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「攻撃されていると思ったんだ！」――イングランド戦勝利後、トーマス・トゥヘル監督の発言を受けたジュード・ベリンガムを擁護する声が上がり、ジョー・ハートも意見を述べた。
ハート氏、「悪質な」インタビュー手法を痛烈に批判
ハートは、イングランドがノルウェーを延長戦の末2-1で下しアルゼンチンとの準決勝進出を決めた直後、ベリンガムに投げられた質問の仕方を取り上げた。マイアミでのチームパフォーマンスを巡るトゥヘル監督のコメントにベリンガムが冷淡に反応したことが、一時的に勝利の喜びを曇らせた。
BBC Oneのインタビューでハートは、試合後の質問内容が「少し意地悪だった」と指摘。トーマルの発言のネガティブな部分だけを取り上げたため、ベリンガムが反発したのは当然だと語った。
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ベリンガムは一歩も引かない
トゥヘル監督が結果にもかかわらず「パフォーマンスには満足していない」と語ったことで緊張が高まった。この発言を伝え聞いたベリンガムは、疲労の色を隠さずITVに「まあ、どうでもいいよ」と述べ、フロリダの酷暑の中で戦ったチームメイトの努力を擁護した。
この試合で2得点を挙げ、イングランド代表の勝ち上がりに不可欠な存在となっているレアル・マドリードのスーパースターは、外部からの批判を一蹴し、「まあ、どうでもいいよ。厳しい試合だったから、ピッチで懸命に戦った選手たちに感謝と敬意を表したい」と語った。
ベリンガムは、トゥヘル監督が試合の過酷さを理解していないと示唆。「彼はエルリング・ハーランドやマーティン・オデガード、アントニオ・ヌサ、アレクサンダー・ソルロートのような選手とこの条件下で戦う難しさを知らないだろうね。 相手は決して楽なチームではない」と語った。それでも彼は、チーム内の士気は依然として高く、必要なら「汚い」手段でも使って勝つことに集中していると主張した。
トゥヘル監督、不和の噂を否定
公の場で意見が交わされたにもかかわらず、トゥヘル監督は、この騒動がイングランド代表のワールドカップ出場への取り組みに悪影響を及ぼさないよう、迅速に対応した。同監督は、自身の批判は選手たちへの敬意の欠如からではなく、高い基準に基づいたものであることを明らかにした。また、この状況はメディアによって「大げさに報じられた」ものであり、チームとの絆は依然として強固であると強調した。
「私はチームのプレーに100％満足していない。その考えは変えない」とトゥヘル監督は記者団に語った。 「もっと速く、もっと決定的にプレーできる。不必要なミスや技術的なミスが自信を削った。改善点は多いが、それは問題ではない。私とチームに隔たりは1％もない。私は選手たちと彼らのプレーを心から愛している。」
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注目はアルゼンチンの準決勝へ
ハートは、カメラが止まれば選手と監督の間の緊張は消えると語る。「扉の向こうでベリンガムがトゥヘルの言葉を全部聞けば、二人は笑い合っているはずだ。もしあの発言だけなら、トゥヘルもベリンガムの反応を予想していただろう。 「私は誰かに仕事のやり方を指図しているわけではないし、誰もが質問する権利を持っている。ただ、選手として言わせてもらえば、もし私が感情的になっていたとしたら――ちなみに私は準決勝に進出したことはないが――準決勝に進出した直後なら、私もそう反応するだろう」とハートは付け加えた。
イングランドは1966年以来となる決勝進出へ向け、アルゼンチンとの歴史的準決勝に挑む。ベリンガムはゴールデンブーツ賞を争っており、主力は準々決勝の消耗から回復中。トゥヘルは前回欠けた「決定力」の回復を切望している。
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