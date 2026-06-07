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Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx
Muhammad Zaki

翻訳者：

政府はテロリズムを理由に、イラン代表チームの米国入国をワールドカップ開催期間中のみ許可した。

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2026年ワールドカップで、イラン代表は米国での試合当日のみ入国・出国を許可されることがわかり、新たな外交論争が起きている。安全保障上の懸念から、試合日以外米国に滞在できないと通告された。

  • チーム・メッリに課された厳しい渡航措置

    ザ・ミラー』紙によると、2026年ワールドカップを控えたイラン代表は、米国での試合で当日入国・当日出国を義務付けられた。チームは試合当日の朝に国境を越え、試合直後に帰国しなければならず、スタッフは調整に苦慮している。

    イランのメキシコ大使アボルファズル・パサンディデ氏は「朝に入国し、その日のうちに帰国しなければならない」と述べ、この措置の異例さを認めた。地政学的緊張を受け、チームは当初予定したアリゾナ州ツーソンでの拠点計画を断念し、メキシコに本拠地を置くこととした。

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    政府がテロリズムに関する主張を展開

    米当局はイラン代表団に対し敵対的な発言を繰り返す中、大会出場に必要なスポーツビザを発給した。同時に、安全保障上の脅威を理由に厳格な審査を実施した。

    国務省当局者は「選手や必要スタッフを含むビザは発行済みだ」と述べた。その上で「イラン代表が制度を悪用し、テロリストを偽装して米国に潜入させることは許さない」と強調した。



  • メキシコが代替の拠点として名乗りを上げた

    米国が代表チームの宿泊を拒否したため、メキシコがグループステージ中の滞在先を提供することになった。イランは当初、全試合をメキシコで開催するようFIFAに要請したが却下され、国境をまたぐ移動を余儀なくされていた。

    メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は「米国が宿泊を認めなくても、イラン代表が3試合に臨む以上、メキシコで受け入れるのは当然だ」と述べ、滞在を許可した。



  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIER-QAT-IRNAFP

    グループGの過酷な日程が待ち受けている

    移動の難しさが、イランが初めて決勝トーナメントに進もうとする挑戦をさらに厳しくしている。イランはロサンゼルスでニュージーランドと戦い、6日後にはカリフォルニアでベルギーと対戦する。グループ最終戦はシアトルでのエジプト戦で、厳格な「当日移動」ルールにより、国境を越えるフライトを何度も使う必要がある。

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