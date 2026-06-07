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政府はテロリズムを理由に、イラン代表チームの米国入国をワールドカップ開催期間中のみ許可した。
チーム・メッリに課された厳しい渡航措置
『ザ・ミラー』紙によると、2026年ワールドカップを控えたイラン代表は、米国での試合で当日入国・当日出国を義務付けられた。チームは試合当日の朝に国境を越え、試合直後に帰国しなければならず、スタッフは調整に苦慮している。
イランのメキシコ大使アボルファズル・パサンディデ氏は「朝に入国し、その日のうちに帰国しなければならない」と述べ、この措置の異例さを認めた。地政学的緊張を受け、チームは当初予定したアリゾナ州ツーソンでの拠点計画を断念し、メキシコに本拠地を置くこととした。
- AFP
政府がテロリズムに関する主張を展開
米当局はイラン代表団に対し敵対的な発言を繰り返す中、大会出場に必要なスポーツビザを発給した。同時に、安全保障上の脅威を理由に厳格な審査を実施した。
国務省当局者は「選手や必要スタッフを含むビザは発行済みだ」と述べた。その上で「イラン代表が制度を悪用し、テロリストを偽装して米国に潜入させることは許さない」と強調した。
メキシコが代替の拠点として名乗りを上げた
米国が代表チームの宿泊を拒否したため、メキシコがグループステージ中の滞在先を提供することになった。イランは当初、全試合をメキシコで開催するようFIFAに要請したが却下され、国境をまたぐ移動を余儀なくされていた。
メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は「米国が宿泊を認めなくても、イラン代表が3試合に臨む以上、メキシコで受け入れるのは当然だ」と述べ、滞在を許可した。
- AFP
グループGの過酷な日程が待ち受けている
移動の難しさが、イランが初めて決勝トーナメントに進もうとする挑戦をさらに厳しくしている。イランはロサンゼルスでニュージーランドと戦い、6日後にはカリフォルニアでベルギーと対戦する。グループ最終戦はシアトルでのエジプト戦で、厳格な「当日移動」ルールにより、国境を越えるフライトを何度も使う必要がある。