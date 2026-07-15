「攻撃されていると思ったんだ！」――イングランド戦勝利後、トーマス・トゥヘル監督の発言を受けたジュード・ベリンガムを擁護する声が上がり、ジョー・ハートも意見を述べた。

トゥヘル監督が結果にもかかわらず「パフォーマンスには満足していない」と語ったことで緊張が高まった。この発言を伝え聞いたベリンガムは、疲労の色を隠さずITVに「まあ、どうでもいいよ」と述べ、フロリダの酷暑の中で戦ったチームメイトの努力を擁護した。

この試合で2得点を挙げ、イングランド代表の勝ち上がりに不可欠な存在となっているレアル・マドリードのスーパースターは、外部からの批判を一蹴し、「まあ、どうでもいいよ。厳しい試合だったから、ピッチで懸命に戦った選手たちに感謝と敬意を表したい」と語った。

ベリンガムは、トゥヘル監督が試合の過酷さを理解していないと示唆。「彼はエルリング・ハーランドやマーティン・オデガード、アントニオ・ヌサ、アレクサンダー・ソルロートのような選手とこの条件下で戦う難しさを知らないだろうね。 相手は決して楽なチームではない」と語った。それでも彼は、チーム内の士気は依然として高く、必要なら「汚い」手段でも使って勝つことに集中していると主張した。