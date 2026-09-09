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「放っておいてくれ！」。ライアン・ギグスが、ゴルフコースで自身の必死なマンチェスター・ユナイテッド移籍の誘いを拒否した、1億1600万ポンドのマンチェスター・シティ所属エリオット・アンダーソンについて明かす。
グリーン上での偶然の出会い
一流選手の獲得はしばしば水面下で進むものだが、ギグスはマンチェスター・ユナイテッドにアンダーソンを迎え入れようとした際、より個人的なアプローチを取ったことを明かした。『Rio Ferdinand Presents: The Debrief』で語った名ウインガーは、ワールドカップ直前の休暇中、そのイングランド代表MFと偶然顔を合わせた機会をどう生かそうとしたのかを詳しく説明した。
ギグスは、当時のユナイテッドの獲得候補と同じコースを回っていると気づいた際、自制しなかったと認めている。「彼がワールドカップに行く数日前、本当にそのタイミングだった。僕は彼に次々と話しかけた」と、ギグスはファーディナンドに語った。
「彼は最初、どう受け止めていいか分かっていなかったけど、その後は少しリラックスした。でも最初の4、5ホールは、文字通りずっとやり合っていた。そして最後には、『もういいから、放っておいてくれないか。頼むからゴルフをさせてくれよ。君はまずいことになるぞ』と言ったんだ」
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アンダーソン移籍の財政的現実
ユナイテッド史上最高の選手の一人による懐柔策にもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドは最終的に高騰した条件によって獲得を断念した。マンチェスター・シティは1億1600万ポンドの移籍金でアンダーソンを獲得し、その金額は夏の移籍市場の勢力図を変えた。
この移籍の規模の大きさを振り返り、ファーディナンドはギグスの積極的な補強姿勢を支持しつつも、ユナイテッドの財政的制約を認めた。「何人かの選手を見たとき、自分はいつもそうする。気にしない。こういう契約をまとめるには、あらゆる手を尽くさないといけない。とはいえ、すごい話だよ。もちろん移籍金は異常だった。まさに天文学的な金額だ。マンチェスター・ユナイテッドにはそれを払える予算がない」
グアルディオラが驚きのユナイテッド支持か
インタビューの中でギグスは、マンチェスター・シティ前監督ペップ・グアルディオラにまつわる、もうひとつの興味深い逸話へと話題を移した。サー・アレックス・ファーガソンらフットボール界の大物たちが集まった夕食会を振り返り、その場でユナイテッドのスカッドが話題に上ったという。ギグスは、数々のタイトルを勝ち取ってきた指揮官が、街のライバルの陣容の中で誰を最も高く評価しているのか知りたかったと明かした。
ギグスは数年前のその会話を振り返り、カタルーニャ人指揮官は自分のチームに欲しい選手が誰かについて、驚くほどはっきりしていたと述べた。
「8人くらいいたんだ。だから彼（ファーガソン）が、僕をペップの隣に座らせた。これは、そうだな、8年か9年くらい前のことだった」とギグスは振り返った。「僕がペップに『ユナイテッドで誰が好きなんだ？』と聞いたら、彼は『誰だと思う？』と言った」
「それで僕は、デ・ヘア？ と言った。でも彼は違うと。ルーク・ショー？ それも違った。彼は『マンチェスター・ユナイテッドで最高の選手は、マーカス・ラッシュフォードだ。明日にでも獲る』と言ったんだ。それを聞いて僕は、ペップには何が見えているんだろう、と思った。しかもそれは、明らかにセンターフォワードとしての話だった」
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オールド・トラッフォードでダービーの日が迫る
グアルディオラがラッシュフォードに早い段階から関心を示していたという事実は、オールド・トラッフォードでのこのFWのキャリアに興味深い文脈を与えている。近年はレンタル移籍でキャリアを立て直さなければならなかったラッシュフォードだが、シティの指揮官からユナイテッドの「最高の選手」と名指しされていた事実は、プロとしての彼の到達点の高さを雄弁に物語っている。
今週日曜にユナイテッドがシティをホームに迎える準備を進める中、ギグスが明かしたエピソードは、トップレベルの補強における紙一重の差と、ライバル同士の間に存在する相互の敬意を改めて思い起こさせるものとなっている。ユナイテッドのファンは、もしギグスのゴルフ場での勧誘が成功していたらどうなっていたのか、あるいはラッシュフォードが街の“青”の側へという考え難い移籍を実現していたらどうなっていたのか、思いを巡らせることになるだろう。
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