今月初め、NYCFCがクリスチャン・プリシッチの獲得に本腰を入れていると報じられた。しかしACミランがアメリカ人スターを手放す気はないため、移籍は難航している。27歳のプリシッチは契約最終年であり、NYCFCは移籍金の減額交渉か、1月に事前契約が可能になるまで待つかの二択だ。

NYCFCは木曜日、同選手への関心を認め、2027年7月17日オープン予定の新スタジアム「エティハド・パーク」の幕開けを飾るため、獲得の可能性を否定しなかった。

NYCFCのブラッド・シムズCEOは「我々は獲得可能な最高レベルの選手に関心がある」と述べ、「プリシッチのような選手は米国でもMLSでも、もちろんニューヨークでも大活躍すると考えている」と語った。

クラブと契約延長したDFケビン・オトゥールも同意見だ。

「彼は優れた選手だ。クラブがそんな選手と関連付けば、誰でも歓迎するだろう」とオトゥールはGOALに語った。「特に、彼は我々のシステムにも合うと思う。 我々はテクニカルなウインガーを好むし、彼はスタミナがありハードワークを厭わない。実現すればクラブにとって素晴らしいことであり、新スタジアムの完成時期とも重なる。」

シムズ氏は、W杯と7億8000万ドル規模の新スタジアムで高まった勢いを活かし、クラブが更なる高みを目指していると語った。

「すでにMLS移籍に前向きな選手なら、ニューヨーク・シティに興味を持たない理由はない。特に、現在進行中のプロジェクトや、米国随一の施設になると確信する新スタジアム建設を考えればなおさらだ」と語った。「今欠けているのは、おそらくその『看板選手』だ。」

ただしシムズ氏は、NYCFCが求めているのは看板選手ではなく、全盛期を迎えつつある選手だと強調した。その例として、最近加入したベニエ・トラオレを挙げ、3つの指定選手（DP）枠を活かし、真のスターを獲得したいと語った。

「DP枠は3つある。全盛期を過ぎた選手では魅力に欠けるが、ピッチ上で貢献し、ピッチ外でも模範となる選手なら話は別だ」とシムズは語った。

ただし、プリシッチの獲得には依然として大きな障害があると認めた。

「リーグの29人の同僚にプリシッチを欲しいかと尋ねれば、全員が『はい』と答えるだろう」とシムズは語った。「我々も欲しいし、他のチームも欲しい。 ……しかし、ACミランが放そうとしていないため、現時点では交渉は頓挫している。

「結局、我々はクリスチャンがここでプレーし、MLSでプレーし、故郷に戻りたいと信じている。それがいつになっても、ニューヨーク・シティFCが彼の希望するチームの最上位にあると信じている。」



