判されている。例えば、元ミランのキャプテン、マッシモ・アブロジーニは、そのポジションでのポルトガル人選手を「無駄遣い」と評した。
ミランでのニクラス・フュルクルグの成績：
出場数 14 90分以上出場 0 出場時間 429 得点 1 アシスト 0
概して言えば、ミランの戦い方は、十分な勝ち点と2022年以来となる初優勝のチャンスがあるにもかかわらず、目利きには物足りないものだ。アッレグリの3-5-2フォーメーションは安定性を重視しており、華やかさや攻撃力は二の次となっている。 フルークルグだけでなく、前述のンクンクのような他の攻撃的選手たちもこの影響を受けている。ファンや専門家は、4-3-3の方がより良いサッカーを約束するのではないかと疑問を抱いている。今シーズン、アッレグリは試合の流れに応じて何度かこのシステムに切り替え、そのアプローチが報われたことも度々あった。例えば、フルークルグが挙げたレッチェ戦での決勝ゴールなどがそうだ。
4-3-3なら、フルークルグのヘディング能力や中盤での突破力もより活かせるはずだ。ただ、アッレグリが自身の基本哲学から離れる可能性は低い。
監督はこれまでフュルクルグを公の場で批判したことはないが、皮肉なことに数日前、自身の教え子には「継続性」が必要だと述べ、「それがなければ難しい」と語った。
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ミランはニクラス・フルークルグの買い取りオプションを行使しないようだ
つまり、33歳のこのFWにとって状況が好転する見込みはほとんどない。それどころか、先週末にはサンティアゴ・ヒメネスが復帰を果たした。このメキシコ人選手は昨年末、足首に重傷を負っていた。これがフルークルグ獲得の理由の一つでもあった。かつてフェイエノールトで得点を量産したヒメネスが復帰したことで、元ドルトムント所属のフルークルグの出場時間はさらに減るだろう。
そのため、フルクルグのミランェッロでの契約が夏以降も続く可能性はほぼない。確かに、スポーツディレクターのイグリ・タレはクラブに比較的低額の500万ユーロという買い取りオプションを確保したが、これはおそらく行使されないだろう。 現在、マテオ・レテギ（26歳、アル・カディシア）、ホアキン・パニチェッリ（23歳、レーシング・ストラスブール）、トロイ・パロット（24歳、AZアルクマール）、セルフー・ギラッシ（30歳、BVB）など、他の数名のFWが候補として挙がっている。
したがって、フルークルグは当面、ウェストハムに復帰することになるだろう。同クラブとは2028年まで契約が残っている。そしておそらく、彼に再び安定した活躍をもたらすであろう次の移籍が控えているはずだ。
セリエAの首位争い
順位 クラブ 試合 得失点差 勝ち点 1 インテル・ミラノ 30 66:24 69 2 ACミラン 30 47:23 63 3 SSCナポリ 30 46:30 62 4 コモ1907 30 53:22 57 5 ユヴェントス 30 52:29 54 6 ASローマ 30 40:23 54