『ザ・ミラー』紙によると、2026年ワールドカップを控えたイラン代表は、米国での試合で当日入国・当日出国を義務付けられた。チームは試合当日の朝に国境を越え、試合直後に帰国しなければならず、スタッフは調整に苦慮している。

イランのメキシコ大使アボルファズル・パサンディデ氏は「朝に入国し、その日のうちに帰国しなければならない」と述べ、この措置の異例さを認めた。地政学的緊張を受け、チームは当初予定したアリゾナ州ツーソンでの拠点計画を断念し、メキシコに本拠地を置くこととした。