インタビューの中でギグスは、マンチェスター・シティ前監督ペップ・グアルディオラにまつわる、もうひとつの興味深い逸話へと話題を移した。サー・アレックス・ファーガソンらフットボール界の大物たちが集まった夕食会を振り返り、その場でユナイテッドのスカッドが話題に上ったという。ギグスは、数々のタイトルを勝ち取ってきた指揮官が、街のライバルの陣容の中で誰を最も高く評価しているのか知りたかったと明かした。

ギグスは数年前のその会話を振り返り、カタルーニャ人指揮官は自分のチームに欲しい選手が誰かについて、驚くほどはっきりしていたと述べた。

「8人くらいいたんだ。だから彼（ファーガソン）が、僕をペップの隣に座らせた。これは、そうだな、8年か9年くらい前のことだった」とギグスは振り返った。「僕がペップに『ユナイテッドで誰が好きなんだ？』と聞いたら、彼は『誰だと思う？』と言った」

「それで僕は、デ・ヘア？ と言った。でも彼は違うと。ルーク・ショー？ それも違った。彼は『マンチェスター・ユナイテッドで最高の選手は、マーカス・ラッシュフォードだ。明日にでも獲る』と言ったんだ。それを聞いて僕は、ペップには何が見えているんだろう、と思った。しかもそれは、明らかにセンターフォワードとしての話だった」











