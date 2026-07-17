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「故郷に戻りたい」――NYCFCがクリスチャン・プリシッチへの関心を表明、アントワーヌ・グリーズマンはオーランドでの挑戦に意欲：MLS「ネクスト・チャプター」イベントの5つのポイント

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MLSは木曜日に再開。ドン・ガーバーコミッショナーやリーグ幹部、選手らが、2026年W杯で生まれた勢い、クリスチャン・プリシッチの将来、今後の展望を話し合った。

ニューヨーク発――2026年W杯閉幕まであと4日。MLSのドン・ガーバー委員長は、過去の落選を糧に希望を語る。

2022年大会の招致ではビル・クリントン元大統領と米国招致委で活動したが、開催地はカタールに決まった。

「あの封筒が開封された瞬間は、私のキャリアで最悪の瞬間の一つでした」とガーバー氏はMLSイベント「The Next Chapter」で語った。

しかし、2026年大会が予想を上回る成功を収める様子を見て、彼は4年間の延期が米国サッカーにとって好機となり、MLSがクラブ数を増やし、選手や施設を強化する時間を得たと感じている。

「失敗は致命的ではない」と彼は語った。「そのエネルギーのおかげでリーグの焦点が定まり、[米国サッカー]連盟が活気づき、女子サッカーが再編された。そして今、私たちがどこまで来たかを見てほしい」

7週間に及んだW杯中断明けのリーグ再開を控え、ガーバーは台頭する若手から増え続けるスター選手まで、リーグが築いた資産と未来に焦点を当てたいと語る。

幹部や監督、選手とともにMLSの未来を語り合った。GOALは議論の焦点を探る。

  • Orlando City SC v Tampa Bay RowdiesGetty Images Sport

    グリーズマンは実際にここにいる

    長らく世間の情報から隔絶されていなければ、アントワーヌ・グリーズマンのMLS移籍は驚きではない。彼は約10年にわたりMLS移籍が噂され、アメリカの文化やスポーツへの愛を公言してきた。LAFCとの交渉が破談になったこともあるが、木曜午後、彼はMLS本部で移籍を決断した経緯を語った。

    「アメリカでキャリアを終えることは長年の夢でした。肉体的にも精神的にも最高の状態で来たいと思っていました」と彼は語った。

    今季ラ・リーガで7ゴール4アシストを記録し、アトレティコ・マドリードをコパ・デル・レイ決勝へ導いた。決勝ではペレグリーノ・マタラッツォ率いるレアル・ソシエダに敗れた。フランス代表の象徴は、オーランドのオーナー陣とフロントの熱心な提案に心を奪われた。

    「オーナーのマーク・ウィルフとスポーツディレクターのリカルド・モレイラと会った後、私はクラブの哲学に魅了され、妻も街に惚れました。今が移籍の絶好機だと考えました」

    さらに、MLSや2026年W杯後の米国サッカーの将来にも期待を示した。

    「MLSの競争力は高まり続け、若い選手が欧州へ渡り、世界クラスの選手も集まっている」と語った。

    これはリーグにとって素晴らしいことです。ワールドカップもアメリカの子供たちがサッカーを始め、ボールを蹴るきっかけになっています。スタジアムで素晴らしいプレーを見せ、子供たちがプレーを続けるよう刺激を与えられればと思います。」

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    NYCFCのプリシッチへの関心は本物だ

    今月初め、NYCFCがクリスチャン・プリシッチの獲得に本腰を入れていると報じられた。しかしACミランがアメリカ人スターを手放す気はないため、移籍は難航している。27歳のプリシッチは契約最終年であり、NYCFCは移籍金の減額交渉か、1月に事前契約が可能になるまで待つかの二択だ。

    NYCFCは木曜日、同選手への関心を認め、2027年7月17日オープン予定の新スタジアム「エティハド・パーク」の幕開けを飾るため、獲得の可能性を否定しなかった。

    NYCFCのブラッド・シムズCEOは「我々は獲得可能な最高レベルの選手に関心がある」と述べ、「プリシッチのような選手は米国でもMLSでも、もちろんニューヨークでも大活躍すると考えている」と語った。

    クラブと契約延長したDFケビン・オトゥールも同意見だ。

    「彼は優れた選手だ。クラブがそんな選手と関連付けば、誰でも歓迎するだろう」とオトゥールはGOALに語った。「特に、彼は我々のシステムにも合うと思う。 我々はテクニカルなウインガーを好むし、彼はスタミナがありハードワークを厭わない。実現すればクラブにとって素晴らしいことであり、新スタジアムの完成時期とも重なる。」

    シムズ氏は、W杯と7億8000万ドル規模の新スタジアムで高まった勢いを活かし、クラブが更なる高みを目指していると語った。

    「すでにMLS移籍に前向きな選手なら、ニューヨーク・シティに興味を持たない理由はない。特に、現在進行中のプロジェクトや、米国随一の施設になると確信する新スタジアム建設を考えればなおさらだ」と語った。「今欠けているのは、おそらくその『看板選手』だ。」

    ただしシムズ氏は、NYCFCが求めているのは看板選手ではなく、全盛期を迎えつつある選手だと強調した。その例として、最近加入したベニエ・トラオレを挙げ、3つの指定選手（DP）枠を活かし、真のスターを獲得したいと語った。

    「DP枠は3つある。全盛期を過ぎた選手では魅力に欠けるが、ピッチ上で貢献し、ピッチ外でも模範となる選手なら話は別だ」とシムズは語った。

    ただし、プリシッチの獲得には依然として大きな障害があると認めた。

    「リーグの29人の同僚にプリシッチを欲しいかと尋ねれば、全員が『はい』と答えるだろう」とシムズは語った。「我々も欲しいし、他のチームも欲しい。 ……しかし、ACミランが放そうとしていないため、現時点では交渉は頓挫している。

    「結局、我々はクリスチャンがここでプレーし、MLSでプレーし、故郷に戻りたいと信じている。それがいつになっても、ニューヨーク・シティFCが彼の希望するチームの最上位にあると信じている。」


  • Kevin O'Toole and Matt Freese NYCFCNYCFC

    オトゥールがフリースに同情を寄せた

    米国男子代表の最終戦・ベルギー戦前、マット・フリーゼは開幕4試合で予想外の活躍を見せた。しかし16強戦で彼のミスから3失点目を許し、すべてが崩れ去った。

    親友で2025年にGOAL誌でその絆を語ったオトゥールは、NYCFCのチームメイトが立ち直ると確信している。

    「実のところ、彼は素晴らしい大会を戦った」とオトゥールは語った。「彼は今や、米国史上最も多くの勝利を挙げたゴールキーパーだと思う。無失点試合の数も最多だ。たった一つの瞬間で選手の功績が決まるなんて、本当にあり得ないと思う。彼はワールドカップで多くの完璧なプレーを見せてくれた。そして彼は、特定の瞬間を振り返り、さらに強くなって戻ってくるようなタイプの人物だ。

    それは保証できる」

    フリースは今大会3勝を挙げ、米国代表GKとして最多タイの2試合で無失点を記録している。


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  • GarberMLS Soccer

    シーズン終了時に更新する可能性がある。

    ガーバー氏は木曜日、MLSの将来については言及せず、リーグの進展を概ね称賛した。ただし、シーズン終了までに追加の変更を発表する可能性を示唆した。MLSは11月に夏季から春季へのカレンダー変更を発表したが、リーグ全体の競技体制も引き続き検討している。

    「我々は『MLS 3.0』というプログラムを進めている。これは新しいカレンダーや新スタジアム、新たな登録選手規定、新しい大会形式に関するものだ」とガーバー氏は述べた。「これらすべてについて、シーズン終了までに発表する予定だ。……これはまさにMLSらしい姿勢だと思う。他にどのリーグが『どうすれば構造を変えられるか』と真剣に考えているだろうか？ それがMLS流だ。

    「我々は常に、ワールドカップが示したものを踏まえて調整し、それを活かしていかなければならない。ワールドカップは、人々がサッカーそのものを愛していることを示した。おそらく、我々もそれに少し近づける必要があるだろう。」


  • Tim ReamMLS Soccer

    リーム、米国代表からの引退にはまだ踏み切れない

    ティム・リームは現役続行の意思を示した。シャーロットFCとの契約は2027年まで延長可能で、39歳の彼はクラブでプレーする限り米国代表としても続けたいとしている。

    代表引退の判断は自分だけではできないと認めつつ、クラブでの現役を続ける限り代表も続けると語った。

    「39歳なので、残された時間は多くないと思う」とリームは語った。「プレーは続けるが、代表の去就は自分だけでは決められない。私は、現役を引退するまで代表からも退かないとずっと言ってきた。

    自分が代表に居るべきだと考えるからでも、他人がそう思うからでもなく、ただ現役を引退するまで代表からも身を引きたくないだけだ」