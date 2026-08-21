ヒュルツェラーは、自チームがボール保持時にあまりにも動きが鈍かったことを認めるとともに、セカンドレグではカウンターへの対応として、より引き締まった守備を求めた。

チームのパフォーマンスを振り返ったヒュルツェラーは、『TNT Sports』の取材に対し、次のように語った。「試合はコントロールできていたと思うが、ボールを持った時の速さが足りなかった」と述べた上で、「それでも何度かチャンスはあったが、全体としてはトロムソがよく守っていたと思う。

「相手にはトランジションの場面から2度の大きなチャンスがあり、ああした場面ではもっと良い守備をしなければならない。全体的に見て、予想していた通りタフな相手だった。こちらもチャンスは作ったが、最終的には引き分けという結果を受け入れなければならない。望んでいた結果ではなかったがね。

「今はホームのファンの前で試合に勝つチャンスを楽しみにしている。トロムソ戦に向けて改善しなければならない点はいくつかある。全体として、先ほども言ったように彼らは良いチームなので、アメックスで勝つには最高レベルのプレーをしなければならない」