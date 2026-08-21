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「改善しなければならない」ブライトン、カンファレンスリーグ・プレーオフでトロムソに引き分け ファビアン・フルツェラーが反応
圧倒的なパフォーマンスもドローに終わる
ブライトンはノルウェー北部での一戦で25本のシュートを放つなど試合を支配したが、トロムソのGKヤコブ・ハウゴーアの見事なパフォーマンスに阻まれ、第1戦はスコアレスドローに終わった。ホームのトロムソはカウンターからあわや番狂わせの勝利をつかみかけ、後半立ち上がりにはハイネ・オーセン・ラーセンのシュートを防いだバルト・フェルブルッヘンの重要な1対1でのセーブを強いた。終盤にイサク・ヴァデブが決定機を逃したことで、来週アメックス・スタジアムで行われる第2戦を前に、この対戦は依然として行方の分からない状況となっている。
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「改善しなければならない」
ヒュルツェラーは、自チームがボール保持時にあまりにも動きが鈍かったことを認めるとともに、セカンドレグではカウンターへの対応として、より引き締まった守備を求めた。
チームのパフォーマンスを振り返ったヒュルツェラーは、『TNT Sports』の取材に対し、次のように語った。「試合はコントロールできていたと思うが、ボールを持った時の速さが足りなかった」と述べた上で、「それでも何度かチャンスはあったが、全体としてはトロムソがよく守っていたと思う。
「相手にはトランジションの場面から2度の大きなチャンスがあり、ああした場面ではもっと良い守備をしなければならない。全体的に見て、予想していた通りタフな相手だった。こちらもチャンスは作ったが、最終的には引き分けという結果を受け入れなければならない。望んでいた結果ではなかったがね。
「今はホームのファンの前で試合に勝つチャンスを楽しみにしている。トロムソ戦に向けて改善しなければならない点はいくつかある。全体として、先ほども言ったように彼らは良いチームなので、アメックスで勝つには最高レベルのプレーをしなければならない」
憶測が飛び交う中、デビュー組が名を連ねる
この一戦では、ファビアン・ヒュルツェラー監督の下、4600万ポンドのクラブ史上最高額で加入したルカ・ヴシュコヴィッチ、イブラヒム・オスマン、ザドク・ヨハンナ、アマリオ・コジエル＝デュベリーが公式戦デビューを果たした。ブライトンは、移籍を巡る憶測が渦巻く中、カルロス・バレバとヤンクバ・ミンテの両者を負傷のため帯同させず、バレバはマンチェスター・ユナイテッド移籍に向けた交渉を行っている一方で、クラブはミンテに対するリヴァプールからのアプローチを拒否した。大会優勝候補と目されるブライトンは、ウェストハム、チェルシー、クリスタル・パレスに続くイングランド勢の優勝クラブとなるべく、イスタンブールでの決勝進出を狙っている。
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国内開幕戦が決戦に先立って行われる
ブライトンは2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦で、日曜日にアストン・ヴィラをホームへ迎えるため、すぐに気持ちを切り替えなければならない。この国内開幕戦は、木曜日にトロムソを再びサセックスに迎えて臨む勝負の第2戦を前に、チームの選手層を即座に試す一戦となる。ヒュルツェラー監督のチームが欧州大会のグループステージ進出を決め、国内でも序盤の勢いを生み出すためには、賢明なスカッドマネジメントと冷徹な決定力が不可欠だ。
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